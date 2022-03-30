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30 марта, среда | Последнее обновление — 08:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинский снаряд попал в жилую многоэтажку в Донецке
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Жители Киева, конечно же, обсуждают результаты переговоров в Стамбуле. Наиболее популярная точка зрения заключается в том, что переговоры не принесут ожидаемого результата, поскольку заявленные Москвой требования не совпадают с требованиями команды Зеленского.
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Джонсона призвали раскрыть сведения о получении пэрства Лебедевым
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Депутаты Палаты общин (нижней палаты) британского парламента призвали премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона раскрыть информацию о процедуре получения бизнесменом Евгением Лебедевым титула барона Хэмптонского и Сибирского.
В начале марта британские СМИ проинформировали, что спецслужбы королевства скептически относились к идее предоставления Евгению Лебедеву, получившему британский паспорт в 2010 году, пэрства по соображениям национальной безопасности, передает ТАСС. Несколько оппозиционных парламентариев высказали предположения, что получить титул барона медиамагнату помогла лишь дружба с Джонсоном. «Открытость и прозрачность – это столпы нашей демократической системы, поэтому я приветствую призыв к тому, чтобы рекомендации в области безопасности, представленные в комиссию по назначению Палаты лордов, были обнародованы. Мне нечего скрывать», – сообщил Лебедев.
Замруководителя оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Анджела Рэйнер, выступая в парламенте, подчеркнула, что спецкомиссия Палаты лордов в свое время не стала «поддерживать номинацию» Лебедева. «Спустя 48 часов [после решения комиссии] премьер-министр посетил Лебедева в его доме в Лондоне. Детали той встречи никогда не обнародовались перед публикой. Остаются вопросы о том, знали ли службы безопасности о встрече и следил ли Кремль за этим процессом», – сказала она.
В свою очередь член кабинета министров Майкл Эллис обвинил лейбористов в попытках сыграть на «антироссийских чувствах» в условиях спецоперации России на Украине. «Не все россияне наши враги. Многие британские подданные российского происхождения, взгляды которых отличаются от президента [России Владимира] Путина, приехали в нашу страну. Люди, отменяющие концерты Чайковского, [ведут себя] неподобающе, <...> выставлять всех лиц российского происхождения в негативном свете неправильно», – указал он. При этом Эллис напомнил, что ранее лидер лейбористов Кир Стармер лично поздравлял Лебедева с получением пэрства.
Как ранее информировали британские СМИ, согласно действующим правилам, титулы пэров должны содержать указание на какую-либо местность – почти всегда в пределах Соединенного Королевства. В тех случаях, когда включаемый в титул топоним не является британским, лондонской Геральдической палате необходимо получить согласие на его использование от властей иностранного государства.
Напомним, в конце ноября 2020 года бизнесмен Евгений Лебедев получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского. В декабре Лебедев официально стал пожизненным членом Палаты лордов британского парламента после принятия присяги на верность.
Шаманов заявил о задержании пытавших российских солдат украинских националистов
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Российский спецназ захватил издевавшихся над военнопленными украинских националистов, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.
«[Те, кто] измывались над нашими военнослужащими, они недолго радовались, через трое суток наш спецназ этих подонков захватил. Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде», – цитирует Шаманова ТАСС.
Депутат объяснил, что подозреваемые в пытках – выходцы из фанатской группировки местного футбольного клуба «Металлист».
«Это они сами рассказали уже на первых допросах», – сказал Шаманов.
Ранее в Сети опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. Сообщалось, что это якобы произошло на территории Малороганского молочного завода под Харьковом.
По неподтвержденным данным, одним из организаторов пыток является участник евромайдана и боевик «Азова» Сергей Величко, известный как Чили. Величко в «Азове» отличился особой жестокостью – убийством гражданского населения, включая детей.
В пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность. Он подчеркнул, что в Кремле видели видеоролик, в котором российским военным прострелили ноги.
Украинская сторона в ходе переговоров с российской в Стамбуле пообещала принять самые жесткие меры в отношении тех, кто пытал российских военнопленных.
Газета ВЗГЛЯД писала, что на этот ролик с пытками обратило внимание немецкое издание Bild. Аудиторию шокировали кадры издевательств киевских силовиков над пленными российскими солдатами. Доказательством военных преступлений Киева этот ролик назвали и греческие СМИ.
Политолог Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что денацификация Украины должна вестись до полной победы, после чего необходимо провести «Нюрнберг 2.0», где и нужно будет продемонстрировать ролики с пытками со стороны националистов.
Россия кардинально сократила боевые действия на направлениях Киева и Чернигова
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Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, сообщил замминистра обороны Александр Фомин. По его словам, это связано с прогрессом на переговорах по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины.
«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласование и подписание вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях», – передает его слова ТАСС.
Также ведомство призывает Киев исключить пытки российских военнопленных.
«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными. Мы призываем к тому, чтобы исключить вообще практику пыток, применяемых к российским военнопленным, и призываем к тому, чтобы украинская сторона приняла исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить эту практику», – цитирует Фомина РИА «Новости».
Минченко объяснил участие Абрамовича в переговорах в Стамбуле
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«Абрамович – человек креативный, иначе он не был бы таким богатым. Он умеет разговаривать на понятном для украинской элиты языке», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее российский бизнесмен был замечен на переговорах России и Украины в Турции.
«Коллективная Украина сегодня – это формальная политическая власть в лице президента Зеленского и его команды, США, которые обладают блокирующим пакетом акций, радикально-националистической группы силовиков и крупного бизнеса», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Так как в Киеве, в отличие от Москвы, структура принятия решений диверсифицирована, нужны такие переговорщики, которые могут разговаривать с местными элитами на понятном им языке. Именно поэтому там присутствует Роман Аркадьевич. Он тоже бизнесмен, тоже еврейского происхождения, как и многие местные бизнесмены. Это тот человек, который разговаривает на языке части управляющих элит Украины», – добавил собеседник.
При этом, по мнению Минченко, сегодня стороны вряд ли смогут прийти к каким-то важным соглашениям.
«У переговорного процесса есть несколько составляющих. Во-первых, это военный аспект. Специальная военная операция до сих пор продолжается. Даже если мы исходим из того, что целью РФ была исключительно защита ДНР и ЛНР в их провозглашенных границах, то возникает вопрос, как об этом можно говорить, когда еще до конца не взят Мариуполь и не разгромлена донецкая группировка ВСУ», – подчеркнул Минченко.
Кроме того, «у президента Украины Владимира Зеленского очевидно нарушена коммуникация с собственными солдатами, что видно из его заявлений о деятельности нацбатальона «Азов».
Второй аспект, из-за которого переговоры могут оказаться несостоятельными, касается общественного мнения граждан двух стран. Как указал Минченко, «согласно опросам, украинцы пребывают в состоянии предвкушения близкой победы». «Соответственно, при таких настроениях будет странно идти на какие-то уступки. Они будут восприниматься исключительно как предательство», – отметил эксперт.
Аналогичная ситуация складывается и в России. «Граждане поддерживают специальную военную операцию. И если в итоге Москва пойдет на какие-то уступки, у людей возникнет вопрос, за что погибали «наши парни», – добавил собеседник. Еще одним подтверждением того, что стороны могут быть не настроены договариваться о чем-то конкретном, по мнению Минченко, являются массовые утечки деталей переговоров в западной прессе.
Очередной этап переговоров РФ и Украины стартовал во вторник в Турции. Незадолго до начала на встрече был замечен российский бизнесмен Роман Абрамович. Газета ВЗГЛЯД писала, что перед стартом обсуждения он лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По данным агентства ТАСС, предприниматель прибыл в Стамбул в составе команды переговорщиков. В противном случае из-за санкций он не смог бы пересечь границу.
Роман Абрамович уже не в первый раз присутствует на совещании по решению украинского вопроса. Так, накануне The Times писала, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского, в которой были изложены условия Киева.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждения. Позже представитель российской делегации Владимир Мединский выразил надежду на скорое подведение итогов переговоров между Украиной и Россией.
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Мединский: Украина готова письменно отказаться от возврата Крыма и Донбасса военным путем
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Украинские предложения на переговорах предполагают, что Киев отказывается от возврата Крыма и Донбасса военным путем, заявил глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский.
«В целях реализации внеблокового безъядерного статуса дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров», – сказал Мединский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что это не соответствует позиции России, но «Украина сформулировала свой подход».
Гарантии безопасности для Украины не распространяются «на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».
«Что такое отдельные районы формулирует Украина отдельно, и площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», – указал Мединский.
Также Мединский по итогам переговоров сообщил, что Россия предлагает провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне министров иностранных дел.
Ранее Министерство обороны России решило кардинально сократить боевые действия на направлениях Киева и Чернигова.
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
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Москва в ответ на действия Варшавы заблокировала счета посольства Польши в Москве
Есть информация о блокировке счетов польского посольства в Москве в качестве ответной меры на такой же шаг Варшавы, заявил посол России в Польше Сергей Андреев.
«Работать можно еще в течение некоторого времени за счет тех резервов, которые у нас остаются, но до бесконечности это продолжаться не может. Инициировала это польская сторона, ей и решать, заинтересована ли она в том, чтобы прекратили свою деятельность посольства России в Польше и неизбежно посольства Польши в Москве», – заявил Андреев в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что во вторник появилось сообщение, что в качестве ответной меры заблокированы счета посольства Польши в Москве.
Ранее Андреев заявлял, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.
Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято.
Мэр Николаева высмеял призывы жителей убрать артиллерию ВСУ из города
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Глава Николаева Александр Сенкевич фактически подтвердил размещение артиллерии ВС Украины в городе.
«Мне вот нравится, когда иногда некоторые девушки пишут: «Уберите арту из города». Давайте уберем еще военных из города – добро пожаловать, россияне, заходите, дорогие», – сказал он в видеообращении.
Ранее свидетели и врачи разрушенной украинскими националистами больницы в освобожденной Волновахе в ДНР подтвердили, что нацбаты укрывались в лечебном учреждении, отметив, что при отступлении националисты обстреляли больницу.
Также Минобороны РФ официально подтвердило уничтожение украинской батареи РСЗО «Град» в одном из торговых центров (ТЦ) на окраине Киева. По информации ведомства, украинские подразделения использовали площади ТЦ в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов, а также перезарядки систем залпового огня.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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В московском ресторане полковник полиции напал на федерального судью и сотрудницу Генпрокуратуры
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Следственный комитет начал проверку конфликта в Москве, участником которого стали федеральный судья Дмитрий Ганус, одна из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре Мария Семененко и якобы замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД Роман Ромашин. В результате, по сообщениям СМИ, Ганус и Семененко получили травмы.
Инцидент произошел 25 марта в ресторане на Калужской площади в Москве. По предварительным данным, находившийся в заведении Ромашин сначала оскорбил Дмитрия Гануса и его жену Марию Семененко, а после напал на них, передает «Коммерсант».
Сначала отдых Гануса и Семененко испортила компания, сидевшая рядом – один из ее участников громко ругался, используя нецензурную лексику. Судья попросил официанта сделать замечание мужчине, однако тот отказался, пояснив, что это постоянный клиент ресторана и он всегда так ведет себя в их заведении.
Через некоторое время ситуация накалилась сильнее, когда некий мужчина, судя по появившимся в соцсетях видеозаписям, находившийся в неадекватном состоянии, вышел в зал, остановился перед столиком, за которым находились супруги, и начал переругиваться с кем-то из персонала ресторана.
Ганус попросил посетителя прекратить ругаться в общественном месте, на что услышал оскорбления и фразу: «Ты вообще кто такой, чтобы мне замечания делать? Да я тебя сейчас нагну».
Также посетитель спросил у судьи, «за кого» он – «за Россию или Украину», а после заявил, что является полковником полиции, и потребовал у Гануса показать паспорт, пообещав, что будет с ним «разбираться». Появление возле столика двух сотрудников ОМОНа, которые охраняют Семененко (прокурор находится под госзащитой), не остановило полковника.
«Вы чего их охраняете, ты кто такой?» – продолжил мужчина.
Супруги решили уйти из ресторана, но тогда неизвестный, выскочив в коридор, сзади напал на судью, ударив его сначала ногой в спину, а когда тот обернулся – кулаком в лицо, разбив очки. В потасовке пострадала и Семененко, у которой, по данным СМИ, диагностировали сотрясение мозга.
Замоскворецкий отдел СК, куда с заявлением обратились потерпевшие, начал проверку обстоятельств инцидента, изъяв записи с видеокамер, находившихся в ресторане.
Следователи установили личность полковника – им якобы оказался Роман Ромашин, замначальника отдела УЭБиПК главного управления на транспорте МВД. Руководство МВД уже проинформировано об инциденте и тоже начало проверку.
Семененко является одним из самых известных гособвинителей в Генпрокуратуре. Она участвовала во множестве громких процессов, завершившихся обвинительными приговорами. Так, она поддерживала обвинение по делам одной из самых кровавых в России ореховской преступной группировки, об убийстве политика Бориса Немцова, журналиста Анны Политковской, полковника Юрия Буданова, о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити». В данный момент Семененко является гособвинителем на процессах по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, а также по делу об убийстве известного бизнесмена и спортивного деятеля Шабтая Калмановича.
Ранее в Санкт-Петербурге в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор начал конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска этого же отдела, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. Девушка получила перелом.
Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию сотрудницы уголовного розыска.
По факту драки завели уголовное дело на инспектора ДПС. Следствие попросило отправить сотрудника ГИБДД под домашний арест.
Мединский: Россия сделала два шага навстречу Украине
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Россия делает два шага навстречу Украине для деэскалации, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
«Я могу со своей стороны сказать, что мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу», – сказал Мединский, передает ТАСС.
Он пояснил, что эти шаги касаются политической и военной частей.
Мединский также заявил, что Россия в Стамбуле получила от Украины «понятно сформулированную позицию».
По его оценке, переговоры прошли конструктивно. Россия рассмотрит предложения Украины, о них будет доложено президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».
Встреча продлилась около трех часов во дворце Долмабахче в Стамбуле в закрытом для прессы режиме. Перед этим в городе усилили меры безопасности.
До этого Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия провели переговоры в формате тет-а-тет.
Перед началом президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям призвал установить режим прекращения огня. Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.
В Кремле указали на важность ближайших дней для понимания ситуации по переговорам с Украиной.
Стало известно о сохранившемся в России бизнесе Зеленского и украинских олигархов
Журналисты выяснили, что ряд украинских олигархов, а также президент Украины Владимир Зеленский продолжают владеть бизнесом в России, несмотря на эскалацию обстановки в феврале-марте 2022 года и политические разногласия.
В России продолжают действовать и получать доходы ООО «Грин Филмс» и «Платинумфилм» – компании, основанные Зеленским и его товарищами в 2012 году, отвечают за дистрибуцию, заработки от проката и лицензионные отчисления от юмористических шоу и фильмов студии «Квартал 95», передает RT.
«Грин Филмс» сдала последнюю отчетность только за 2020 год, ее выручка составила 55,7 млн рублей, а «Платинумфилм» в 2020 году показала нулевые доходы.
Сервис «Контур.Фокус» показывает, что обе российских фирмы принадлежат кипрскому Green Family LTD. Кипрский офшор на четверть принадлежал самому Зеленскому до начала президентской карьеры, указывает реестр юрлиц Кипра.
В 2019 году Зеленский избавился от своей доли, распределив ее между коллегой по «Кварталу 95» Андреем Яковлевым и офшором с Британских Виргинских островов Appex International, следует из выписки торгового реестра Кипра.
Однако по косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников – братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича.
Сооснователи «Квартала 95» братья Шефиры продолжают контролировать по 15% уставного капитала кипрского юрлица, следует из свежей выписки из реестра.
Также близок к Зеленскому и владелец виргинской компании Appex Тимур Миндич. О том, что Appex International принадлежит ему, многократно писали авторитетные украинские СМИ. Через этот офшор Миндич получил большую часть прежней доли президента Украины и стал владельцем 50% Green Family, получающей доходы от российского проката.
Кроме того, российская, немецкая и украинская пресса называют Миндича человеком олигарха Игоря Коломойского, которого сам Коломойский якобы «определил» в окружение Зеленского. О степени близости Зеленского и Миндича говорит и то, что тот, например, будучи кандидатом в президенты, ездил на автомобиле Миндича.
Сам Миндич имеет тесные культурные и деловые связи с Россией – он женат на дочери Аллы Вербер, основательницы ювелирного дома Mercury. Та вплоть до своей смерти работала креативным директором ЦУМа и, по данным Vogue, имела широкие контакты среди российского истеблишмента.
Вместе с тем блогер Сергей Колясников (Zergulio) вскоре после начала военной спецоперации на Украине рассказал, что теща и жена Зеленского продолжают получать доходы от сдачи недвижимости в Москве – им якобы принадлежат две квартиры бизнес-класса: одна – в районе Тушино, другая – на Варшавском шоссе.
Основатель интернет-магазина Rozetka.ua, номер 20 украинского Forbes Владислав Чечеткин заработал вместе супругой Ириной 470 млн долларов в 2021 году. В соцсетях Чечеткин с 2014 года публикует посты антироссийского содержания, но при этом в России он опосредованно контролирует два ООО: «Тиу.ру» и «Портал Тиу.ру». Компании занимаются разработкой программного обеспечения, обработкой данных и размещением информации. Фактически на сайте Tiu.ru находился маркетплейс; с февраля 2022 года сайт недоступен.
Компаниями владеет кипрская Temania Enterprises Ltd. «Теманией» через офшор с Британских Виргинских островов в равных долях владеют супруги Чечеткины, согласно выписке из реестра Кипра. В 2020 году российские компании Чечеткина заработали 179,4 млн рублей и заплатили 22,8 млн рублей налогов в российский бюджет.
Также сообщается, что по данным на 2019 год фабрика «Конти» занимала 3,7% украинского рынка кондитерских изделий и была пятой среди крупнейших производителей. Состояние ее основателя, бывшего вице-премьера правительства Украины Бориса Колесникова, Forbes оценил в 190 млн долларов, поставив его на 55-е место в рейтинге 2021 года. Недавно Колесников, которого называют «близким партнером олигарха Рината Ахметова», снова решил заняться политикой – основал весной 2021 года оппозиционную партию «Украина – наш дом».
В 2021 году он в интервью журналистам заявил, что избавился от российской фабрики еще в 2017 году. Однако базы СПАРК и «Контур.Фокус» говорят об обратном: его головная компания «Производственное объединение «Конти» на 99% продолжает владеть кондитерским заводом в Курске, который производит печенье «СуперКонтик» и зефир Bonjour.
Кроме того, на российском сайте и в интеллектуальной собственности «Конти-Рус» сохранил те же бренды, виды конфет и символику, что и до 2017 года. Российская фабрика пользуется теми же доменными именами, что и украинское головное предприятие.
Деловые издания Украины в 2021 году публиковали информацию о российском подразделении в Курске. Один из главных топ-менеджеров украинской группы компаний – финдиректор Дмитрий Колесник – как минимум до 2018 года оставался в совете директоров российского юрлица.
В 2021 году «Ведомости» и украинские СМИ писали, что Колесников не только сохранил контроль над курской фабрикой, но и купил с торгов новую. Так, по данным СМИ, юридическая фирма «Юнайтед партнерс» купила на торгах по банкротству кондитерскую фабрику «Красная заря» в Иваново. Юристы, утверждает издание, действовали в интересах украинского «Конти».
За 2020 год (последний год с опубликованной отчетностью) «Конти-Рус» заработал 10,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 413,8 млн рублей. Компания перечислила в российский бюджет 88 млн рублей налогов.
Основатель холдинга «Фоззи», 35-й в украинском Forbes Владимир Костельман в 2021 году уволил своего топ-менеджера за пророссийскую позицию, которую тот выражал в соцсетях, однако родители самого Костельмана держат бизнес в Москве и Алуште.
Так, его мать Людмила Костельман зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Москве, в Таганском районе. Она зарабатывает на аренде и управлении недвижимостью. Отец бизнесмена Михаил Костельман имеет российское гражданство и прописан в Москве.
В Алуште, по данным СПАРК, на Костельмана-старшего зарегистрирован гостиничный комплекс: ООО «Багира-2003». До декабря 2014 года эта гостиница принадлежала напрямую его сыну. Ее доход в 2020 году составил 1,8 млн рублей.
Замыкающий список топ-100 богатейших бизнесменов Украины Александр Слободян продолжает получать лицензионные отчисления за продажу пива «Оболонь» в России, напиток варит Московская пивоваренная компания, которая не принадлежит Слободяну, но подписала с его холдингом «Оболонь» лицензионный контракт на производство одноименного пива.
Журналисты также выяснили, что дистрибуцией развлекательного контента в России занимается не только окружение Зеленского. Например, онлайн-кинотеатр Megogo контролируется номером 13 украинского Forbes, сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким.
Напомним, в январе Зеленский решил ввести ограничения для украинских олигархов, которые находятся вне страны. До этого парламент Украины по инициативе президента принял «закон об олигархах». Также украинских чиновников критиковали за ведение бизнеса в Крыму.
В середине февраля украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покинули Украину чартерными рейсами. Зеленский заявлял, что «они свой выбор уже сделали, но должны вернуться в страну».
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Макрон заявил Путину о невозможности платить за поставки газа в рублях
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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, сообщило Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре затронули тему перехода к расчетам за газ в рублях.
«Затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
По данным Reuters, Макрон заявил в разговоре с Путиным, что платить за газовые контракты в рублях невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия в будущем может быть наделена полномочиями на централизованную закупку газа для стран Евросоюза.
В Кремле заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
Газета ВЗГЛЯД писала про три газовых сценария для Европы.
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Подоляка обогнал Шария по числу подписчиков на YouTube
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Блогер Юрий Подоляка обогнал украинского медиаэксперта Анатолия Шария по числу подписчиков на видеоплатформе YouTube. Разрыв составляет уже более 100 тыс. подписчиков и продолжает увеличиваться. Подоляка начал резко набирать популярность благодаря своим аналитическим обзорам о ходе спецоперации России на Украине.
Российско-украинский эксперт и блогер Юрий Подоляка обогнал по числу подписчиков на сайте YouTube украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Если у первого теперь 2,95 млн подписчиков, то у второго – 2,94 млн подписчиков. Причем заметный рост аудитории Подоляки произошел в последние несколько недель.
Киевлянин Шарий получил известность на Украине во второй половине 2000-х годов благодаря серии публикаций об организованной преступности в украинских изданиях. В 2011 году журналист был вынужден эмигрировать, получил статус политического беженца в Евросоюзе. В 2013 году Шарий открыл свой канал в YouTube и быстро завоевал популярность благодаря разоблачению фейковых новостей и роликам с остроумными комментариями об украинских СМИ и политиках. Изначально эксперт сделал акцент на аналитических материалах о действиях новых украинских властей и особенно Петре Порошенко, который стал президентом после госпереворота в 2014 году.
В последние годы Шарий сосредоточился на политической борьбе с киевской властью и создал в 2015 году «Партию Шария», которая была запрещена в середине марта наряду с десятком других оппозиционных партий.
Ранее СБУ обвинила Шария в том, что он якобы осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». На Украине часто называют Шария пророссийским блогером и обвиняют в связях с Кремлем.
Уроженец Сумской области, журналист Юрий Подоляка первоначально получил известность в «Живом журнале», где писал под ником yurasumy. В YouTube начал резко набирать подписчиков благодаря комментариям о ходе второй карабахской войны 2020 года, и в особенности после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля.
Блогер сосредоточился на разоблачении фейков и дезинформации украинских СМИ о ходе спецоперации. Подоляка доходчиво объясняет аудитории военные сводки, широко используя карты районов боевых действий. Его аналитические обзоры о происходящем на Украине собирают миллионы просмотров уже в первые часы после публикации. Сам Подоляка неоднократно говорил, что его задача заключается в создании общей ментальности между братскими народами, которые жили на территории СССР, а после развала Советского Союза оказались по разные стороны границ.
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Войска ДНР полностью взяли под контроль центр Мариуполя
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Зачистка от нацбатальонов в Мариуполе продолжается, центр города полностью под контролем сил Донецкой Народной Республики, сообщил первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире стрима «Соловьев Live» в YouTube.
«По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем», – передает ТАСС его слова.
При этом Безсонов подчеркнул, что бои на данный момент идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.
Между тем, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, пишет РИА «Новости».
«Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутовку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты как живым щитом», – сообщил он на канале «Россия 24».
По словам Пушилина, «ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения».
Накануне Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили планы по дальнейшему освобождению города и взаимодействию после окончания боевых действий.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
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Росгвардейцы на Украине перехватили боевика с ценными сведениями
Сотрудники Росгвардии задержали боевика территориальной обороны Украины с ценной информацией, а также захватили тайники с оружием, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Военнослужащие Росгвардии – майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов – задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
У задержанного нашли оружие, боеприпасы, фото- и видеоаппаратуру. Сам боевик обладал важной информацией, позволившей избежать потерь при выполнении боевой задачи, указали в Росгвардии.
В ходе специальных мероприятий военнослужащие Росгвардии выявили нескольких пособников бандитов и нашли оружие и боеприпасы, включая противотанковую установку, автоматы, тысячи патронов, ручных гранат и форму с шевронами националистического батальона.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отмечал, что российские военные в ходе спецоперации на Украине проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.
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Washington Post: ВСУ подставляют под удар мирных жителей Украины
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Вооруженные силы Украины организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит», пишет американская газета Washington Post. Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.
«Они просто бьют по жилым домам в этих районах», – говорит депутат Рады Алексей Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. «Вы можете обойти все вокруг, но не найдете ни армейских целей, ни военных. Это просто террор». Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, пристально разглядывающих свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквальный огонь. Оружие, похоже, находилось поблизости, возможно, в нескольких улицах отсюда, но точно в самой столице, пишет Washington Post.
Издание отмечает, что украинцы все чаще сталкиваются с неприятной истиной: понятное желание военных защититься от российских атак может привести к тому, что гражданское население оказывается под прицелом. Практически каждый район в большинстве городов милитаризован, что делает его потенциальной целью для российских войск, пытающихся вывести из строя украинскую оборону, заявляет Washington Post.
За последний месяц журналисты издания были свидетелями того, как украинские противотанковые ракеты, зенитные орудия и бронетранспортеры размещались возле жилых домов. В Киеве есть множество мест, где вооруженные силы размещены в гражданских кварталах, утверждают они. Офисы, дома и даже рестораны там превращены в базы для сил территориальной обороны Украины. А на одном пустыре сотрудники издания заметили грузовик с реактивной установкой залпового огня «Град». Западные медиа отмечали, что украинские средства ПВО так сосредоточены в городе, что когда они поражают российские ракеты или беспилотники, то их обломки иногда падают на жилые комплексы.
Недовольство подобным соседством выражают жители таких кварталов, пишет издание. «Это страшно», – говорит киевлянка Людмила Крамеренко. Когда ее спросили о том, беспокоится ли она, что военные и их техника находятся столь близко к тому месту, где она живет, она после долгой паузы ответила: «Я не знаю, что сказать. Мы просто надеемся, что все будет хорошо и это скоро закончится».
«Не хочу сказать, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения, так как она ведет защиту своей страны от агрессора, – говорит профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас. – Но Украина переносит поле боя в жилые районы, а это увеличивает опасность для гражданского населения». По его мнению, страна не имеет права использовать жилые кварталы в качестве «живого щита». Он добавил, что не предполагал, что это действительно происходит.
Стратегия Украины размещать тяжелую военную технику, средства обороны в жилых зонах может ослабить усилия Запада и Украины по привлечению России к юридической ответственности за возможные военные преступления, считают опрошенные изданием правозащитники и эксперты по международному гуманитарному праву. «Если там есть военная техника, и русские говорят, что они стреляют по этой военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и гражданских лиц», – заявляет работающий на Украине сотрудник отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch Ричард Вейр.
По словам Вейра, украинские военные в соответствии с международным правом обязаны вывести свои силы и технику из районов, где проживает мирное население. А если это невозможно, они обязаны эвакуировать гражданское население из этих районов.
«Если они этого не сделают, то это будет нарушением законов войны, – говорит он. – Их действия подвергают риску мирных жителей, ведь вся военная техника – законная цель».
В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран. Также глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером использование украинскими военными и националистами мирных жителей на Украине в качестве живого щита.
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Шойгу пообещал адекватную реакцию в случае поставок Украине самолетов и ПВО НАТО
В случае поставок на Украину боевых самолетов и систем ПВО со стороны Североатлантического альянса Россия отреагирует адекватно, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.
«Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем», – цитирует Шойгу РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО просил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday заявлял, что поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны.
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