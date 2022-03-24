Лавров высказался о праве россиян уехать из страны

Россияне, которые решили жить в другой стране на фоне событий на Украине, вправе поступать таким образом, это не противоречит российскому законодательству, это их выбор, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все – одна большая и общечеловеческая цивилизация, теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин Российской Федерации должен иметь право сделать свой выбор», – цитирует ТАСС Лаврова.

«Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению – это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение», – добавил министр.

Ранее в Кремле назвали увольнение и возможный отъезд из России экс-спецпредставителя президента по устойчивому развитию Анатолия Чубайса его личным делом.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не драматизировать отъезд некоторых звезд из России на фоне спецоперации на Украине.