В Кремле объяснили неразглашение подробностей переговоров России и Украины

Кремль не разглашает подробности переговоров делегаций России и Украины, чтобы не навредить переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией, что «Украина – это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», передает ТАСС.

«Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», – добавил он.

Представитель Кремля также отметил, что график переговорного процесса с Украиной плавающий. Он не стал конкретизировать, когда может состояться следующий раунд.

Ранее бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что чем дольше президент Украины Владимир Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах.

Сам Зеленский тем временем заявил, что вопрос Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.

До этого советник главы офиса президента Украины, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков заявил, что слова Зеленского о референдуме – это «очередная брехня».