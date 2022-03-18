Путин обсудил с Макроном ход переговоров между Москвой и Киевом

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18 марта, пятница  |  Последнее обновление — 21:20  |  vz.ru
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Дефолт России оказался невыгоден США

Запад зря пугает Россию дефолтом Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Западные экономисты пугали Россию страшным для нее словом из 90-х – дефолтом. Однако, судя по всему, он пока отменяется: наши резервы были разморожены для оплаты внешнего долга. Парадоксально, но Вашингтон не воспользовался удачным случаем для удара по экономике России. Почему? Подробности...
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Денацификация избавит Украину от олигархов

Коломойский и Ахметов оказались в числе главных спонсоров нацизма на Украине facebook.com/egor.firsov
Украинский частный капитал в 2014 году сделал ставку на националистов. Миллиардеры Коломойский, Фирташ и Ахметов финансировали создание отрядов боевиков и войну в Донбассе. Сейчас один из таких отрядов – «Азов» – разросся до размеров полка и вот уже несколько недель удерживает Мариуполь, прикрываясь мирными жителями. Почему успех спецоперации ВС РФ невозможен без удара по богатейшим людям Украины? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Корсиканский мятеж становится уроком для Парижа и Киева

Погромы на Корсике заставили Париж пойти на переговоры Mari J/ANDBZ/ABACA/Reuters
Вот уже который день продолжаются беспорядки в одном из самых геополитически важных регионов Франции – острове Корсика. Что породило корсиканский мятеж, почему Париж срочно пошел на уступки местным властям и каким образом происходящее сильно напоминает события, которые случились в Донбассе еще в 2014-м? Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

Наталия Осипова
Наталия Осипова, журналист
Это прекрасный урок, из которого следует, что только собственное сильное и богатое государство гарантирует сохранность имущества. И понятие «Родина» – вполне экономическое, а не просто сентиментальное или пропагандистское. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

Денис Скрипка
Денис Скрипка, руководитель проекта сервисов и консалтинга в АПК
Пока другие отрасли еще только растерянно оглядываются, аграрная уже выходит в поля. В России с едой всё будет в порядке – не может не быть при наших ресурсах. А вот про другие страны я этого сказать не могу. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Новые ВСУ встанут плечом к плечу с армией России

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Для тех, кто сегодня считает себя властью на Украине, самое главное – оставить после себя выжженную землю. Чтобы в этой войне пролилось как можно больше крови. Чтобы у Российской Федерации в будущем на этой самой территории было как можно больше проблем. Почему? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Германия увидела истинное лицо Украины

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин обсудил с Макроном ход переговоров между Москвой и Киевом

    18 марта 2022, 20:19

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинские переговоры. Российский лидер изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили положение дел на переговорах российских и украинских представителей. В этом контексте были изложены принципиальные подходы российской стороны к выработке возможных договоренностей», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В пресс-службе добавили, что реагируя на высказанные Эммануэлем Макроном озабоченности, президент России вновь подчеркнул, что в ходе специальной военной операции российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе организуя гуманитарные коридоры для их безопасной эвакуации.

    «При этом обращено внимание на многочисленные военные преступления, ежедневно совершаемые украинскими силовиками и националистами, в частности, массированные ракетные и артиллерийские обстрелы городов Донбасса», – уточнили в Кремле.

    Разговор состоялся по инициативе французской стороны, лидеры условились оставаться на связи.

    Ранее Макрон назвал спецоперацию на Украине «пробуждающим ударом тока» для НАТО, которая вернула альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров считает президента Франции Эммануэля Макрона единственным из европейских лидеров, кто пытается сопротивляться гегемонии Вашингтона и до сих пор не «лег» под США.

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    Путин предложил переназначить Набиуллину главой Банка России
    		    18 марта 2022, 10:15
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения ее на должность председателя Банка России.

    В Telegram-канале Госдумы указывается, что Путин «в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции России внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка».

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин «поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта».

    Ранее Кремлю задавали вопрос о кандидатурах на пост главы ЦБ, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал анонсировать кандидатуры.

    Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента России, возглавила ЦБ в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил регулятором с 2002 года.

    В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).

    В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет.

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    Уровень доверия Путину превысил 79%

    18 марта 2022, 14:58

    Текст: Елизавета Булкина

    Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77,2% россиян, о доверии главе государства заявляют 79,6% граждан, следует из опроса ВЦИОМ.

    «Показатель одобрения деятельности президента с 7 по 13 марта 2022 года составил 77,2% (+2,6 п. п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 50,7% (+2,7 п. п. за неделю) и 52,0% (+2,3 п. п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов (+2,2 п. п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 62,0% (+2,7 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 39,5% (+5,1 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 28,5% (+2,7 п. п. за неделю), главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову – 28,6% (+0,3 п. п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,3% (+1,3 п. п. за неделю).

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,0% (+0,6 п. п. за неделю), КПРФ – 11,8% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 7,2% (-0,2 п. п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 6,3% (+1,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» – 5,2% (+0,1 п. п. за неделю).

    Опрос проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

    Коментарии (161)
    Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание
    		    18 марта 2022, 16:28
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание.

    «Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».

    По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами

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    Путин: Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов
    		    18 марта 2022, 16:24
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Президент Владимир Путин в пятницу прибыл в «Лужники» на праздничный концерт-митинг в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.

    «На своей земле, объединенные общей судьбой – так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели», – передает его слова РИА «Новости».

    Президент отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины.

    Большая арена спорткомплекса разделена на несколько сцен, с которых также выступают политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга – журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, передает РИА «Новости».

    На концерте выступают Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также запланированы выступления других артистов из России, Украины и Донецкой Народной Республики.

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    Кремль списал оскорбления в адрес Путина на утомляемость Байдена
    		    18 марта 2022, 13:14
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», передает ТАСС.

    Он отметил, что Байден фактически ежедневно позволяет себе подобные высказывания.

    «Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каки-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», – добавил Песков, комментируя в том числе слова Байдена про «кровожадного диктатора и чистого головореза».

    Ранее президент США назвал российского лидера «военным преступником».

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, где Байден хвастается, что именно он предложил бомбить мирный Белград.

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    Путин сообщил Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой
    		    18 марта 2022, 13:04
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press,
    Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине. Глава государства обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин также обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе.

    «Отмечено, что российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тыс. человек», – отметили в Кремле.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

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    Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине
    		    18 марта 2022, 16:42
    Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в «Лужниках» на праздничном концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил героизм российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.

    Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, поддерживают друг друга», –передает РИА «Новости».  «А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было», – добавил президент.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Коментарии (22)
    Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках»

    18 марта 2022, 17:14

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Трансляция выступления президента России Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» прервалась из-за технического сбоя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он заверил, что полное выступление президента будет повторено «буквально через минуту». Телеканал «Россия 24» к этому моменту уже вновь показывал выступление главы государства.

    Концерт начался в 15.00 на большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Он посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

    В ходе выступления Путин заявил, что жители Крыма поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов в 2014 году. Говоря о Донбассе, президент процитировал Священное Писание.

    Он подчеркнул, что цель специальной операции России на Украине – избавить Донбасс от геноцида, и отметил героизм российских военных.

    Коментарии (8)
    Путин назвал цель военной операции на Украине
    		    18 марта 2022, 16:35
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавить людей от геноцида.

    Жители Донбасса не согласились с государственным переворотом на Украине, после чего против них «тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам», заявил Владимир Путин. Такие действия он назвал «геноцидом».


    «Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители Крыма хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.

    Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.

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    Политолог: Митинг в «Лужниках» показал степень поддержки президента и спецоперации на Украине
    		    18 марта 2022, 18:24
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Митинг-концерт в «Лужниках» стал символом единения россиян вокруг флага, армии и главы государства. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя митинг-концерт, посвященный 8-летию воссоединения Крыма с Россией.

    «И данные социологов, и сегодняшняя явка на митинг-концерт в «Лужниках» говорят о большой доле граждан, которые поддерживают президента. Это своего рода знак народного единения, – заметное число россиян сплотились вокруг флага, армии и главы государства. Этот концерт – открытая политическая манифестация, на которую люди пришли сами», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

    «Сейчас – в разгар событий на Украине – от сограждан требуется гражданская сознательность, ответственность, нужно открыто выражать свое отношение к операции, в том числе и своим участием на митинге. Когда в одном месте собираются десятки тысяч и даже сотни тысяч людей – это демонстрация. Всем становится ясно, что таких людей немало и они готовы открыто защищать свою гражданскую позицию. А уж оппоненты могут соглашаться или не соглашаться, принимать ее или не принимать. В любом случае, сама готовность открыто высказать свое мнение – это важный гражданский жест», – уверен собеседник. 

    «В своей речи на митинге президент Владимир Путин не только рассказал о ситуации в Донбассе, но и процитировал строки из Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Я полагаю, что он сделал это по двум причинам. Президент придерживается тезиса о единстве славянских народов, а христианская религия, как известно, – это одна из скреп. Соответственно, Библия – это то, что чтят все наши народы. Вот почему это можно воспринимать как четкий отсыл к идее нашего единства. А второе: в данной ситуации, вероятно, выбирались те смыслы, которые привязаны не к государственным или к международным понятиям, а к тому, что принято называть общечеловеческими ценностями», – подытожил Кирьян. 

    В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.

    Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида.

    «Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС.  – Мне приходят в голову слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».

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    Путин: Нужно было вытащить Крым из унизительного состояния
    		    18 марта 2022, 16:48
    Фото: РИА Новости
    Текст: Валентина Григоренко

    Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.

    «Есть вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», – цитирует его ТАСС.

     

    Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида.

    Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.

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    Путин напомнил о словах адмирала Ушакова про славу России

    18 марта 2022, 17:10

    Текст: Валентина Григоренко

    «Грозы сии пойдут во славу России», процитировал адмирала Федора Ушакова президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках», говоря о специальной военной операции на Украине.

    Глава государства отметил, что начало операции случайно совпало с днем рождения одного из выдающихся российских военачальников, Федора Ушакова, «который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения», передает ТАСС.

    «Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда», – добавил Путин.

    Президент поблагодарил участников концерта-митинга и под аплодисменты и гул скандирующих «Россия! Россия!» покинул Большую спортивную арену «Лужников».

    Ранее Путин на праздничном концерте-митинге, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Он добавил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России.

    Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.

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    Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

    18 марта 2022, 14:15

    Вероятность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для подписания договора об урегулировании будет зависеть от модальности документа, однако она еще должна быть согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    У представителя Кремля уточнили, действительно ли предусматривается такой личный контакт, или же документ может быть подписан без непосредственного присутствия глав государств.

    «Это будет зависеть от модальности документа, которую предстоит еще согласовать», – передает ответ Пескова ТАСС.

    Он добавил, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас. «К сожалению, украинская делегация к ускорению темпов переговоров готовность не проявляет», – сказал Песков. При этом процесс продолжается.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев рассчитывает на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в обозримом будущем.

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    Песков рассказал, что дает Путину сил идти дальше

    18 марта 2022, 14:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин очень дорожит поддержкой граждан, которая дает ему силы двигаться дальше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он не согласился с мнением одного из журналистов, что на живых выступлениях перед людьми во время митингов, концертов и так далее у президента совершенно по-другому горят глаза, чем во время совещаний по видео-конференц-связи (ВКС). «Мы все [за время пандемии] стали вэкаэсными, но это не меняет нашей сути. То же самое и с президентом, глаза у него как горели, так и горят», – передает ТАСС слова Пескова.

    Он при этом подчеркнул, что «каждое выступление перед людьми для президента чрезвычайно важно». «Это те люди, которые его поддерживают, которые с ним и в радости, и в трудные моменты. Это люди, на которых он рассчитывает, это люди, поддержка которых дает ему силы идти дальше», – сказал представитель Кремля.

    Он добавил, что не хотел бы обсуждать тему внутренних переживаний президента во время выступлений перед гражданами. «Все-таки это его личное пространство. Но, безусловно, президент очень дорожит той поддержкой, которую он получает от людей», – подчеркнул Песков.

    Ранее Песков заявил, что эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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    Путин разрешил банкам исполнять обязательства по валютным вкладам в рублях по курсу

    18 марта 2022, 17:36

    Текст: Валентина Григоренко

    До 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Соответствующая мера содержится в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

    «Установить, что до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, совершающими недружественные действия, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами, – резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день исполнения обязательств», – говорится в тексте указа на сайте Кремля.

    Уточняется также, что условием является возникновение соответствующих обязательств до дня введения таких мер.

    В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых.

    Ранее ЦБ уточнил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 сентября 2022 года.

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