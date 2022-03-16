Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов 16 марта 2022, 19:19 Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел. «Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах», – сказал глава государства на совещании по экономической поддержке регионов, передает РИА «Новости». «Постановляю высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие, в том числе принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также при необходимости решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат», – цитирует текст указа ТАСС. Также в документе говорится о сохранении доступности социальных услуг для россиян, обеспечении бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи. Главам регионов поручено проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализации мер проактивной поддержки занятости населения, включая организацию переобучения и повышения квалификации. В соответствии с указом, организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам должна быть оказана адресная поддержка, в том числе в виде предоставления денежных средств, другого имущества, льгот и преференций. Речь, среди прочего, идет об установлении особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития. Кроме того, региональным властям поручено принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите россиян, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, и работающим в сфере патриотического воспитания. Еще одна мера, предусмотренная указом, касается содействия развитию внутренней трудовой миграции. Главы регионов наделяются полномочиями по принятию «иных мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина 16 марта 2022, 14:15

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный, крайне ненормированный рабочий день. Тут нет никакого фиксированного часа (до которого работает Путин), в любом случае с утра и до поздней ночи», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о графике главы государства. «Эмоциональное состояние [Путина] в норме», – прокомментировал пресс-секретарь уточняющий вопрос. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине 16 марта 2022, 16:48

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС. Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин обратился к гражданам западных государств 16 марта 2022, 17:29

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям. «Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. «А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: Киеву предлагали вывести войска из Донбасса 16 марта 2022, 16:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Киевский режим по различным каналам получал предложения в начале спецоперации РФ не вступать в боевые действия, а также вывести войска из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. «В самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», – сказал президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что киевское руководство отказалось принимать это предложение. «Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию», – указал Путин. Также президент напомнил, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. «У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля», – подчеркнул российский лидер. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Путин заявил о реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия 16 марта 2022, 16:59

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, заявил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Владимир Путин. «Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать и собственное ядерное оружие, и средства его доставки. Это была реальная угроза», – передает слова главы страны ТАСС. Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, сказал Путин. «Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии нацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для него, конечно, была бы Россия», – заявил российский лидер 16 марта. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат 16 марта 2022, 18:32

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

В ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. «Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – передает его слова ТАСС. Президент поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения. «И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», – сказал он. Путин распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости». Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Ранее Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Путин: На территории Украины создавались компоненты биологического оружия 16 марта 2022, 17:04

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам поддержки регионов. «На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути создавались компоненты биологического оружия», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля. Он добавил, что «наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной их покровителями из США и НАТО, причем с показным и циничным пренебрежением». «Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», – заключил Путин. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин сравнил травлю русских на Западе с антисемитскими погромами в фашистской Германии 16 марта 2022, 17:59 Борьба со всем русским за рубежом сравнима с антисемитскими погромами в фашистской Германии, считает президент России Владимир Путин. «Вся словесная мишура о политкорректности, неприкосновенности частной собственности, свободе слова – все это слетело в одночасье, даже олимпийские принципы растоптали, не постеснялись свести счеты и с паралимпийцами, вот такой вот спорт вне политики», – сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, сообщает РИА «Новости». По его словам, «во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей, запрещают русскую музыку, культуру, литературу». «Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии в 30-х годах прошлого века, а затем их приспешники из многих европейских стран, которые присоединились к гитлеровской агрессии против нашей страны во время Великой Отечественной войны», – считает российский лидер. Ранее Путин заявил, что Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой. Путин указал на последствия санкций против России для США и ЕС 16 марта 2022, 17:12 Текст: Алексей Дегтярёв

Антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам, заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России. «В качестве оружия они (западные страны) избрали и экономические, финансовые, торговые, другие санкции в отношении России, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам через растущие цены на бензин, энергоносители, продукты питания, через потерю рабочих мест, связанных с российским рынком», – цитирует Путина ТАСС. Он призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию. В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России. Путин: Империи лжи Запада бессильна против правды 16 марта 2022, 18:24 Текст: Кристина Цыцура

Россия осознает, каким ресурсом обладает «империя лжи» Запада, но эта империя бессильна против правды и справедливости, Москва будет доводить свою позицию до всего мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи, но против правды и справедливости она все равно бессильна. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют», – передает слова президента ТАСС. По словам главы страны, против России сейчас развернута массированная атака в киберпространстве, развязана кампания, где задействованы соцсети и западные СМИ. «Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липы», – заявил Путин, он также вспомнил разрешение компании Meta публиковать призывы к убийствам россиян. Путин: Миф о так называемом золотом миллиарде рушится 16 марта 2022, 17:54 Россия будет уважать право собственности иностранных компаний, в отличие от Запада, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. «Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», – передает его слова ТАСС. «Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности. По словам Путина, аресты зарубежных активов России и бизнеса послужат уроком для российских предпринимателей о том, что нет ничего надежней инвестиций на родине. «Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру», – цитирует президента РИА «Новости». Также Путин отметил, что «миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде рушится». «Сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование», – сказал он. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: Санкционную одержимость Запада не разделяют страны, где живет большая часть мира 16 марта 2022, 17:48

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Антироссийские санкции Соединенных Штатов и их сторонников не поддерживают страны, где проживает больше половины населения мира, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России. «Подчеркну: санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстрорастущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики», – приводит слова президента ТАСС. Также в среду президент указал, что антироссийские санкции бьют по самим американцам и европейцам. В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России. Путин заявил, что Россия продолжит сражаться за право быть собой 16 марта 2022, 17:24 Текст: Кристина Цыцура

Россия никогда не откажется от суверенитета, продолжив бороться за право оставаться собой, заявил в среду президент России Владимир Путин. По его словам, многие страны в мире смирились давно уже с тем, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена, заглядывая подобострастно ему в глаза, так живут многие страны, к сожалению, и в Европе. «Но Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией», – сказал президент, открывая совещание по социально-экономической поддержке субъектов России, передает ТАСС. Ранее он заявил, что при поддержке иностранных специалистов на Украине вскоре могло быть создано ядерное оружие, а целью стала бы Россия. Песков заявил, что Кремль не следит за полемикой российских политиков с Маском в Twitter 16 марта 2022, 13:35 Текст: Алексей Дегтярёв

В Кремле не читают Twitter уже давно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, следят ли там за полемикой российских политиков и американского бизнесмена Илона Маска. «Не следим, мы давно Twitter не читаем», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на соответствующие запросы со стороны «некоторых государств». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уважает это решение бизнесмена. Также Маск в Twitter вызывал президента России Владимира Путина на поединок. Кадыров в ответ советовал ему не тягаться с российским лидером, поскольку у них «разные весовые категории». Также он порекомендовал ему пройти подготовку в нескольких центрах Чечни. Путин призвал обеспечить доступность товаров и лекарств на рынке 16 марта 2022, 17:44 Текст: Алексей Дегтярёв

Необходимо обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, в том числе на рынке лекарств, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов России. «Обращаю внимание правительства и коллег в регионах, важнейшая задача – обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, прежде всего имею в виду товары первой необходимости, лекарства и медицинские изделия», – цитирует Путина ТАСС. Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что будет поставлять медикаменты в Россию, но всю прибыль от них будет направлять на гуманитарную помощь народу Украины. До этого Генпрокуратура России заявила, что прокуроры в регионах займутся проверкой обоснованности формирования цен на лекарства.