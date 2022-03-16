Путин: Киеву предлагали вывести войска из Донбасса

Киевский режим по различным каналам получал предложения в начале спецоперации РФ не вступать в боевые действия, а также вывести войска из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.

«В самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», – сказал президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что киевское руководство отказалось принимать это предложение. «Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию», – указал Путин.

Также президент напомнил, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. «У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля», – подчеркнул российский лидер.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.