Посол России назвал способ быстрого снижения цен на газ в Европе

Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, а для быстрого снижения цен на газ в ЕС необходимо запустить «Северный поток – 2», заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

«Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введенные против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу», – цитирует РИА «Новости» Мешкова.

При этом посол подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод «Северный поток – 2».

Также посол подчеркнул, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут серьезный диалог для разрешения кризиса на Украине, общение лидеров будет продолжено, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг заявил, что Великобритания откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России.

Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД