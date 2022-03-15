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Посол России назвал способ быстрого снижения цен на газ в Европе
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Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, а для быстрого снижения цен на газ в ЕС необходимо запустить «Северный поток – 2», заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.
«Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введенные против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу», – цитирует РИА «Новости» Мешкова.
При этом посол подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод «Северный поток – 2».
Также посол подчеркнул, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут серьезный диалог для разрешения кризиса на Украине, общение лидеров будет продолжено, передает ТАСС.
Ранее вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг заявил, что Великобритания откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада
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Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.
«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.
По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.
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В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
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Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Веры Вольфсккампф для Das Erste.
Как отметила журналистка, заявленная немецкими властями цель сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу из России. Второй вариант потребует времени, передает РИА «Новости».
Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.Как отметил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объема.
Однако и это сейчас невозможно, так как в Германии пока нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить, поэтому придется экономить. «Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления», – пояснил специалист, ссылаясь на расчеты Международного энергетического агентства.
Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. Захманн считает, что часть этих предприятий могут переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.
Отмечается, что политики из ХДС и ХСС сомневаются в отказе от атомной энергетики, но федеральные власти выступают против. Правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. Кроме того, в нынешних условиях подорожает электричество и отопление, поэтому властям придется поддержать малоимущих.
Ранее стало известно, что Германия планирует к осени 2021 года стать независимой от угля из России, а к концу года – от нефти.
ЕС опасается планов России «расширить военную деятельность» против страны НАТО
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Европейский союз опасается, что Россия может «расширить военную деятельность» против одной из стран НАТО, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель турецкому телеканалу «Си-эн-эн тюрк» на полях дипломатического форума в Анталье.
«С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, предотвратить большую войну», – передает ТАСС его слова.
По мнению Борреля, Россия может «расширить свою военную деятельность», которая «может быть [направлена] против одной страны НАТО или против другой страны. Есть серьезные опасения [на этот счет]». «Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину», – сказал Боррель.
Боррель заявил, ЕС считает необходимым «нанести экономике [России] такой ущерб», чтобы она не могла продолжать военную операцию на Украине.
Ранее глава дипломатии ЕС заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
В ЕС заявили о «запасных» санкциях против России
Первые санкции Евросоюза против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, однако ЕС готов ввести новые санкции для продолжения давления, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель заявил в интервью газете la Repubblica, что «мы откалибровали первые санкции так, чтобы они были более болезненными для (российских властей) и менее действенными для нас». По его мнению, Европа должна продолжить давление, чтобы «изменить баланс сил», передает РИА «Новости».
«У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», – добавил он.
Мишель не уточнил, какие новые меры находятся на рассмотрении ЕС, однако отметил, что «до нынешнего момента» Европе удавалось «застать врасплох» Москву. Он добавил, что «мы надеемся это продолжить».
По его словам, европейские лидеры обнаружили «новую сознательность и изменение образа мышления» после событий на Украине.
«Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета», – сказал он, сравнив последние решения ЕС по обороне и экономике с «коперниканской революцией».
Ранее в ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
«Лукойл» открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море
«Лукойл» открыл в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 млрд кубометров, сообщили Роснедра.
В релизе ведомства говорится, что речь идеи о месторождении Хазри, которое открыто в 2022 году, недропользователь – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», передает РИА «Новости».
«Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд кубических метров, конденсата – 8,2 млн тонн», – отметили в Роснедрах.
Месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы.
В Германии решили разработать пакет помощи из-за взлета цен на энергию
Резкий скачок цен на энергию из-за войны России в Украине стал тяжким бременем для многих людей в ФРГ, правительство разработает еще один пакет мер для помощи домохозяйствам, заявил вице-канцлер страны Роберт Хабек.
Хабек объявил о подготовке нового пакета мер для поддержки пострадавших от резкого взлета цен на энергоносители из-за ситуации на Украине, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
«Исключительно высокие цены на отопление, исключительно высокие цены на электроэнергию, исключительно высокие цены на топливо стали тяжким бременем для домохозяйств, и чем ниже доходы, тем это бремя тяжелее. Поэтому федеральное правительство подготовит еще один пакет помощи», – заявил политик.
При разработке пакета будут учитываться три пункта. Во-первых, домохозяйствам нужно помочь при оплате высоких счетов за свет, отопление и горючее – вице-канцлер отметил, что из-за резкого роста цен ежегодный счет за газ для средней немецкой семьи, проживающей в неотремонтированном доме, вырастет почти на 2 тыс. евро.
Во-вторых, нужно подумать об энергоэффективности и экономии, к примеру, позаботиться о снижении расхода топлива автомобилистами и замене систем отопления. В-третьих, необходимо обеспечить рыночные импульсы для экономики по принципу – чем эффективнее, тем дешевле.
В свою очередь министр финансов ФРГ Кристиан Линднер планирует ввести государственную доплату за горючее на автозаправках, однако сколько именно государство возьмет на себя – пока не решено. Предполагается, что определенная часть суммы, подлежащей оплате, будет автоматически вычитаться на автозаправках. Владелец автозаправки сможет впоследствии компенсировать потери, представив соответствующие квитанции финансовым органам.
Ранее в ЕК заявили о необходимости «избавиться от России как поставщика углеводоров».
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон.
Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа.
Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
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Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на новые сутки
Газпром на дополнительном аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на все газовые сутки 15 марта, следует из данных площадки GSA Platform.
Компания впервые с 3 марта не стала бронировать на регулярном аукционе мощности магистрали для транзита газа через Польшу на предстоящие газовые сутки – с 8.00 мск 15 марта до 8.00 мск 16 марта. Однако Газпром может забронировать «Ямал – Европу», воспользовавшись более краткосрочным бронированием в течение дня, передает РИА «Новости».
При этом транзит российского газа через украинскую территорию во вторник ожидается на максимуме контрактных обязательств«Газпрома, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины».
По данным на сайте оператора, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 15 марта составляют 109,6 млн кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
Эксперты объяснили возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за ситуации на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, атлантический ветер продолжит в начале недели создавать хорошие перспективы для ветрогенерации в Великобритании, на севере Франции, в Нидерландах и Германии. Температура воздуха останется сезонно низкой, при этом в Италии ожидается резкое похолодание. Возврат к сезонным нормам прогнозируется только в середине следующей недели.
Вместе с тем выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растет. По данным Wind Europe, в среднем в Европе с 7 по 13 марта она составила 17,4% (показатель вырос на 6 процентных пунктов), а в понедельник на ветряные электростанции пришлось 14,1%.
Отметим, что накануне, 14 марта, Газпром забронировал для транзита «Ямал-Европу» на газовые сутки.
В Еврокомиссии назвали ситуацию на Украине «11 сентября для Европы»
ЕС может сократить зависимость от российских энергоресурсов, но задача является трудной, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в Атлантическом совете. По его словам, в ЕС начало российской операции на Украине расценили как «11 сентября для Европы».
Шефчович считает, что Россия – это «более не стратегический вызов», а «стратегическая угроза». По его словам, необходимо «остановить войну» и «работать вместе, чтобы давать не только надежду, но и заверения, гарантии того, что поможем Украине восстановиться, обеспечить экономическое процветание». «Стать тем самым магнитом для стремящихся жить в процветающем демократическом обществе, что мы смотрели бы на Украину как на участника европейской или западной семьи», – заявил он.
«Вы видели, как активизировалась Европа, какие за последние несколько дней произошли тектонические изменения. И я не говорю о санкциях, я говорю о происходящем во внешней и внутренней политики Германии», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул значение взаимодействия «США и ЕС в сфере энергетической безопасности». Шефчович рассказал, что «представил» официальным лицам США позицию ЕС в вопросах, по которым лидеры стран и правительств «достигли договоренностей».
В ЕК заявили, что страны ЕС «хотят как можно сильнее и быстрее сократить зависимость от импорта ископаемого топлива из России». Как отметил Шефчович, «это чрезвычайно трудная задача, но это возможно», необходимо развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа.
Евросоюзу потребуется 50–60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России, сказал он. Европейский союз обсуждает с США планы заполнения на 90% своих хранилищ газа к началу следующей зимы в свете намерения сокращать поставки из России.
Напомним, правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в перспективе – от газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году.
СМИ: ЕС намерен ввести санкции против ряда нефтяных компаний России
Европейский союз готовится ввести новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть», но продолжит производить у них закупки, сообщило Рейтер со ссылкой на источник в ЕС.
При этом компании столкнутся с запретом на инвестиции, который заморозит финансирование их проектов по разработке и разведке всех видов топлива из источников в ЕС, передает ТАСС.
Сообщается, что многие правительства стран – членов сообщества попросили об исключениях, которые позволили бы компаниям ЕС продолжать покупать нефть у России. Как поясняет Рейтер, именно эта просьба привела к задержке с утверждением новых санкций, которые первоначально должны были быть одобрены в воскресенье.
Ранее в ЕС заявили о «запасных» санкциях против России.
До этого в ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
В Кремле обвинили США и ЕС в подталкивании России к штурму крупных городов Украины
США и ЕС своими провокационными заявлениями подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины, чтобы возложить на нее ответственность за гибель мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана и [верховного представителя ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозепа] Борреля о том, что, дескать, [президент РФ Владимир] Путин разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед, как он думал, в крупных городах, включая Киев, якобы в связи с этим он, Путин, увеличивает количество целей, на которые нападает, и пытается нанести ущерб каждой части страны», – передает его слова ТАСС.
«Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной», – указал Песков.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику». Однако позже председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции для продолжения давления.
Газпром забронировал для транзита «Ямал-Европу» на газовые сутки 14 марта
Газпром вновь бронирует для транзита газа через Польшу газопровод «Ямал – Европа» на все предстоящие газовые сутки 14 марта, выкупил 16% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.
Кроме того, Газпром дополнительно заказал еще 1,43 млн кубометров в час для прокачки газа предстоящей ночью с 22.00 мск 13 марта до 8.00 мск 14 марта, сообщает РИА «Новости».
Ранее Газпром заявил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,6 млн кубометров на 13 марта.
Евросоюз ввел новые санкции против России
Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении России. Вводится запрет на поставку в РФ ряда товаров, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
Также в Россию запрещено поставлять стальную продукцию, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия, передает «Коммерсант».
Кроме того, вводится запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии.
Ограничения распространяются на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов. В ЕС рассчитывают, что эти меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до 3,3 млрд евро.
Ранее в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
ЕС задумался о санкциях против Абрамовича
ЕС обсуждает введение новых персональных санкций против россиян, включая бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают СМИ.
Financial Times пишет, что обсуждаются санкции против четырех «олигархов», семи связанных с Кремлем бизнесменов и четырех лиц, которые, по версии Европы, связаны с «кампанией по дезинформации». О санкциях планируют объявить в понедельник.
Кроме того, обсуждаются новые санкции против государственных предприятий России. В частности, речь идет о санкциях в авиастроении и судостроении, банковском секторе. Кроме того, рассматриваются запрет на импорт российского железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестиционные проекты в стране и запрет на экспорт «предметов роскоши», передает РИА «Новости».
Напомним, Великобритания в четверг расширила введенные против России санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена от управления футбольным клубом «Челси». Вклады Абрамовича заблокировали в хедж-фондах США.
Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций
Четвертый по счету пакет антироссийских санкций против физлиц и организаций, связанных с военным конфликтом на Украине, согласовали постоянные представители стран-членов Евросоюза, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.
«Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики», – говорится в сообщении французской миссии в Twitter, передает РИА «Новости».
Постпреды также согласовали обращение во Всемирную торговую организацию с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.
Ранее сообщалось, что Европейский союз готовится ввести новые санкции против российских нефтяных компаний Роснефть, Транснефть и Газпромнефть, но продолжит производить у них закупки.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Президент России Владимир Путин заявил о способности страны решить все экономические проблемы.
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Газпром заявил о штатной подаче газа для транзита через Украину
Газпром поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,6 млн кубометров на 13 марта, сообщила компания.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 млн кубометров на 13 марта», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Контрактные обязательства Газпрома по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.
Напомним, согласно контракту, Газпром должен через Украину по транзиту на 2022 год 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что газотранспортная система (ГТС) Украины загружена полностью по российским контрактам на поставку газа в Европу. Газпром продолжает в штатном порядке подавать российский газ для транзита в Европу через Украину.