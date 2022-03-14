В МИД не исключили необходимости одобрения ООН договоренностей с Украиной

Россия не исключает, что возможная договоренность об урегулировании между Москвой и Киевом потребует утверждения резолюцией СБ ООН, заявил директор Департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

Ильичев заявил, что на данный момент, «когда стороны еще не достигли конкретных договоренностей, говорить о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы их официально зафиксировала, преждевременно, хотя исключать такое развитие не стоило бы», передает РИА «Новости».

При этом он подчеркнул, что хоть минские соглашения и были одобрены резолюцией СБ ООН 2202, однако «это никак не сказалось на их выполнении украинской стороной».

Ильичев также заявил, что Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, этого вопроса пока нет в повестке дня Совета Безопасности организации. Он подчеркнул, что в Москве «не видят оснований для такого решения» с учетом того, что «ситуация полностью контролируется вооруженными силами России в соответствии с целями и задачами специальной военной операции».

«Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации», – добавил он.

Кроме того, Ильичев сообщил, что Минобороны России в рамках спецоперации на Украине находится в тесной координации с представителями ООН, «в частности, Управлением по координации гуманитарных вопросов для оперативного решения задач гуманитарного реагирования».

При рассмотрении в Совбезе гуманитарной ситуации на Украине и работы над текстом соответствующего документа – резолюции, предложенной Францией и Мексикой, – Москва принимает «активные усилия с тем, чтобы были учтены российские озабоченности, в том числе по обеспечению безопасности мирных граждан».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что со «сдержанным оптимизмом» оценивает переговорный процесс Украины с Россией. До этого он заявил, что Москва и Киев приближаются к компромиссу на переговорах. По его словам, на сессии в понедельник планируется подведение предварительных итогов переговоров России и Украины.