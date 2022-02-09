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9 февраля, среда | Последнее обновление — 23:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
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Европейская политика стремительно утрачивает рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу
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Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.
Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей «Эха» заявили, что будет болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики России и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.
В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.
На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она заявила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели эха болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».
В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.
В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Минспорт РФ посчитал преждевременными комментарии по допинг-тесту фигуристки Валиевой
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Министерство спорта России считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.
«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации. Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», – заявили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
Во всемирном антидопинговом агентстве (WADA) также отказались комментировать информацию о допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, пишет агентство. «WADA не станет комментировать этот случай. Для получения информации просим связаться с организаторами турнира фигуристов», - сообщили в WADA.
Как ранее написал портал Inside the Games, положительный допинг-тест у российской фигуристки мог быть зафиксирован перед Олимпиадой – в декабре 2021 года. Это якобы и стало причиной переноса церемонии награждения победителей и призеров в командных соревнованиях. При этом The Guardian утверждает, что вещество, обнаруженное у представителя российской сборной, не может напрямую влиять на улучшение результатов, передает ТАСС.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что организация не ожидает получить в среду официальное заявление по допинг-тесту Камилы Валиевой. «Источником может быть только официальные заявления, которых ждем. Судя по всему, не сегодня. Половина двенадцатого уже в Пекине», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря организации Ольги Ермолиной.
По правилам Всемирного антидопингового агентства, Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной. По информации портала, юридическое разбирательство по делу Валиевой должно быть завершено 10 февраля.
Ранее тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.
До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Камила Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 – в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.
Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
В Кремле оценили реакцию Зеленского на обещанные Макроном увещевания о выполнении Минских соглашений
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорят о готовности немедленно приступить к реализации Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс», – цитирует ТАСС Пескова.
Представитель Кремля добавил, что Москва не услышала каких-либо слов от Зеленского о готовности быстро заняться реализацией Минских соглашений.
При этом Песков напомнил, что еще во время визита французского лидера в Москву Макрон и Путин условились позднее созвониться и сверить часы. Представитель Кремля призвал дождаться дальнейших бесед политиков, после которых «картина будет яснее».
8 февраля Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным то, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.
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Стало известно о переносе награждения фигуристов на ОИ из-за проблем с допинг-тестом у россиян
Причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является проблема с допинг-тестом российского спортсмена перед Играми в Пекине, сообщает Inside the Games.
Изначально церемония награждения должна была состояться во вторник. Позже ее перенесли на неопределенный срок, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Кремль ждет официальных заявлений в ситуации с награждением российских фигуристов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», – сказал ТАСС Песков, говоря о предположениях, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у россиян.
«Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК (Международный олимпийский комитет)», – отметил Песков.
Во вторник Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.
Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Вяльбе объявила бойкот норвежцам
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам, сообщили российские СМИ.
Как пишет «Спорт-Экспресс», Вяльбе отметила, что отказ от общения с представителями СМИ вызван высказываниями норвежцев о допинге у российских лыжников. «Какие-то недоумки решили стать читаемыми и прикрыли неудачу первой гонки таким способом. Я на это спокойно реагировать не могу», – заявила она.
Вяльбе потребовала извинений от норвежских журналистов. «Это нарушение всех мыслимых или немыслимых правил. Ни я, ни мои спортсмены ни разу не вспомнили про дисквалификации их спортсменов, которых было немало», – объяснила она.
Напомним, в воскресенье россиянин Александр Большунов выиграл золотую медаль Олимпиады в Пекине в скиатлоне.
Тренер прокомментировала возможное лишение медалей фигуристов РФ из-за марихуаны
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возможном лишении золотых медалей российских фигуристов на Олимпиаде-2022 из-за возможного употребления одним из спортсменов марихуаны.
«Я слышала, что пока это предположительно. Марихуана <...> допингом, относящимся к спорту, не считается. Но в это надо вникать», – сказала Гончаренко Metaratings.ru.
Она добавила, что устала от «гнетущей информации», и это уже «всем поднадоело», но теперь оно «всплывает опять».
«Не хочется это комментировать. Печально, что еще можно сказать», – заключила специалист.
Ранее журналист Сергей Лисин со ссылкой на собственные источники заявил, что российский фигурист, сдавший подозрительный допинг-тест перед ОИ-2022, якобы употреблял марихуану.
До этого СМИ сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил дождаться официальных заявлений по ситуации с отменой церемонии награждения фигуристов.
СМИ: Туктамышева может заменить Валиеву на Олимпиаде
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В случае отстранения Камилы Валиевой от участия в личном турнире на Олимпиаде ее может заменить чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая – Майя Хромых, сообщает «Спорт Экспресс».
Ранее сообщалось, что 15-летняя Валиева, подозревается в нарушении антидопинговых правил. Таким образом, Елизавета, как первая запасная, может выступить вместо нее, если будет принято решение о замене фигуристки. Для того, чтобы заявить 25-летнюю Туктамышеву, команде ОКР необходимо будет провести все необходимые тесты. Дозаявка займет некоторое время. Есть вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой, Россия просто не успеет добавить Елизавету.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России в нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.
Ранее в СМИ появилась информация, что проблемы с допинг-тестом у российской спортсменки стали причиной переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх.
До этого СМИ также сообщали, что церемония награждения победителей и призеров в командных соревнованиях перенесена из-за проблем, которые якобы возникли у одного из российских фигуристов с допинг-тестом.
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Напомним, в понедельник российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине, серебро досталось американцам, бронзу завоевали японцы. В составе сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Дания передумала поставлять на Украину просроченные «Стингеры»
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Снятые с вооружения в Дании ПЗРК «Стингер» не будут отправлены на Украину, ракеты находятся на складе в ожидании утилизации, заявил министр обороны королевства Мортен Бедсков.
«Они слишком старые. Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их [на Украину]», – цитирует ТАСС министра. Он также добавил, что ракеты будут утилизированы.
Между тем командующий вооруженными силами Флемминг Лентфер сообщил об отсутствии планов поставки Украине и других видов вооружения.
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«У нас есть то, что мы сами используем и что постепенно принимаем на вооружение датской армии. И здесь я не вижу чего-то, что мы должны отдать другим», – отметил он.
Министр обороны заявил о готовности Дании оказать Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.
В середине января правительство королевства решило израсходовать 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 млн евро выделяет Минобороны Дании.
Ранее самолеты с военной помощью из США и Британии прибыли на Украину.
До этого сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».
Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.
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Япония собралась поддержать Европу газом при обострении на Украине
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Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщили правительственные источники телеканала NHK.
По имеющейся у телеканала информации, японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта вокруг Украины. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть ранее законтрактованного СПГ, передает ТАСС.
Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Швейцарский журналист тайно поддержал российскую биатлонистку
Швейцарский журналист Филипп Штекли передавал шоколад и фрукты находившейся на карантине на Олимпиаде в Пекине российской биатлонистке Валерии Васнецовой, рассказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Лера Васнецова, которая все еще в Пекине, рассказала интересные подробности своего пребывания. Оказывается, ее соседом был какой-то швейцарец по имени Филипп. Он ее не просто поддерживал морально, но даже подкармливал швейцарским шоколадом и фруктами, которые оставлял за дверью Леры», – написал Аверьянов в Telegram.
По его словам, швейцарцем оказался телевизионщик из Цюриха, который работает на телеканале SRF. Аверьянов списался с ним и поблагодарил за то, что он сделал для российской спортсменки.
«Филипп до сих пор сидит в том ковидном отеле, без симптомов. И я до сих пор не понимаю, как он получал свои посылки с едой? Нам говорили, что это запрещено», – добавил он.
Васнецова получила положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин в конце января и была госпитализирована. На карантине спортсменка жаловалась на качество питания. В понедельник результаты тестов на COVID-19 Васнецовой дали отрицательный результат, спортсменка может покинуть карантин.
Ранее источник сообщил, что рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, потому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова.
СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
Украина не смогла отказаться от русского языка при выдаче справок о несудимости
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Сервис государственных услуг «Дия» на Украине просит ввести информацию на русском языке для получения справки о несудимости в онлайн-режиме.
Разработчики приложения пояснили, что это связано с особенностями учета таких сведений, так как накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, передает ТАСС.
«И соответственно, учредительные данные лица (в частности фамилия, имя, отчество) вносились на русском», – говорится в сообщении.
Отмечается, что учет сведений о личности в персонально-справочном учете велся на русском и в соответствии с положениями некоторых международных договоров: в частности, Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 2009 года.
Также в сообщении говорится, что с 2015 года Украина уже вышла из этого соглашения, однако значительный объем данных в персонально-справочном учете уже накоплен на русском языке.
«Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных данных – фамилии, имени, отчества заявителя – на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации», – разъяснили в «Дие».
Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
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