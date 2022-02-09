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Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,5 копеек, курс евро вырос на 9,75 копейки.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 5,5 копеек и составил 75,0625 рубля. Курс евро также вырос на 9,75 копейки и составил 85,75 рубля, передает ТАСС.
Накануне утром рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро.
Шарий: Путин троллит Зеленского и Порошенко, потому что их судьба предрешена
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«Макрон постарается продавить в Киеве вопрос исполнения Украиной Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также предстоящий визит французского лидера на Украину.
«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: «вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне». Поэтому понятно, что его ждет в России», – прогнозирует политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«С другой стороны, Путин этим четко показывает, что он ничего не говорит просто так. Он дает понять, что судьба всех правителей Украины новейшей истории предрешена. То же касается и Зеленского. Того Путина, которому Зеленский когда-то казался приятным и договороспособным, больше нет», – добавил эксперт.
По мнению собеседника, Макрону очень нужна поездка в Киев – не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы выиграть президентские выборы во Франции. «Для этого ему нужны Минские соглашения и «нормандский формат». Поэтому, скорее всего, он будет заниматься тем же, чем занимаются все остальные европейские политики, которые катаются в Киев: что-нибудь продаст Украине, одолжит ей немного денег в обмен на исполнение «Минска-2», – предполагает Шарий.
«Французский лидер постарается убедить Зеленского в том, что лучше сотрудничать с ним, так как две его главные конкурентки на выборах – Марин Ле Пен и Валери Пекресс – настроены пророссийски, Киеву с ними будет сложно взаимодействовать», – указал политик.
«Что касается ответа Путина на слова Зеленского о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений, то это просто великолепно, – добавил эксперт. – «Минск-2» – это краеугольный камень российской политики в отношении Украины. Уже даже Соединенные Штаты намекают на то, что неплохо было бы Украине их выполнить, так как одно дело – противостояние России и Запада, а другое – украинский кризис, с которым уже надо что-то решать».
«В случае чего, на Западе Зеленского разменяют на раз-два. Он для них в принципе никто. Если проблема исполнения Минских соглашений будет заключаться только в нем, то, как говорится: «нравится, не нравится, терпи моя красавица». А нет, тогда тебя снесет тот же Запад», – резюмировал Шарий.
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи. Известно, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин в свою очередь прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.
Также российский лидер заявил, что предлагал бывшему украинскому президенту Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям». В ответ Порошенко заявил: «Разберемся сами».
Напомним, что на Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Москва закрыла вопрос о миротворцах ООН в Донбассе
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Вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается, на данный момент развертывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
Ильичев заявил, отвечая на вопрос, считает ли Москва нужным вводить миротворцев ООН на российско-украинскую границу, что «не нужно», так как «миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте, украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР», передает РИА «Новости».
По его словам, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе закрыт окончательно и не обсуждается.
«Обсуждается выполнение Минских соглашений и резолюции 2202, там про миротворцев ничего не говорится», – добавил дипломат.
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Ранее в МИД заявили о готовности Запада выдумать повод для санкций против России.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха». Днем позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские санкции в отношении России могут затронуть экономику Китая, Пекин понесет часть цены за «вторжение России на Украину».
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Политолог: Макрон на Красной площади доказал неверие Запада в войну
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«Встреча Путина и Макрона может стать первым существенным шагом к деэскалации кризиса в отношениях России с Западом и к решению украинского вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее многочасовые переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле в формате один на один.
«На встрече российский президент в очередной раз изложил позицию Москвы относительно европейской безопасности, украинского вопроса, двусторонних отношений, позиции Москвы по ситуации в Африке – что также важно для Макрона, и по другим темам», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом, несмотря на расхождения по некоторым направлениям, тон встречи был примирительный. Обвинений и угроз не звучало.
«Этой встречей с Макроном Путин достаточно последовательно дезавуировал идею Запада о том, что Россия вторгнется на Украину. И французский лидер, судя по всему, склонен соглашаться с этим», – отметил аналитик.
Собеседник отдельно выделил и прогулку лидера Франции по Красной площади. «Это показывает, что Запад в целом также придерживается точки зрения о том, что войны не будет. Если бы было иначе, Макрон не стал бы так подставляться перед своими политическими партнерами и конкурентами, гуляя по центру столицы «страны-агрессора», – подчеркнул Кортунов.
Сама длительность переговоров – а они продолжались по разным данным от пяти до семи часов – также показывает, что сторонам есть что обсуждать и они готовы к диалогу, добавил собеседник. «Это куда лучше, чем недавняя встреча Лаврова с Блинкеном, которая продлилась чуть больше часа», – отметил эксперт.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров также обратил внимание на продолжительность переговоров двух лидеров. «Это говорит о том, что президенты обсуждали перспективные предложения Макрона по деэскалации украинского кризиса, а также по гарантиям безопасности. Вероятно, французский лидер высказал также свои соображения по смещению с мертвой точки «нормандского формата», – полагает эксперт.
Однако, по его словам, прорыва от этих переговоров никто не ждал. «Важность визита Макрона в Москву состоит в самом наличии контакта между Парижем и Москвой по ключевым вопросам международной повестки. Ценно то, что в ходе переговоров присутствовали элементы доверия и желание понять другую сторону, – отметил политолог. – Все это дает легкую надежду на имплементацию Минских соглашений и снижение напряженности вокруг Украины».
«Кроме того, хочется надеяться, что после разговора Владимира Путина с французским лидером наши западные партнеры услышат наши озабоченности по европейской безопасности и сделают хотя бы какие-то шаги навстречу России. При этом сейчас важно дождаться итогов переговоров президентов Франции и Украины, а также заявлений Шольца и Макрона», – резюмировал Федоров.
Встреча лидеров России и Франции прошла
в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.
Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.
На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Кроме того, Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Появились данные о переброске МиГ-31К с «Кинжалом» в Калининградскую область
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» заметили в небе над Калининградской областью.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как самолет пролетает на небольшой высоте над железной дорогой и автотрассой, по которой едут машины. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Dambiev.
По данным источников, 3 февраля два истребителя Миг-31К совершили перелет с авиабазы Сольцы в Новгородской области на авиабазу Черняховск в Калининградской области под руководством ведущего борта Ту-154Б-2 и в сопровождении истребителей Су-35 Западного военного округа и Су-30 Балтийского флота, сообщает Telegram-канал «Оперативная линия».
Газета ВЗГЛЯД писала, что полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину.
Во Франции назвали худший компромисс в отношениях НАТО с Россией
Обещание на саммите Североатлантического альянса принять Украину и Грузию, прозвучавшее в 2008 году, стало «худшим компромиссом» в отношениях НАТО с Россией, заявил замгенсека ООН и французский дипломат Жан-Мари Геэнно.
У России нет планов по воссозданию Советского Союза, как ей иногда это приписывают, но у российского руководства есть желание иметь близкие отношения с Киевом, сказал дипломат в беседе с Le Figaro, передает РИА «Новости».
Расширение НАТО на восток после развала СССР было ошибкой, а обещание на бухарестском саммите в 2008 году принять в Североатлантический альянс Украину и Грузию стало беспокойством для российской стороны.
«После окончания холодной войны следовало глубоко переосмыслить европейский порядок, и было бы лицемерием утверждать, что расширение НАТО совместимо с развитием настоящих дружеских отношений с Россией», – отметил Геэнно.
При этом Украину не следует лишать права выбирать союзников самостоятельно.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
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Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.
«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не было проведено из-за неявки молдавского правительства.
«Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года», – добавили в российской компании.
Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.
«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза», – заключили в компании.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Опубликовано видео удара истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США
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В Сети появилось видео, на котором показан удар истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон» (CVN-70 Carl Vincon), при этом сам флот назвал публикацию ролика незаконной и начал расследование.
Генерал-майор Зак Харрелл, представляющий командующего военно-воздушными силами ВМС США, заявил, что видео было снято камерами летной палубы на борту авианосца, передает портал USNI News.
На видео показан как удар, так и высокоскоростное скольжение самолета по палубе авианосца перед падением в Южно-Китайское море.
Неудачная посадка F-35C произошла 24 января, говорится в пресс-релизе военно-морского флота. Пилот смог катапультироваться, семь моряков получили ранения.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил утечку видеоматериалов: «Военно-морской флот не только расследует причину самого несчастного случая, но и публикацию (в Сети) этого видео с палубы».
Отмечается, что разбившийся истребитель собираются поднять со дна моря.
Другое видео инцидента появилось в Сети в конце февраля, однако тогда не было официального подтверждения подлинности кадров со стороны американских военных. Также фотография F-35 Lightning II появилась на Reddit, истребитель был запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Британия передала Украине ракеты для борьбы с флотом России
Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.
«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», – сказал он в эфире радио «Новое время», передает РИА «Новости».
По словам дипломата, Украина подойдет в качестве друга для Великобритании, несмотря на проблемы, которые тянет за собой. Лондон заключил с Киевом военное соглашение на 2 млрд долларов, добавил он.
«Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», – рассказал Пристайко.
Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон посещал Киев 1 февраля, обсуждалась угроза нападения России на Украину. В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России.
Макрон похвастался успехом на встрече с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины, сообщает французский телеканал BFM.
«Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута», – приводит его слова ТАСС. Макрон добавил, что «доверие к Франции (в мире) выросло».
Французский лидер высказался и о Путине, по его мнению, президент России во время встречи был «менее ироничным, чем обычно». «Напряжение было ощутимым. Он создал условия (...) постоянно возвращался к гарантиям на границе. Он играет на каждой своей неясности», – цитирует Макрона BFM.
Он также подчеркнул, что не ожидал немедленных результатов от переговоров в Москве с Владимиром Путиным.
«Я не рассчитывал ни на какие жесты», – отметил Макрон.
Напомним, переговоры президентов продлились более пяти часов и завершились около полуночи. После них Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Также Путин после встречи с Макроном заявил, что предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
Макрон в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
В МИДе пообещали зеркальный ответ России на действия против RT DE
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Российская сторона намерена зеркально ответить на действия немецкой в отношении российских медиа в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если власти Германии пойдут по пути эскалации ситуации, они увидят зеркальный ответ – эскалацию ситуации. Но если власти Германии пойдут по пути снижения напряженности, поиска каких-то взаимоприемлемых развязок, они увидят зеркальный же ответ. Мы ответим так же», – сказала она в интервью RT, слова приводятся в телеграм-канале RT.
Представитель ведомства добавила, что Москва намерена сделать все, чтобы вернуться к нормальному и уважительному диалогу с Берлином.
Напомним, в ответ на предписание о прекращении спутникового и другого вещания RT DE в Германии Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось.
Тем временем западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Появилось видео прогулки Макрона по Красной площади после переговоров с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным решил прогуляться по Красной площади до отправления в отель.
Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви, а также французские журналисты и военные в мундирах. Президент Франции спустился на Манежную площадь мимо Исторического музея. После прогулки он отправился в расположенный там же отель Four Seasons, передает «Пятый канал».
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
В Сети поспорили из-за вклада США и СССР в разгром нацистов
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Пользователи американского форума Reddit поспорили из-за того, был ли решающим вклад СССР в разгром нацизма в годы Второй мировой войны.
Поводом для обсуждения послужили результаты опроса в США, Франции, Великобритании и Германии, чей вклад в разгром нацистов оказался решающим. Оказалось, что большинство французов, американцев и немцев назвало решающим вклад США, а британцы – свой вклад, передает РИА «Новости».
«Я американец, но скажу, что СССР. Восточный фронт был сущий ад. На Западном фронте столько братских могил не было», – написал ConventionalWisdumb.
«Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР», – поддержал предыдущего комментатора Azaghal1988.
«Я британец, но скажу, что русские. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война», – добавил Jadeskye7.
«Только СССР, а не Россия. Без других республик они бы не справились», – уточнил MaritimeMonkey.
Другая часть комментаторов высказала иную точку зрения.
«Если бы США не открыли Западный фронт, то Германия сосредоточила бы войска на Восточном фронте. Кроме того, у Советов были поставки от других союзников. Так что не факт, что основной вклад внесли Советы», – считает Wtfwurst.
«Я считаю, есть аргументы в пользу британцев и бывшей Британской империи, ведь если бы они не выстояли против немцев в самом начале войны, все обернулось бы совсем по-другому. Есть в пользу русских из-за их жутких потерь и огромных жертв. И есть в пользу американцев – за их жизни и промышленную мощь», – предположил bcarter3.
Напомним, вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражавшихся против армий Третьего рейха, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД).
Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов перечислил страны, где пытаются исказить правду о Второй мировой.
Вынесен приговор заманивавшим жертв красивой девушкой бандитам
В Свердловской области осудили банду под руководством Абдулмуслима Мутагирова, злоумышленники грабили бизнесменов, приманивая их красивой девушкой на место будущей расправы.
«Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову – в виде 13 лет лишения свободы, Абдулмуслиму Мутагирову – в виде 12 лет лишения свободы, Артему Рамазанову – в виде 10 лет лишения свободы, Кристине Васильевой – в виде девяти лет лишения свободы», – цитирует сообщение прокуратуры региона Ura.ru.
Подозреваемых обвиняли в разбое, бандитизме и кражах. Отмечается, что мужчин решили отправить в колонии строгого режима, а девушку – в колонию общего режима.
Отмечается, что бандиты совершали преступления против предпринимателей из Екатеринбурга, Москвы и Подмосковья. Они заманивали оптовых торговцев в безлюдные места с помощью красивой девушки.
Так банда ограбила жителя Екатеринбурга на 2,4 млн рублей.
Данными об интимной переписке учительницы и школьника заинтересовались в СК
Следователи начали проверку информации о том, что учительница из Самары вела переписку на интимные темы с учеником, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
Скриншоты переписки учительницы немецкого языка с учеником девятого класса опубликовала «Комсомольская правда в Самаре», передает РИА «Новости».
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту проводится доследственная проверка», – рассказали в ведомстве, добавив, что преподаватель уволилась из школы.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.