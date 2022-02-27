Россия закрыла небо для самолетов из Словении и Прибалтики

Российское воздушное пространство закрыто для самолетов из Словении, Латвии, Литвы и Эстонии, сообщила Росавиация.

В ответ на «недружественные решения» этих стран для их авиаперевозчиков «вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории» России. Ограничения распространяются и на транзитные рейсы. Росавиация подчеркнула, что в соответствии с нормами международного права приняты ответные меры на запрет полетов для российских авиакомпаний.

Также сообщается, что полеты российских авиакомпаний из Калининграда выполняются штатно и проходят теперь через нейтральные воды Балтийского моря. В связи с этим увеличится время полета, передает ТАСС.

Напомним, воздушное пространство для России закрыли Великобритания, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Словения, Латвия, Литва и Эстония. Россия в ответ ввела ограничения для Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.