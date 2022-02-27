Макрон обсудил с Лукашенко возможность появления ядерного оружия в Белоруссии

В Минобороны рассказали о морском бое в Черном море

ВСУ с катеров, прикрывшись гражданскими судами, пытались убить собственных военнослужащих, сложивших оружие на острове Змеиный, но атака была отбита, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Во время эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Причем часть из катеров действовала под прикрытием гражданских судов.

«Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», – цитирует РИА «Новости» генерала.

По его словам, в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Конашенков подчеркнул, что в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали американские беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». По его словам, высока возможность, что имменно БПЛА США наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области.

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