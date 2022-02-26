Выпущенные с территории Украины мины упали в Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпущенные с территории Украины, разрушений и жертв нет, сообщила ФСБ России.

«Три мины, выпущенные с территории Украины упали на территорию России в Миллеровском районе Ростовской области. Разрушений и пострадавших в результате попадания мин на территорию РФ нет», – приводит РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Ранее в Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве. В ведомстве заявили, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности Бук-М1 и ракета задела угол жилого дома.

Напомним, украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина.

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