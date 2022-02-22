Глава Минэнерго: Партнеры Газпрома могут подать в суд, если «Северный поток – 2» не запустят

Европейские партнеры Газпрома по «Северному потоку – 2» могут подать в суд, если газопровод в результате санкций не будет запущен, вопрос обеспечения потребителей газом не должен политизироваться, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в интервью Energy Intelligence.

«В реализации проекта участвовали несколько европейских компаний. Это будут потери для них, и кто-то им должен будет компенсировать эти потери. Они в суд могут обратиться. Мы исходим из того, что вопрос газоснабжения не должен политизироваться», – передает РИА «Новости» сообщение министра.

При этом Минэнерго пока не подтверждает, что Газпром в соответствии с требованиями Третьего энергопакета Евросоюза не сможет на 100% использовать мощность «Северного потока – 2».

«По требованиям Третьего энергопакета с 2009 года 50% объема должно быть зарезервировано под независимых поставщиков. Пока мы не подтверждаем, что это является для Газпрома каким-то ограничительным условием, компания сейчас ведет консультации с соответствующими регуляторами», – отметил он.

По словам министра, Европа не сможет заместить большие объемы российского газа на сжиженный природный газ из других стран, поскольку все они уже законтрактованы на длительный срок.

«Идут обсуждения, что можно наш газ заместить другими поставками, но все законтрактовано. Если и могут быть замещены какие-то объемы, то, я думаю, не очень большие», – добавил он.

Шульгинов добавил, что Россия выступает за долгосрочные контракты на поставки газа, так как в них цены и для покупателей, и для производителей «более адекватные». Спотовые же контракты, в отличие от долгосрочных, нестабильны с точки зрения и цен, и объемов.

По его словам, помочь в этом вопросе может ресурсная база для поставок газа Китаю с Дальнего Востока в рамках нового контракта Газпрома и CNPC, есть объединение систем «Силы Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток. «Ресурсная база есть. Соединение трубопроводов может помочь», – подчеркнул Шульгинов.

При этом на вопрос о том, может ли быть увеличена добыча газа на Ковыктинском месторождении для его направления в систему Сахалин – Хабаровск – Владивосток, министр сообщил, что «в предложениях это есть».

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) предпринял обширные меры предосторожности на случай, если поставки российского газа прекратятся.

Между тем цена газа в Европе во время торгов опустилась почти до 800 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений по итогам переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, цена газа в Европе на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднималась почти до 1032 долларов за тысячу кубометров.