Появилась возможность получить QR-код по уровню антител на сайте госуслуг

У россиян появилась возможность получить QR-код по результатам теста на антитела на портале госуслуг. Такой сертификат можно оформить один раз и только при условии, что пользователь ранее его не получал.

Отмечается, что для оформления сертификата принимают положительные результаты с любым уровнем антител. «Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации», – уточняется на сайте Минцифры.

Замглавы Минцифры Олег Качанов подчеркнул, что сертификат появится в личном кабинете на Госуслугах после подачи заявления. Срок действия такого сертификата составит полгода с даты получения результатов теста на антитела. QR-код будет также содержать информацию о наличии на Едином портале сведений о положительном результате тестирования.

«Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборатория передает результаты на Госуслуги. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС», – уточняется в сообщении.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.

По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения.

Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.

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