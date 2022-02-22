Рубль снизился к доллару и евро

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22 февраля, вторник | Последнее обновление — 07:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Небензя подчеркнул обязанность Киева выполнить Минские соглашения
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Историческое решение только что принято. И я, как свободный и тоже неслабый человек, говорю - я поддерживаю президента.
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Шельмование, национальное унижение, смена правил в последнюю минуту – все идет в ход, чтобы отодвинуть сильнейших спортсменов из сборной России, лишенной на Олимпиаде имени России и флага России. Но не работает! Парни и девочки сильней обстоятельств.
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Россия может задействовать не только военные и дипломатические возможности, но и стимулирование экономической реинтеграции и восстановления Сирии для политического урегулирования сирийского конфликта.
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады.
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Рубль снизился к доллару и евро
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Курс рубля в начале утренних торгов вторника снижается и к доллару, и к евро под давлением геополитики, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник повышается на 44 копейки – до 80,22 рубля, курс евро – на 42 копейки, до 90,57 рубля. В первые минуты торгов доллар подскакивал до 80,58 рубля, а евро до 90,95 рубля, передает РИА «Новости».
Военные уничтожили две БМП украинских диверсантов в Ростовской области
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Российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, сообщает Южный военный округ.
Как сообщает ТАСС, подразделения ЮВО и пограничники ФСБ России предотвратили нарушения госграницы России диверсионно-разведывательной группы с Украины в Ростовской области.
По сообщениям ЮВО, пять нарушителей границы России диверсионно-разведывательной группы уничтожены.
Для экстренной эвакуации украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России вошли две боевые машины пехоты ВСУ.
«В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских Вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены.
Военные России и пограничники ФСБ в ходе попытки нарушения российской госграницы не пострадали.
Ранее запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено.
До этого в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Появились сообщения о прибытии российских войск в Донбасс
В Сети публикуют сообщения о том, что российские войска начали прибывать в Донбасс. Опубликованы видео, на которых, как заявляется, российские силы входят в Донецк.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, «две колонны бронетехники находятся на территории ДНР и следуют на север и запад республики».
Украинское информационное агентство «ОстроВ» со ссылкой на соцсети пишет, что в Донбасс «входят первые подразделения российской армии».
Бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков также заявил в Facebook, что «несколько минут назад регулярные части РФ открыто вторглись на территорию Украины».
В соцсетях публикуют видео «прибытия первых подразделений ВС России в Донецк».
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@A_Yuzhakov пишет, что «прислали еще видео из Ханженково, Макеевка», «на улицах слышна бронетехника» (газета ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за присутствия ненормативной лексики). Поступает информация, что «в республику, а именно в город Донецк, въезжает бронетранспортеры и автобусы с военными».
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщает, что «первые подразделения российских военных уже сейчас заходят в ДНР и ЛНР».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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ФСБ показала кадры уничтоженных украинских БМП
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ФСБ опубликовала кадры уничтоженных украинских боевых машин пехоты (БМП), которые зашли на российскую территорию для эвакуации диверсантов.
На видео запечатлены две горящие БМП, которые утром в понедельник пересекли российско-украинскую границу для помощи диверсантам, говорится на сайте ФСБ.
«О нарушении российско-украинской границы... 21 февраля около 06.00 пограничным нарядом Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области совместно с подразделениями прикрытия границы Южного военного округа обнаружена неизвестная группа на двух боевых машинах пехоты, нарушившая границу из Украины в Российскую Федерацию. Группа остановлена и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена», – говорится в сообщении.
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.
Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.
В Совфеде назвали цель заявления посольства США об угрозе терактов в России
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«США должны принести извинения России либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.
«Если американская сторона в самое ближайшее время не предоставит нам официальных данных, ставших основанием для такого рода провокационных заявлений, то такие действия надлежит рассматривать как государственный информационный терроризм. А цель у них простая – вызвать панику, расшатать наше общество и таким образом ослабить наше государство», – считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В этой связи он напомнил, как в 90-х и начале 2000-х годов на территории России, в том числе в Москве, проходили многочисленные террористические акты с большим числом жертв. «Их организовывали нелюди, которых на Западе, в том числе в США, именовали не иначе как борцами за свободу и независимость. Позже многие из этих бандитов получили политическое убежище в Штатах и странах ЕС», – пояснил сенатор.
Климов обратил внимание на то, что американские инструкторы в последние годы усиленно готовят на территории Украины лиц для ведения партизанской войны и проведения диверсионно-террористических операций. «При этом среди находящихся на Украине авантюристов всех мастей нередки разговоры о том, что необходимо устроить те или акции внутри самой России», – добавил собеседник.
«На этом фоне трудно оставить без ответа такого рода демарш со стороны посольства США в Москве, – уверен сенатор. – Единственно возможным дипломатическим выходом из этой ситуации являлось бы принесение России извинений либо передача нам официальных данных, которые так обеспокоили американских дипломатов».
«Если этих данных нет, то я бы предложил американской стороне незамедлительно отозвать лиц, причастных к актам государственного информационного терроризма на территории РФ. Это вещи, которые надо выжигать каленым железом», – заключил Климов.
В понедельник посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины, передает ТАСС.
Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию. «Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Напомним, 14 декабря минувшего года в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что спецслужбы и правоохранительные органы в 2021 году не допустили свершения терактов на территории России. За год в России были нейтрализованы 23 бандита, включая четырех главарей банд, задержаны 312 боевиков, органами безопасности и силами правопорядка пресечена деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
В начале декабря был задержан житель Киевской области – агент главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
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Стало известно о бое с украинскими диверсантами на юге ДНР
Бойцы народной милиции самопровозглашенной республики ведут бой с группой украинских диверсантов, проникших на территорию республики с юга с целью дальнейшего выхода к границе России, сообщили в министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.
«Ориентировочно в 08.10 (совпадает с мск) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», – приводит «Донецкое агентство новостей» сообщение ведомства.
По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление Народной милиции ДНР, идет бой.
Ранее украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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ФСБ заявила о пленении пытавшегося проникнуть в Россию украинского диверсанта
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В Россию со стороны Луганской народной республики и Мариуполя шли две диверсионные группы, они уничтожены, один украинский солдат из числа пытавшихся пересечь границу взят в плен, сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
«Сегодня в ночь две диверсионные группы военных Украины вышли на границу с РФ в Луганской области и с территории Мариуполя. В результате состоявшегося боя наших пограничников при поддержке Министерства обороны РФ эти две диверсионные группы были уничтожены. Один из военнослужащих Украины захвачен в плен», – передает его слова ТАСС.
При этом он заверил, что в целом обстановка на российской границе с Украиной стабильная, она отслеживается.
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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Украинский диверсант подорвался возле вокзала в Донецке
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Украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке, сообщил официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«По оперативной информации министерства госбезопасности ДНР, около 04.45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала [Донецка] подорвался украинский диверсант при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», – сообщил источник ТАСС.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Байдена предостерегли от повторения ошибки Британии и Германии накануне Первой мировой
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Истерия, нагнетаемая США вокруг «вторжения» России, очень схожа с ситуацией накануне Первой мировой войны, написал в статье для журнала National Interest бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби.
По его мнению, Америка занимается тем же, что делали Германская и Британская империи в начале ХХ века. Он подчеркнул, что Россия считает размещение войск у украинских границ способом защититься от НАТО и помешать «самому мощному в мире военному альянсу» обосноваться поблизости, передает РИА «Новости».
Колумнист напомнил, что нагнетание истерии привело к трагедии Первой мировой войны – в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом ведут к современной катастрофе. Он также призвал всех задуматься о реалиях «с критической точки зрения».
Ранее американский телеканал CBS без приведения каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. В воскресенье посол России в США Анатолий Антонов заявил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что Россия якобы собирается «напасть» на Украину. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Украинский снаряд разрушил пограничный пункт в Ростовской области
Запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено, сообщили в ФСБ.
«21 февраля в 9.50 мск выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают саперы.
Также ФСБ опубликовало видео с последствиями происшествия. На нем запечатлены остатки пункта пограничной службы в Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
Путин: Решение по вопросу признания Россией ДНР и ЛНР будет принято сегодня
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Президент России Владимир Путин выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.
«Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня», – сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании, сообщает ТАСС.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит иного пути, кроме как признать ЛНР и ДНР, а то, что Запад не изменит свою позицию, понятно.
«Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути. Что касается того, чтобы дать Западу два–три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно», – сказал он.
Глава МВД России Владимир Колокольцев поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, но в границах «до оккупации».
«Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», – выступил он во время Совбеза.
За признание ДНР и ЛНР во время Совбеза выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, признание республик останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию и не будет никаких признаков улучшения.
«На мой взгляд, если ситуация будет развиваться по такому пути, о котором я только что сказал, а никаких признаков улучшения нет, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий, что находится всецело в компетенции президента страны. Но по тем признакам, что мы сейчас видим, это ситуация, по всей вероятности, улучшаться не будет», – приводит его слова РИА «Новости».
Также рассмотреть обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР президента попросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И, более того, несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все взятые ранее на себя обязательства. Поэтому, Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики», – сказал Володин в ходе внеочередного заседания Совбеза.
О том, что Россия должна принять решение о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Нужно принимать решение. Если признание Донецкой и Луганской народных республик разрешит проблему – а это очевидно – значит, мы должны пойти на этот шаг. Угроза санкций – это, конечно, больно, конечно, это неприятно... Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – сказала она.
Также в ходе заседания Совбеза министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что однозначно необходимо признать Донецкую и Луганскую народные республики.
«В этой ситуации нам не оставили выбора. Поэтому я однозначно говорю «да». Да, надо признавать», – заявил он.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Глава ДНР объявил о критической фронтовой обстановке
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Обстановка на Мариупольском направлении резко обострилась, бои идут у границы с Россией, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией», – цитирует «Донецкое агентство новостей» Пушилина.
По словам главы республики, за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1700 мин и снарядов. Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
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В Совфеде пояснили, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР
Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Как заявил Климов, «речь идет, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах». По его словам, «все остальное находится за рамками юридических действий», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Климов сообщил, что договоры с ЛНР и ДНР в Совфеде собираются ратифицировать во вторник: «Завтра мы рассмотрим этот вопрос в рамках ратификационных процедур».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он подписал соответствующие документы. Госдума обещала максимально оперативно начать их ратификацию.
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Владимир Путин объявил о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР Россией
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Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером. Президент подписал соответствующие документы.
Выступая перед этим с телеобращением к гражданам, он пояснил: «Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики».
Глава государства попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Объявляя об этом, президент выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России, всех патриотических сил страны.
После этого Путин встретился с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником и подписал с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и двумя народными республиками. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
Россия собралась договориться с ЛНР и ДНР о военных базах
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Договоры России с ЛНР и ДНР дают право сторонам на использование вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз друг друга, соответствующий законопроект направлен председателю Госдумы России Вячеславу Володину.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками, спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы в профильные комитеты палаты, передает РИА «Новости».
Как следует из текста документа, договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены сроком на десять лет. При этом их «действие будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни одна из договаривающихся сторон не заявит путем письменного уведомления о своем желании прекратить» соглашение «не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного периода». Проекты договоров предусматривают признание документов, выданных государственными органами друг друга.
Согласно проектам договоров, каждая из сторон будет предоставлять другой право строительства и использования ее вооруженными силами военных баз и объектов на своей территории, передает ТАСС.
При этом охрана госграниц ДНР и ЛНР «будет осуществляться совместными усилиями» сторон, «исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Для этого заключат «отдельное соглашение». Проекты договоров с ДНР и ЛНР предусматривают, что стороны подтверждают и уважают целостность и нерушимость границ друг друга. Кроме того, Россия будет принимать эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской системы республик.
Договоры предусматривают, что Россия и республики Донбасса будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга, «безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной» из сторон «возникнет угроза нападения на нее». Стороны будут совместно принимать все доступные меры для устранения угрозы миру и противодействия актам агрессии против них.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. «А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», – предупредил президент России.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.
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Путин заявил о готовности России показать Украине «настоящую декоммунизацию»
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Россия «готова показать» Киеву, что значит для Украины «настоящая декоммунизация», заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что на Украине «благодарные потомки посносили памятники Ленину», назвав этот «декоммунизацией». При том, что «современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее большевистской, коммунистической Россией», указал президент России в своем телеобращении в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. «Причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий» – заявил Путин.
«Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин в понедельник провел заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе. Он выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР.
Неделю назад депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
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