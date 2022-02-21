Расторгуев назвал свою главную песню

Народный артист России, лидер рок-группы «Любэ» Николай Расторгуев в день своего 65-летия назвал свою главную песню.

«Конь» – суперпесня. Ее исполняют и за рубежом на разных языках. (…) Такие песни, как «Конь», рождаются раз в десятилетие», – сказал Расторгуев в интервью «Аргументам и фактам» в ответ на вопрос про свою главную песню. Исполнитель согласился с интервьюером, что песню отличает красивая мелодия, она русская народная, распевная.

Рассуждая о причинах популярности песни «Конь», Расторгуев сказал: «Нельзя песню препарировать, в ней все важно: мелодия, мотив, аранжировка, текст. В «Коне» задействован еще и большой хор. Поэтому она производит такое масштабное впечатление. (…) К песне нельзя подходить рационально, тут важна эмоциональная составляющая», – отметил артист.

По словам Расторгуева, самое больше влияние на него как на личность оказали семья и советское образование. «Мама говорила: «Есть слово «надо». И еще так нас учили: «Прежде думай о Родине, а потом о себе». О себе надо думать в последнюю очередь, а сначала – о своих близких, об их благополучии», – приводит слова народного артиста России ТАСС.

Незадолго до праздничной даты Расторгуев представил сборник своих любимых песен «Свое». В него вошли композиции «Любэ» разных лет, в основном лирика, к которой певец, по собственному признанию, относится очень трепетно: «Ночь», «Конь», «Эх, Москва», «Главное, что есть ты у меня», «Бабушка», «А река течет» из фильма «Родные» и другие.

Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Московской области. В разные годы выступал в составе вокально-инструментальных ансамблей «Шестеро молодых», «Лейся, песня», «Здравствуй, песня!», играл на бас-гитаре в группе «Рондо». В 1989 году продюсер Игорь Матвиенко создал группу «Любэ» и пригласил в ней Расторгуева солистом.

В августе 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева орденом Александра Невского. За свое творчество Расторгуев удостоен также орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) и Почета (2012).