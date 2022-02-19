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19 февраля, суббота | Последнее обновление — 16:54 | vz.ru
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Столтенберг пригрозил России «больше НАТО» на границах
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Если цель России заключает в том, чтобы иметь меньшее присутствие сил НАТО на своих границах, она получит лишь «больше НАТО», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Нынешний кризис показывает значимость трансатлантических отношений для европейской безопасности… НАТО – это оборонный альянс, он не угрожает России или кому бы то ни было еще. Но мы примем все необходимые меры, чтобы защитить всех членов... Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО. Если он хочет разделить НАТО, он лишь получит еще более единый альянс», – цитирует РИА «Новости» слова Столтенберга.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности отказался отвечать на вопрос, может ли он поддержать вступление Украины в Евросоюз, напомнив, что он не смог убедить в этом даже свою страну – Норвегию.
До этого Столтенберг заявил, что важным шагом в решении украинского кризиса станет отвод российских войск от границ Украины.
Издание Der Spiegel сообщил, что в Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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СМИ обнаружили гарантирующий нерасширение НАТО на Восток документ
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В Британском национальном архиве обнаружен документ, который подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано, что НАТО не будет расширяться на восток, сообщило Der Spiegel.
Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обнаружении архивного документа, который, как сказано в статье, подкрепляет версию российских властей о том, что при объединении Германии Советскому Союзу было обещано: НАТО не будет расширяться на восток.
Документ был обнаружен в Британском национальном архиве американским политологом, профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Ранее на нем стоял гриф «Секретно», но затем был рассекречен, пишет издание, передает «Коммерсант».
Речь идет о протоколе встречи политических директоров министерств иностранных дел США, Великобритании, Франции и Германии, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года. Темой была безопасность в Центральной и Восточной Европе.
Как отмечает Der Spiegel, из документа четко следует, что британцы, американцы, немцы и французы согласились с тем, что членство в НАТО восточновропейцев было «неприемлемым».
«Мы ясно дали понять на переговорах 2 плюс 4 (об объединении Германии, с участием ФРГ и ГДР, а также США, СССР, Великобритании и Франции – прим. ВЗГЛЯД), что мы не расширяем НАТО за пределы Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер – прим.ВЗГЛЯД). Поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО», – приводятся в документе аргументы политдиректора МИД ФРГ Юргена Хробога.
По словам Хробога, эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмутом Колем и министром иностранных дел Хансом-Дитрихом Геншером.
Представитель США Раймонд Зайц, как сказано в документе, согласился: «Мы дали понять Советскому Союзу – на переговорах 2 плюс 4, а также на других переговорах,– что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы... НАТО не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».
Укреплять стабильность и безопасность Центральной и Восточной Европы участники встречи условились при помощи двусторонних соглашений со странами региона и в рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
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Глава МИД Франции заявил о крахе норм безопасности в Европе
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Норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По мнению главы МИД Франции, слова которого приводит Financial Times, такая ситуация сложилась потому, что соглашения о контроле над вооружениями «почти устарели или не имеют значения».
«В то время, как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий. Европе нужны гарантии безопасности и стабильности. Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», – передает РИА «Новости» слова Ле Дриана.
Комментируя сведения об отводе российских войск, Ле Дриан призвал посмотреть, как закончатся «маневры» в Белоруссии, в Черном море и у границы Украины.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики
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Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной реакции Москвы на ответ в адрес США по гарантиям безопасности.
«Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора», – говорится в тексте сообщения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вступление Украины в НАТО приведет к попытке Киева вернуть Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликта с Россией, говорится в сообщении МИД.
«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в документе.
Также обвинения американской стороны в адрес России в том, что она якобы «оккупировала Крым», не выдерживают критики.
В МИД России еще раз напомнили, что в 2014 году в Киеве произошел переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства. Ущемлялись права русскоязычного населения.
Подчеркивается, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации путем свободного волеизъявления граждан, проживающих на этих территориях. Сил и угроз никто не применял, а вопрос Крыма теперь закрыт, заключили в МИД России.
НАТО решило повысить готовность тысяч солдат из-за России
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Из-за «кризиса с Россией» НАТО повышает уровень готовности сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF), сообщают источники.
Как указывает dpa, речь идет о тысячах солдат. Теперь они должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение семи дней, а не 30, как прежде, передает РИА «Новости».
Минобороны Германии сообщает, что Берлин «повысил уровень готовности участвующих в Силах быстрого реагирования сил бундесвера». Подчеркивается, что «за этой мерой никоим образом не следует переброска», ведутся только «подготовительные меры».
Для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса, напомнили в ведомстве. В нем добавили, что Берлин «остается привержен вместе с союзниками политики двух треков в отношении России – внушающая доверие готовность к обороне и перестраховка союзников с одновременной открытостью к диалогу».
Напомним, в Литву из Германии прибыли подкрепления для контингента НАТО. НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Зеленский потребовал предоставить систему гарантий безопасности для Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить от России и США систему гарантий безопасности, не уступающую той, что предлагают странам НАТО.
Украинский лидер назвал НАТО единственным союзом, к которому страна могла бы присоединиться. Зеленский заявил также об открытых дверях в альянсе.
«Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО. Мы об этом говорим твердо. Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Гарантии безопасности для Украины должны включать пункт о сильной, обеспеченной и вооруженной армии.
«Мы подняли этот вопрос на уровень тех лидеров, которые, как мы считаем, должны быть за этим столом. Которые дадут нам гарантии, включая пункт о сильной, обеспеченной, финансированной, вооруженной армии. Это все равно должны быть страны, которые потом, вдруг что случится, должны нести ответственность – сильные мира сего», – сказал президент.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 был закреплен курс стран в ЕС и НАТО. Украина получила статус партнера НАТО.
Немцы не поддержали вступление Украины в НАТО
Больше половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО, следует из результатов опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство этой страны в организации, передает Deutsche Welle.
Среди опрошенных 28% высказались против принятия Украины в НАТО при нынешней ситуации на политической арене. Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.
Ранее в НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе. Вместе с тем Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
В НАТО назвали новой реальностью в Европе угрозу применения силы Россией
НАТО полагает, что Россия способна и готова применять силу или угрозы использования силы для достижения своих целей. Альянс намерен готовится к такой реальности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны с участием глав военных ведомств Украины и Грузии.
«Россия в очередной раз продемонстрировала свою способность и готовность использовать силу и угрозы применения силы для достижения своих целей. К сожалению, я боюсь, что это новая реальность, к которой мы должны быть готовы», – передает его слова ТАСС.
Столтенберг добавил, что НАТО будет и дальше оказывать активную политическую и практическую помощь Украине и Грузии. «Активная политическая и практическая поддержка НАТО обоих этих государств – Грузии и Украины – продолжится», – сказал он.
Ранее Норм, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что норм, регулирующих безопасность и стабильность в Европе, «больше нет».
В начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
НАТО изучит возможность корректировки присутствия в Восточной Европе
Требования России по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора, кроме как приспособиться альянс изучает возможности корректировки присутствия своих войск в Восточной Европе, заявил в четверг глава НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN.
По его словам, сосредоточение Россией войск в приграничных с Украиной территориях, а также требования России по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора кроме как приспособиться».
«Поэтому мы изучаем наше присутствие в восточной части альянса, чтобы убедиться, что нет пространства для недопонимания о приверженности, желании и возможности НАТО защищать и оборонять всех союзников», – цитирует ТАСС Столтенберга.
Ранее МИД опубликовал свою реакцию на ответ США по гарантиям безопасности, в котором Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.
Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Путин заявил о неспособности США адекватно воспринимать требования России по безопасности
США и другие члены альянса пока не настроены адекватно воспринимать стержневые требования России по безопасности, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг продвижения российских требований к Западу, главные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения НАТО, отказу от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО. Как уже говорил ранее, США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, российский МИД разместил на своем сайте полный текст ответа России на американские предложения по безопасности, который был также передан послу США в Москве Джону Салливану.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Президент Чехии счел утверждения о «вторжении» России на Украину конфузом спецслужб США
Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб, никакой войны не будет, так как «россияне не сумасшедшие», считает президент Чехии Милош Земан.
Земан заявил в интервью, опубликованном газетой Mlada fronta DNES, что утверждения о «вторжении» на Украину схожи с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились, передает ТАСС.
«Мой взгляд (на ситуацию вокруг Украины таков), что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод», – указал политик.
Президент Чехии также заявил, что информация о начале военных действий 16 февраля стала уже третьим конфузом американских спецслужб: «Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда (спецслужбы США) утверждали, что «Талибан*» (организация, запрещенная ООН) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас – третий (конфуз)».
Напомним, западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» России на Украину не состоялось.
До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Однако Госдепартамент США вновь обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной. В США также заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной.
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Силы НАТО прибыли в Литву из Германии
В Литву из Германии прибыли подкрепления для контингента НАТО, находящегося в Рукле, сообщил бундесвер. Тем временем Великобритания собралась перебросить войска и технику в Эстонию.
В сообщении говорится, что «первая крупная маршевая группа сил подкрепления бундесвера достигла боевой группы EFP (расширенное передовое присутствие, программа НАТО) в Литве». СМИ сообщают, что в четверг в Литву из ФРГ прибыли 130 военных и 60 транспортных средств.
Минобороны Литвы сообщало, что прибытие сил из Германии – это якобы ответ на «все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии», передает РИА «Новости».
Кроме того, британское минобороны сообщило, что Великобритания «удваивает численность личного состава в Эстонии и направляет дополнительное оборудование, включая танки и боевые бронированные машины». Переброску начнут в четверг. В Эстонию британских военных перебросят из Германии и Великобритании. Их прибытие в Эстонию ожидается на следующей неделе. Как указало военное ведомство Великобритании, большинство из 350 королевских морских пехотинцев из 45-го батальона специального назначения уже прибыли в Польшу.
Вертолеты Apache скоро отправятся на учения с союзниками в Восточной Европе, четыре дополнительных британских самолета Typhoon начнут патрулировать небо в Восточной Европе, сообщил Лондон. Также сообщается, что британский военный корабль HMS Trent патрулирует Средиземное море вместе с союзниками по НАТО, а HMS Diamond готовится отправиться в регион.
Напомним, глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что требования России по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора, кроме как приспособиться альянс изучает возможности корректировки присутствия своих войск в Восточной Европе. Перед этим он сообщил, что НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии. В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины. Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
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Шольц: Членство Украины в НАТО не стоит в повестке
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Вопрос вступления Украины в НАТО «не стоит на повестке дня» в обозримом будущем, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Шольц подчеркнул, что решения в пользу гарантированного присоединения Украины к альянсу не было, передает ТАСС.
Он также заявил, что Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности в разных форматах, «нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными».
Нормандский формат имеет решающее значение» для урегулирования кризиса вокруг Украины, отметил канцлер.
Он также заявил, что «нападение на Украину стало бы большой ошибкой». По его словам, «наращивание войск» на границе с Украиной «ничем не оправдано».
Шольц охарактеризовал подход Запада к отношениям с Россией как «двойную стратегию». Она заключается в желании вести переговоры и в готовности ввести санкции в случае агрессии.
Ранее МИД России опубликовал свою реакцию на ответ США по гарантиям безопасности, в котором Москва настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.
В НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе.
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НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии
Главы военных ведомств стран НАТО приняли решение развернуть на территории Румынии дополнительные боевые группы альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания альянса в Брюсселе.
«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развертывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции вести эту группу», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, в начале февраля в Румынии высадились сто американских военных. Они прибыли, чтобы подготовить прибытие остальных солдат, которые будут расквартированы по территории страны.
Это было сделано в связи с планами США перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию.
Генсек НАТО заявил о важности отвода российских войск от границ Украины
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что важным шагом в решении украинского кризиса станет отвод российских войск от границ Украины.
«Мы призываем Россию отвести свои силы от границ. Это становится первым важным шагом на пути к мировому регулированию. России еще не поздно отменить курс: отступить от края пропасти, перестать готовиться к войне и начать работу по мирному урегулированию», - приводит его слова РИА «Новости».
Также отмечалось, что альянс готов продолжить сотрудничество с Москвой.
Ранее сообщалось, что 18 февраля очередная автомобильная колонна подразделений Западного военного округа (ЗВО) возвращается в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений, рассказали в Минобороны.
США и НАТО заверили в готовности к серьезной дипломатии в диалоге с Россией
США, НАТО и их партнеры настроены на серьезный дипломатический диалог с Россией, заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Как четко дал понять президент Джо Байден, США, наши союзники по НАТО и наши партнеры были и остаются открытыми к серьезной дипломатии», – передает ТАСС ее слова.
Харрис отметила, что Вашингтон «выступил с конкретными предложениями» к России. «Мы вовлекали Россию в диалог с помощью НАТО, ОБСЕ и ООН. Мы действовали и действуем с позиции доброй воли. Россия продолжает говорить, что готова к диалогу, но в то же время сокращает пути для дипломатии. Их действия не совпадают с их словами», – заявила вице-президент США.
Ранее сообщалось, что с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене встретится президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
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