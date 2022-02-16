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Следственный комитет завел дело после обнаружения массовых захоронений в ДНР
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Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса... по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, недалеко от Луганска, удалось найти пять стихийных массовых захоронений в конце лета 2021 года.
Тогда выяснилось, что захоронены были около 300 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны «украинских вооруженных формирований в 2014 году». Среди останков были найдены тела женщин разного возраста.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Также глава страны прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР
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Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».
Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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Частные перевозчики рассказали о пропуске россиян через границу Украины
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«Киев усилил меры по проверке всех въезжающих граждан России, но тотального запрета на въезд для них нет», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из перевозчиков через КПП Гоптовка – Нехотеевка. Ранее в Верховной раде сообщили о запрете на въезд россиян на Украину.
«Украина ввела более тщательную проверку данных всех въезжающих россиян после того, как в заявлениях политиков и в СМИ стала разгораться истерия о «скором нападении страны-агрессора», – рассказал представитель одной из компаний.
По его словам, пограничники проверяют все документы, а в случае необходимости проводят краткую беседу с въезжающим. «Если есть какие-то подозрения – то могут и отказать во въезде. Поэтому мы советуем всем гражданам РФ брать с собой как можно больше документов, подтверждающих свою «чистоту», – пояснил предприниматель.
В другой компании газете ВЗГЛЯД рассказали, что украинские пограничники пускают только тех россиян, у кого есть украинский вид на жительство, а также по извещению о том, что на территории Украины умер их родственник.
«Для других россиян Украина закрыла въезд с 12 февраля. Украинские пограничники ссылаются на некое распоряжение властей, но не говорят, чье именно, и копию этого документа не показывают», – сказал он.
Собеседник добавил, что в качестве обоснования запрета на пропуск пограничники выдают россиянам бумагу о том, что они якобы финансово несостоятельны для въезда на Украину.
Ранее о том, что россиян перестали пропускать на Украину, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. «Страна.ua» уточнила, что исключение делают лишь для тех, у кого на руках есть справка о смерти близких родственников.
Сообщения об ограничениях также появились в группах в соцсетях, посвященных перевозкам через российско-украинскую границу. В комментариях 12 февраля люди стали писать, что стоят на границе, где после 20:00 ввели ограничения на въезд россиян на Украину.
Вскоре пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что информация о запрете на въезд на Украину граждан России является слухами.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», – сказал он украинскому изданию «Телеграф».
При этом Демченко подтвердил, что десятки иностранных граждан получают отказ на въезд в страну по разным причинам. Иногда среди приезжающих есть и россияне, которым надо выполнять условия для въезда в страну в общем порядке.
Госпогранслужба Украины сообщила, что около 7 тыс. россиян не пропустили на территорию Украины в 2021 году, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.
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Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
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То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе
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Высока вероятность, что Киев решится применить силу в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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Единороссы внесли в Госдуму проект о консультациях с МИД по признанию ЛНР и ДНР
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
«Провести консультации с Министерством иностранных дел РФ по проекту обращения Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В. Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики» и обсуждение указанного проекта обращения», – говорится в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы.
Между тем источник в думском комитете по СНГ рассказал, что на Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик: первый –в адрес президента, второй – в МИД, передает РИА «Новости».
«Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе – о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать) с минским процессом», – сказал он.
Первый документ внесли депутаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту они просят рассмотреть вопрос признания республик Донбасса как независимых государств и как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества.
Второе постановление представили депутаты от «Единой России». По словам источника, оно ускоряет процесс признания.
В частности, процедура предусматривает, что документ должен пройти ряд инстанций: администрацию президента, затем МИД, потом он снова отправится в администрацию президента, а после этого – уже к главе государства. Единороссы предложили ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, пояснил источник.
Напомним, депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума.
В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
В ДНР заявили о плане генштаба Украины по захвату Донбасса
Украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Генеральный штаб вооруженных сил Украины приготовил уже план, он скоро будет утвержден на Совете безопасности Украины, по вторжению на территорию республик», – заявил Басурин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что украинская сторона не намеревается с помощью силы захватить контроль над неподконтрольными ей территориями Донецкой и Луганской областей.
Лавров: Надеюсь, что в Донбассе не повторится история с отзывом миссии ОБСЕ в Косово
Москва надеется, что в Донбассе не повторится история с миссией ОБСЕ в Косово, когда это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
«Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли», – передает его слова РИА «Новости».
«И я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово господин Уолкер, американский гражданин, раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители на самом деле были вооруженными боевиками и погибли в бою. Но господин Уолкер тогда публично заявил, что был акт геноцида, единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и, по сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии», – добавил Лавров.
Ранее в МИД России заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс
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Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.
Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила также спикер.
При этом Матвиенко подчеркнула, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще. «Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - добавила она.
Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, отметила спикер Совфеда. «И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», – сказала Матвиенко.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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В Совфеде ответили на отказ Киева выполнять Минские соглашения
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«Слова главы МИД Украины о якобы «российских» условиях в Минских соглашениях ведут к ухудшению ситуации в Донбассе и бьют по украинскому режиму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Кулеба заявил генсеку ООН, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
«Увиливание Киева от выполнения «Минска-2» и попытка переложить часть ответственности на Россию стали результатом невнятной политики Запада по украинскому направлению, не решающегося обязать Киев выполнять свою часть договоренностей», – заметил член Совета Федерации, бывший заместитель постоянного представителя России при ООН Константин Долгов.
Парламентарий напомнил, что Украина является подписантом Минских соглашений. Более того, выполнять все пункты этого документа так, как он написан, Украину обязывает резолюция Совета безопасности ООН.
«Кулеба, вероятно, забыл о своих прямых обязанностях. Тут, видимо, сыграли свою роль поставки рядом западных стран оружия Украине, часть которого уже была применена в Донбассе. Это немного внушает таким, как Кулеба, уверенность в своей позиции», – заметил собеседник.
Альтернативой Минским соглашениям является военный путь, но он станет катастрофой для Украины, добавил сенатор. Обратил Долгов внимание и на «гротескные попытки Зеленского организовать гражданскую оборону непонятно от чего и кого».
«Ряд западных, а также внутриукраинских сил пытаются «электризовать» обстановку, и им это удается. В целом, это создает угрозу и вообще для будущего этой страны», – детализировал член Совфеда.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».
Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.
Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что никаких российских условий по выполнению минских соглашений нет, есть здравый смысл.
«Никаких «российских» условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом?. Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом – выполнение минских договоренностей так, как это записано», – заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».
По ее словам, это «настоящий фарс», который киевский режим использует для подмены работы по имплементации минских договоренностей.
«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности – этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность», – резюмировала дипломат.
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Франция и Германия выступили против признания Россией ДНР и ЛНР
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
«Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушением без применения оружия единства и территориальной целостности Украины. Это стало бы посягательством на суверенитет Украины», – приводит мнение главы МИД Франции ТАСС.
Об этом Жан Ив Ле Дриан заявил в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания республики.
В свою очередь канцлер Германии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что «если бы резолюция, которую сегодня принял парламент [РФ], стала бы реальностью, то это было бы нарушением минских договоренностей». По его мнению, «это означало бы прекращение [переговорного] процесса, это было бы политической катастрофой», – сказал Шольц. Трансляцию вел телеканал «Феникс».
Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
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В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями
Признание самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не коррелирует с Минскими соглашениями, в Кремле с этим согласны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер», – передает его слова РИА «Новости».
Песков при этом пояснил, что практика выдачи российских паспортов в Донбассе не нарушает Минские соглашения.
«Просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», – пояснил Песков.
Он отметил, что «граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, – и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг».
«Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, и эта практика достаточно распространенная», – добавил представитель Кремля.
Он добавил, что презсдент Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР и принял его к сведению.
«Какого-то комментария на сей счёт не существует, президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является очень ярким показателем настроя и наших
депутатов, и превалирующей точки зрения нашей страны, но президент акцентировал, что главное – это урегулировать, помочь в урегулировании ситуации на юге-востоке, а сделать это можно, всячески способствуя имплементации минского комплекса мер. Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться президент в своей работе», – сказал пресс-секретарь.
Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем смысл призыва Госдумы к признанию ДНР и ЛНР.
Шольц рассказал, как выйти из кризиса вокруг Украины
Разрешение кризиса на Украине возможно лишь через выполнение «формулы Штайнмайера», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Из уважения к только что избранному президенту ФРГ [Франку-Вальтеру Штайнмайеру] стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации – это «формула Штайнмайера». Она регулирует последовательность действий», – передает ТАСС со ссылкой на слова Шольца.
Формула была разработана экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.
Основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе являются минские договоренности, которые предусматривают прекращение огня, отвод войск, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, учитывая статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Клинцевич: Отводить войска от украинских границ преждевременно
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Националисты в украинском руководстве готовят зачистку на территории ДНР и ЛНР, поэтому России нужно держать свои войска рядом с украинской границей, сказал газете ВЗГЛЯД лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Так он прокомментировал отвод подразделений Российской армии из приграничных районов в связи с завершением плановых учений.
«Отводить сегодня российскую бронетехнику преждевременно, когда к линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские дивизионы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» и подвезены боеприпасы к этим РСЗО. По закону военного времени эти припасы уже никто вывозить не будет – их подрывают на месте или утилизируют путем выстрела», – отметил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Собеседник подчеркнул: на Украину привозят самолетами боеприпасы не для того, чтобы они лежали без дела. «Пусть они и старые, но дееспособные и по украинским меркам очень современные. Сегодня коллективный Запад во главе с США подталкивает украинских руководителей-националистов к физической зачистке Луганской и Донецкой народных республик. И то, что это произойдет в ближайшее время, у меня сомнений нет», – подчеркнул Клинцевич.
Разговор о «российском вторжении» на Украину, убежден Клинцевич, был затеян только потому, что руководство России готово «нейтрализовать ситуацию» и не даст «провести геноцид русских людей» в случае угрозы жителям Донбасса, среди которых около сотни тысяч человек имеют российские паспорта.
«Предупреждение России Украине было сформулировано недвусмысленно – и министром иностранных дел и министром обороны и, конечно, президентом. На Западе говорят о «российской агрессии» точно так же, как это было в 2008 году в ситуации с Южной Осетией. Когда Грузия атаковала республику, в том числе системами реактивного залпового огня, мировые информационные агентства написали, как под копирку: «Россия напала на Грузию». Но Россия только через трое суток, когда погибли русские миротворцы – солдаты и офицеры – приступила к уникальной операции по принуждению Грузии к миру», – напомнил Клинцевич.
Начавшийся отвод войск при такой ситуации представляется преждевременным, вновь подчеркнул собеседник. «В регионе находятся подготовленные войска и вне всякого сомнения надо реагировать. Мы должны сохранить людей. А вывод войск может развязать этим идиотам руки», – подытожил Клинцевич.
Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений «Союзная решимость – 2022» на территории Белоруссии. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники. Президент Владимир Путин заявил по этому поводу, что дальнейший план после отвода войск от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.
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Украина устроила учения со стрельбами в Донецкой области
В Донецкой области Украины прошли учения со стрельбами из вооружения БМП-2, сообщил украинский штаб Операции объединенных сил в Донбассе.
В сообщении говорится, что военные «одной из механизированных бригад выполнили учебно-боевые стрельбы по вооружению БМП-2». Указывается, что «на этой неделе основные боевые подразделения части в рамках плановых занятий по огневой подготовке отработали нормативы по штатному вооружению бронетехники, в частности, стрельбу с места по недвижимым целям и стрельбу с хода».
В штабе пояснили, что «задачей было уничтожить вражеские БМП, пушки, группу пехоты и пулеметное обслуживание». При этом «важным элементом тренировок стало то, что при выполнении огневого задания наводчики-операторы менялись местами с командирами БМП-2», передает РИА «Новости».
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что разведка и «все данные» свидетельствуют о продолжающемся наращивании Украиной «личного состава, техники», а «со стороны западных стран продолжается поставка вооружений» на Украину. «К сожалению, все «горячо». Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», – сказал он в эфире канала «Россия 1».
Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что подразделения вооруженных сил Украины продолжили в воскресенье минометные обстрелы ДНР. По огнем оказались села Коминтерново и Ленинское. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения, передает ТАСС.
В пятницу Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда ДНР будет вынуждена обратиться за помощью к России. Напомним, представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины готовят десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.