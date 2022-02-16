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В ЛНР заявили о размещении ВСУ 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе
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Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – заявил РИА «Новости» представитель пресс-службы.
По его словам, украинские силовики разместили 22 танка Т-72 вблизи поселка Подлесное, расположенного близ линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ЛНР и ДНР
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Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает РИА «Новости».
Напомним, депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В ходе переговоров президент России и канцлер Германии в Кремле обсуждали инициативы России по гарантиям безопасности. Путин указал, что Москва не может не замечать вольность со стороны США и НАТО, когда трактуются принципы неделимости безопасности.
Глава государства подчеркнул, что силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны.
Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Также он добавил, что в России граждане поддерживают жителей Донбасса, а депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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Путин назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом
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То, что сейчас происходит в Донбассе – это геноцид, заявил президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», – сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Также Владимир Путин заявил, что в России подавляющее число граждан поддерживают жителей Донбасса, и депутаты тонко чувствуют общественное мнение.
«Депутаты парламента, как и в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, мнение своих избирателей, тонко его чувствуют. И это совершенно очевидно: в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», – отметил Путин.
Президент России прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
«Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (канцлер ФРГ Олаф Шольц – прим. ВЗГЛЯД), прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», – сказал российский лидер.
Напомним, встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. Политики обсудили безопасность в Европе и ситуацию вокруг Украины.
Говоря о ситуации На Украине, Путин заявил, что Киев игнорирует возможность мирно восстановить целостность страны путем прямых переговоров с ДНР и ЛНР.
Военную операцию против ДНР и ЛНР власти Украины начали в 2014 году после госпереворота в Киеве. Согласно данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек. Вопрос решения конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы.
Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР
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Депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, один депутат воздержался, передает ТАСС.
Между тем Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, из которого следует, что текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
«Депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Лавров: Надеюсь, что в Донбассе не повторится история с отзывом миссии ОБСЕ в Косово
Москва надеется, что в Донбассе не повторится история с миссией ОБСЕ в Косово, когда это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
«Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли», – передает его слова РИА «Новости».
«И я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово господин Уолкер, американский гражданин, раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители на самом деле были вооруженными боевиками и погибли в бою. Но господин Уолкер тогда публично заявил, что был акт геноцида, единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и, по сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии», – добавил Лавров.
Ранее в МИД России заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.
В Совфеде ответили на отказ Киева выполнять Минские соглашения
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«Слова главы МИД Украины о якобы «российских» условиях в Минских соглашениях ведут к ухудшению ситуации в Донбассе и бьют по украинскому режиму», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Кулеба заявил генсеку ООН, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
«Увиливание Киева от выполнения «Минска-2» и попытка переложить часть ответственности на Россию стали результатом невнятной политики Запада по украинскому направлению, не решающегося обязать Киев выполнять свою часть договоренностей», – заметил член Совета Федерации, бывший заместитель постоянного представителя России при ООН Константин Долгов.
Парламентарий напомнил, что Украина является подписантом Минских соглашений. Более того, выполнять все пункты этого документа так, как он написан, Украину обязывает резолюция Совета безопасности ООН.
«Кулеба, вероятно, забыл о своих прямых обязанностях. Тут, видимо, сыграли свою роль поставки рядом западных стран оружия Украине, часть которого уже была применена в Донбассе. Это немного внушает таким, как Кулеба, уверенность в своей позиции», – заметил собеседник.
Альтернативой Минским соглашениям является военный путь, но он станет катастрофой для Украины, добавил сенатор. Обратил Долгов внимание и на «гротескные попытки Зеленского организовать гражданскую оборону непонятно от чего и кого».
«Ряд западных, а также внутриукраинских сил пытаются «электризовать» обстановку, и им это удается. В целом, это создает угрозу и вообще для будущего этой страны», – детализировал член Совфеда.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях России».
Кулеба считает, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения вокруг Украины. Он предложил использовать механизм «добрых услуг» генсека для деэскалации, передает РИА «Новости».
Речь идет о задействовании механизма по статье 99 Устава ООН – генсек может доводить до сведения СБ ООН любые темы, которые считает угрожающими миру и безопасности. Визиты, переговоры, брифинги и прочие действия могут осуществляться самим генсеком или его представителями.
Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Кулеба утверждает, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как это якобы «не предусмотрено минскими соглашениями».
Официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила, что никаких российских условий по выполнению минских соглашений нет, есть здравый смысл.
«Никаких «российских» условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать «российскими» условиями или здравым смыслом?. Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом – выполнение минских договоренностей так, как это записано», – заявила Захарова в эфире «Соловьев Live».
По ее словам, это «настоящий фарс», который киевский режим использует для подмены работы по имплементации минских договоренностей.
«Силы и смелости сказать, что они более не привержены и не будут выполнять минские договоренности – этих сил у них нет, потому что они понимают, что все международное сообщество, наоборот, подчеркивает их актуальность и безальтернативность», – резюмировала дипломат.
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Франция и Германия выступили против признания Россией ДНР и ЛНР
Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан выразил мнение, что признание Донецкой и Луганской народных республик Россией стало бы посягательством на суверенитет Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР стало бы политической катастрофой и нарушением Минских соглашений.
«Это была бы неприемлемая ситуация, форма агрессии без оружия и разрушением без применения оружия единства и территориальной целостности Украины. Это стало бы посягательством на суверенитет Украины», – приводит мнение главы МИД Франции ТАСС.
Об этом Жан Ив Ле Дриан заявил в ходе выступления на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания республики.
В свою очередь канцлер Германии после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что «если бы резолюция, которую сегодня принял парламент [РФ], стала бы реальностью, то это было бы нарушением минских договоренностей». По его мнению, «это означало бы прекращение [переговорного] процесса, это было бы политической катастрофой», – сказал Шольц. Трансляцию вел телеканал «Феникс».
Ранее во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
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В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс
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Россия не бросит своих граждан в ДНР и ЛНР и в случае вторжения украинской армии, ответ будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Парламентской газете».
«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить. Естественно, наш ответ будет соразмерен масштабам агрессии, возникшей военно-политической обстановки», – передает РИА «Новости» слова Матвиенко.
Россия вынуждена принять весь комплекс мер, в том числе военного характера, в ситуации, когда идет накачка Украины наступательным оружием, а у российских границ создаются очаги напряженности, заявила также спикер.
При этом Матвиенко подчеркнула, что в России никто не хочет войны ни с Украиной, ни с кем бы то ни было еще. «Для старшего поколения, выросшего в советское время, для меня лично, сама мысль о войне с украинским народом просто кощунственна. Для руководства страны, поверьте, тоже», - добавила она.
Объективных оснований для обвинения России в агрессивных намерениях нет, отметила спикер Совфеда. «И не удивительно, что тема нападения на Украину, которая в последние недели нагнетается Западом с особой силой, не имеет под собой никакой доказательной базы. Одни только сплошные измышления», – сказала Матвиенко.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом. Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина готовит против Донбасса два основных удара.
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Шольц рассказал, как выйти из кризиса вокруг Украины
Разрешение кризиса на Украине возможно лишь через выполнение «формулы Штайнмайера», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Из уважения к только что избранному президенту ФРГ [Франку-Вальтеру Штайнмайеру] стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации – это «формула Штайнмайера». Она регулирует последовательность действий», – передает ТАСС со ссылкой на слова Шольца.
Формула была разработана экс-главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.
Основой мирного урегулирования конфликта в Донбассе являются минские договоренности, которые предусматривают прекращение огня, отвод войск, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, учитывая статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Клинцевич: Отводить войска от украинских границ преждевременно
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Националисты в украинском руководстве готовят зачистку на территории ДНР и ЛНР, поэтому России нужно держать свои войска рядом с украинской границей, сказал газете ВЗГЛЯД лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Так он прокомментировал отвод подразделений Российской армии из приграничных районов в связи с завершением плановых учений.
«Отводить сегодня российскую бронетехнику преждевременно, когда к линии соприкосновения в Донбассе переброшены украинские дивизионы реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» и подвезены боеприпасы к этим РСЗО. По закону военного времени эти припасы уже никто вывозить не будет – их подрывают на месте или утилизируют путем выстрела», – отметил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Собеседник подчеркнул: на Украину привозят самолетами боеприпасы не для того, чтобы они лежали без дела. «Пусть они и старые, но дееспособные и по украинским меркам очень современные. Сегодня коллективный Запад во главе с США подталкивает украинских руководителей-националистов к физической зачистке Луганской и Донецкой народных республик. И то, что это произойдет в ближайшее время, у меня сомнений нет», – подчеркнул Клинцевич.
Разговор о «российском вторжении» на Украину, убежден Клинцевич, был затеян только потому, что руководство России готово «нейтрализовать ситуацию» и не даст «провести геноцид русских людей» в случае угрозы жителям Донбасса, среди которых около сотни тысяч человек имеют российские паспорта.
«Предупреждение России Украине было сформулировано недвусмысленно – и министром иностранных дел и министром обороны и, конечно, президентом. На Западе говорят о «российской агрессии» точно так же, как это было в 2008 году в ситуации с Южной Осетией. Когда Грузия атаковала республику, в том числе системами реактивного залпового огня, мировые информационные агентства написали, как под копирку: «Россия напала на Грузию». Но Россия только через трое суток, когда погибли русские миротворцы – солдаты и офицеры – приступила к уникальной операции по принуждению Грузии к миру», – напомнил Клинцевич.
Начавшийся отвод войск при такой ситуации представляется преждевременным, вновь подчеркнул собеседник. «В регионе находятся подготовленные войска и вне всякого сомнения надо реагировать. Мы должны сохранить людей. А вывод войск может развязать этим идиотам руки», – подытожил Клинцевич.
Во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа России начали возвращение войск в места дислокации после учений «Союзная решимость – 2022» на территории Белоруссии. Минобороны продемонстрировало запись погрузки на железнодорожные платформы военной гусеничной техники. Президент Владимир Путин заявил по этому поводу, что дальнейший план после отвода войск от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах.
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Рада призвала не признавать возможные решения России по Донбассу
Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Верховная рада Украины решительно осуждает любые попытки Российской Федерации признать (легализовать) независимость самопровозглашенных образований <...> и призывает не признавать любые решения РФ, которые будут касаться признания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», – цитирует обращение ТАСС.
Документ адресован ООН, Еврокомиссии, Европарламента, Парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств.
Согласно обращению, Рада считает заявления о намерении России признать независимость ДНР и ЛНР очередной попыткой разрушить международный правопорядок, который основан на Уставе ООН. ДНР и ЛНР названы в нем «оккупационными администрациями России».
Также в документе говорится о просьбах рассмотреть вопрос о правовых основаниях нахождения РФ в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также о созыве срочного заседания СБ ООН из-за «эскалации конфликта на государственных границах Украины». Рада также просит применить против России «дополнительные санкционные механизмы для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта».
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
Тимошенко призвала Раду отказаться от Минских соглашений
Лидер украинской партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко обратилась с предложением к Верховной раде Украины, попросив отказаться от Минских соглашений и начать новый формат мирных переговоров по Донбассу.
«Сейчас нет никакого сомнения, что происходящее вокруг границ Украины – это принуждение Украины к имплементации Минских соглашений в варианте, подписанном бывшим президентом против интересов Украины», – говорится в заявлении Тимошенко, опубликованном пресс-службой партии.
Политик указала на необходимость принять заявление о неприемлемости Минских соглашений. По словам Тимошенко, провести выборы в Донбассе можно будет только после выполнения Россией пакета безопасности, включающем освобождение территории и восстановление границ.
Ранее Тимошенко предостерегала власти от реализации Минских соглашений. Она заявила, что подобное украинцы никогда не допустят и не простят.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица». Речь шла и том, что подписанные соглашения украинской стороне все же придется выполнять.
В Госдуме объяснили важность обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР, который внесла партия «Единая Россия» (ЕР), предусматривает оперативное принятие необходимых для жителей двух территорий решений, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Водолацкий заявил перед пленарным заседанием нижней палаты парламента, что он бывает со своими коллегами «каждый месяц на территории Донбасса, встречаюсь с жителями, и они спрашивают: когда мы наконец-то увидим конкретную защиту России от нацистов, от «Правого сектора*» (организация признана в России экстремистской и запрещена – прим. ВЗГЛЯД), который сегодня уничтожает детей, стариков», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«Восемь лет люди живут под взрывами бомб и пулями. Сегодня мы, депутаты Госдумы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от ситуации, которая может возникнуть в любой день», – подчеркнул он.
Водолацкий отметил, что озабоченность большинства граждан России и парламента страны вызывает то, что Украина сконцентрировала в зоне разграничения небывалое количество сил: «Это указывает на то, что все-таки Украина может пойти на тот путь, который сегодня указывают им кураторы из Белого дома, и начать просто масштабные боевые действия на территории Донбасса, где проживают около 4 млн граждан, из них 876 тыс. – граждане России. Доверия сегодня киевскому режиму нет. Он неуправляемый и недоговороспособный. Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно - мы своих не бросаем. Это говорил Президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически».
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заявил в ходе выступления на пленарном заседании нижней палаты парламента, что «с 2014 года, когда на Украине случился государственный переворот и к власти пришли националисты, а страна полностью попала под внешнее управление, на юго-востоке страны происходит убийство населения».
«В этой ситуации необходимо по-новому оценить все, что там происходит. С 2015 года, когда были приняты Минские соглашения, официальный Киев сделал все возможное, чтобы разрушить эту систему – не выполнен ни один пункт по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Продолжаются регулярные обстрелы, в зоне разграничения находится тяжелое вооружение, системы залпового огня, которые там не могут находиться, гибнут мирные граждане, гибнут дети, уничтожается социальная инфраструктура, уничтожаются города и села на Донбассе. За последнее время создана ударная группировка в границах Луганских, Донецких территорий, которая насчитывает по разным данным от 100 до 150 тыс. вооруженных сил Украины, а также национальных батальонов, которые вооружены с помощью ряда стран Североатлантического Альянса и готовы, как нам кажется, перейти к состоянию войны», – сказал он.
Туров подчеркнул, что Россия делает все возможное с дипломатической точки зрения для реализации Минских соглашений, чтобы на Донбассе был мир, а Киев постоянно эскалирует ситуацию.
Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Между тем Верховная рада Украины обратилась к международному сообществу и призвала не признавать «любые решения России» о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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В Кремле ответили на вопрос о решениях по признанию ДНР и ЛНР
Никаких решений о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР еще не принималось, вопрос только обсуждается в Госдуме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российское общество небезучастно к судьбе Донбасса.
«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет, люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он подчеркнул, что Россия неоднократно указывала на приверженность минскому комплексу мер, Москва является сторонницей того, чтобы как можно быстрее весь «минский план действий был воплощен в жизнь, в той последовательности, которая там предусмотрена».
При этом Песков заявил, что никаких решений о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР еще не принималось, вопрос только обсуждается в Госдуме.
«Официальных каких-то дискуссий не ведётся, понятно, что наши народные избранники они, собственно, отражают мнение людей, мнение народа, поэтому они обсуждают то, что актуально для людей. Мы тоже к этому относимся с пониманием, по-другому к этому относиться невозможно», – добавил он.
Напомним, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и его коллега Артем Туров внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с МИД России относительно признания Донецкой и Луганской народных республик.
В ДНР заявили о создании вооруженного ПЗРК Stinger подразделения ВСУ
Украинские силовики сформировали подразделение ПВО, вооруженное ПЗРК Stinger, заявили в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«В 1129-м зенитно-ракетном полку создано специальное мобильное подразделение ПВО ПЗРК Stinger на автомобилях Humvee, которое будет выполнять задачи в зоне ООС (военной операции в Донбассе). Для его комплектования под руководством канадских военных инструкторов прошли ускоренную подготовку 28 украинских военнослужащих», – цитирует РИА «Новости» представителя народной милиции ДНР.
В ведомстве подчеркнули, что факт создания таких подразделений ПВО украинской армии, укомплектованных слабообученными военнослужащими, стал одной из причин введения запрета на полеты над Украиной самолетам иностранных авиакомпаний.
Ранее представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе может «взорваться», при этом горячая фаза еще не началась.
Глава Крыма поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает обращение Госдумы к президенту России по поводу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, отмечая, что этот шаг защитит жителей регионов от геноцида.
«Поддерживаю постановление Государственной думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР», – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он отметил, что на Донбассе живут сограждане и соотечественники, считающие Россию своей родиной и готовые отстаивать с оружием свое право быть частью русского мира.
Политик призвал защитить жителей «от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев». Он также выразил уверенность, что принятое решение остановит кровопролитие и прекратит страдания людей.
Напомним, Госдума 15 февраля проголосовала за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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