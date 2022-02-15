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15 февраля, вторник | Последнее обновление — 20:34 | vz.ru
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Ученые из Дании обнаружили не чувствительный к ПЦР-тестам «стелс-Омикрон»
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Новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», опасен даже для вакцинированных, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.
Датские ученые обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2, которую назвали H78Y. Ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного, говорится в отчете исследователей.
По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.
Сообщается, что в Дании около 24% заболевших приходится на именно на «стелс-Омикрон».
«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», – прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.
Ранее в Польше выявили два новых варианта «омикрона».
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Сын Жириновского написал в соцсетях пожелание «Только живи!»
Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, сын госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубликовал в соцсетях сообщение со словами «Только живи!».
Сообщение опубликовано на странице Лебедева в Facebook. Также там стоит отметка о том, что он «беспокоится».
Напомним, СМИ со ссылкой на источники заявили, что Жириновскому диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Сообщалось, что «врачи оценивают состояние политика как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ». В ЛДПР опровергли эту информацию. В партии заявили, что Жириновский идет на поправку и продолжает руководить ЛДПР. ЛДПР подаст в суд на СМИ, распространившие непроверенные сведения о состоянии Жириновского.
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Врачи назвали необычный симптом COVID-19 у детей
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГМУ) рассказали, что у детей, болеющих коронавирусом без кашля и температуры, могут встречаться проблемы с кожей.
У 13-летней девочки появились болезненные высыпания на руках в тот момент, когда родители и бабушка заболели коронавирусной инфекцией. У самой девочки при этом не было лихорадки и катаральных явлений, а ПЦР-тест она не сдавала, сообщает «Доктор Питер».
Кроме того, на ладонях подростка появились папулы и пузырьки. Девочка постоянно испытывала боль и дискомфорт. Врачи предположили, что ребенок перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, и анализ крови на антитела подтвердил эту гипотезу.
Врач-дерматовенеролог Елена Манылова рассказала, что до 20% людей могут столкнуться с теми или иными формами посковидных высыпаний.
«Механизм образования постковидных высыпаний сейчас изучается, но очевидно, что, как при всех вирусных экзантемах поражаются мелкие сосуды, капилляры. После коронавируса также возможно отторжение дериватов кожи – то есть выпадение волос. Обычно оно происходит через 2-3 месяца после перенесенной инфекции. Это тоже результат повреждения капилляров», – пояснила она.
Самым опасным состоянием кожи из-за коронавируса среди детей в СПбГПМУ назвали стафилококковый синдром обожженной кожи. По словам врачей, в зоне риска – новорожденные и дети до пяти лет.
Ранее постковидный синдром выявили у каждого третьего ребенка.
Иммунолог рассказала о важности самотестирования на коронавирус
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
Специалист подчеркнула, что из-за чрезвычайной заразности «омикрона» даже бессимптомный носитель этого варианта может стать источником инфекции для многих людей. Поэтому, отметила она, при любом признаке простуды или недомогании следует сдать ПЦР-тест, а если такой возможности нет, то иметь при себе экспресс-тесты, передает радио Sputnik.
«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», – сказала она.
По словам Ярцевой, очень важно при этом правильно производить забор материала.
«Тестирование на COVID-19 – это достаточно неприятная процедура. При самостоятельном тестировании многие люди недостаточно глубоко вставляют в нос сваб (палочку для взятия мазка). Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила иммунолог.
Врач предупредила, что в случае положительного результата экспресс-тестирования следует самоизолироваться и обратиться к врачу.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить сумму в размере более 400 млн рублей на проведение процедуры секвенирования (генетического анализа) нового штамма «омикрон».
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За сутки в России госпитализировали 12,6 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 653, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 653 человека, на 31,9% меньше по сравнению с 12 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 197 949 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 101 568 человек, на 9,8% меньше по сравнению с 12 февраля. За это же время подтверждены 706 смертей.
За весь период зафиксировано 340 248 летальных исходов, выздоровел 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлен 12 496 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 20 136, в Московской области – 7349.
Накануне в России за сутки госпитализировали 18 597 человек с коронавирусом.
Назван необходимый уровень коллективного иммунитета для «омикрона»
Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.
«К «омикрону» коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.
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РФПИ назвал «Спутник V» самой используемой вакциной в Мехико
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самой используемой при вакцинации от COVID в Мехико, ею провакцинированы более 3 млн граждан, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении РФПИ указано, что спутник V» играет ключевую роль в программе вакцинации от коронавируса в столице Мексики – более 3 млн жителей города Мехико были вакцинированы российской вакциной, передает ТАСС.
«Первый компонент «Спутника V» («Спутник Лайт») также все более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На вакцину «Спутник V» приходится 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико», – говорится в заявлении главы мексиканского столичного Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.
Отмечается, что власти столицы Мексики также приняли решение с 14 февраля начать применение первого компонента «Спутника V» («Спутника Лайт») в качестве бустера при ревакцинации населения в возрасте от 30 до 39 лет.
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Ранее в Мехико уже началось применение первого компонента «Спутника V» для ревакцинации в возрастной группе от 40 до 49 лет.
В мае 2021 года министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что в ходе визита в Россию провел переговоры с российским центром «Вектор» о возможной поставке вакцины от коронавируса.
Напомним, что очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Мексику в конце апреля 2021 года, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико.
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За сутки в России госпитализировали 10,4 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 10 451, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 10 451 человек, на 17,4% меньше по сравнению с 13 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 180 456 случаев заболевания, в целом в России выявлено 14 133 509 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 97 185 человек, на 4,3% меньше по сравнению с 13 февраля. За это же время подтверждены 683 смерти.
За весь период зафиксирован 340 931 летальный исход, выздоровело 11 235 859 человек.
В Москве за сутки выявлено 9616 случаев COVID.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом.
Шольц перед встречей с Путиным не стал делать ПЦР-тест
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался делать ПЦР-тест перед встречей с президентом России Владимиром Путиным у российских медиков.
Он обратился к врачу посольства Германии в Москве. Российских медиков пригласили присутствовать на тестировании, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что комплект для анализа привезли из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и журналисты еще до выезда из Германии сдали по три ПЦР-теста.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также отказался от российского теста и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин начал первую личную встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем в Кремле. Большая часть беседы будет посвящена безопасности в Европе и ситуации с Украиной.
Песков сообщал, что Шольц не сделал российский ПЦР-тест, поэтому будет на дистанции с Путиным, как это было на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Нижегородцы начали дистанционно оформлять больничные для внепланового отпуска
Часть жителей Нижегородской области используют возможность дистанционного открытия больничного, чтобы устроить себе отпуск, сообщил глава регионального минздрава Мелик Гусейнов.
«Операторы на линии 122 тоже помогают записать обращение в поликлинику. К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть – лучший контролер», – приводит слова Мелик-Гусейнова РИА «Новости».
Он пояснил, что иногда сам принимает звонки на горячей линии, поскольку это предоставляет возможность получать «информацию из первых уст». Операторы колл-центра испытывают колоссальную нагрузку, за 9 февраля туда поступило 36 тыс. звонков. «Это примерно 1,5 тыс. звонков за один час. В среднем на один разговор приходится четыре минуты», – указал глава регионального ведомства.
Возможность дистанционного открытия больничного появилась у жителей региона в начале февраля. Для этого работникам нужно сообщить в колл-центр по телефону или написать в мессенджер поликлинике.
Между тем российское правительство дополнительно направило 76,5 млрд рублей Фонду социального страхования (ФСС) для выплат в феврале и первой половине марта пособий по временной нетрудоспособности, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта, будет дополнительно направлено 76,5 млрд рублей», – сообщается на сайте правительства.
Эти средства направлены для поддержки сбалансированности бюджета ФСС.
Ранее в Минздраве России сообщали, что сдавшие положительный тест на коронавирус люди получат сертификат переболевшего, но тестирование должно проводиться медицинским работником
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В Кремле высказались о работе лечащих Зюганова и Жириновского врачей
Медики принимают все необходимые усилия для выздоровления госпитализированных лидеров ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мы знаем, что они (Жириновский и Зюганов – прим. ВЗГЛЯД) госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью», – цитирует Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что «врачи делают свою работу», и они делают ее «превосходно».
«Мы все вместе желаем здоровья и Жириновскому, и Зюганову», – заключил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, несмотря на то, что в данный момент лежит с ним в Москве в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента. Лично пообщаться не дают врачи. Он отметил, что к Жириновскому его сейчас «пока не пускают».
Зюганов отмечал, что находится в рабочем состоянии, вскоре ему придут результаты медицинских исследований, после которых станет ясно, когда он покинет ЦКБ. Источник сообщал, что о выписке Жириновского пока не может идти речи.
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Ученые нашли способ выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали технологию, позволяющую выявлять коронавирус на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, в перспективе ее можно будет использовать для создания тест-систем, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Ученые Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса - технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации. Благодаря данной разработке диагностировать COVID-19 можно будет на самых ранних стадиях заболевания», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Одно из важнейших преимуществ изобретения – высокая чувствительность, которая дает возможность выявлять заболевание на самой ранней стадии, пояснили в пресс-службе.
«Изобретение ученых ЦНИИ эпидемиологии относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств: молекул направляющих РНК, которые могут быть использованы в системах CRISPR-Cas14 в составе рибонуклеопротеиновых комплексов для ультрачувствительного выявления РНК вируса SARS-CoV-2», – уточнили в ведомстве.
Ранее ВОЗ допустила заражение штаммом «омикрон» переболевших COVID-19.
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Жена принца Чарльза заразилась коронавирусом
Супруга британского принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла заразилась коронавирусом, передает Sky News со ссылкой на заявление официальной резиденции наследника престола.
«Камилла, герцогиня Корнуольская, получила положительный результат на коронавирус», – передает сообщение телеканала РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. Напомним, принц перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года.
10 февраля 2021 принц и его супруга сделали прививки от COVID.
В Аргентине разработали программу для выявления коронавируса по звуку кашля
Власти Буэнос-Айреса разработали программу, которая сможет выявить возможное заражение коронавирусной инфекцией через аудиозапись кашля, отправленной по WhatsApp, сообщило правительство города.
«Правительство Буэнос-Айреса продолжает внедрять новые технологии, речь идет о развитии системы на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить стратегию тестирования на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение.
Власти добавили, чтобы узнать, есть ли у человека симптомы или был ли он в контакте с зараженным после серии вопросов и ответов человек может записать и отправить аудио своего кашля. «Получив аудио, система анализирует звук, и если он совпадает с образцами (кашля) заболевших, то человеку рекомендуется сделать тест на COVID-19», – уточнили в правительстве.
Система будет функционировать через бот города в WhatsApp.
В рамках тестирования после оценки 2687 аудио с кашлем система рекомендовала сделать тест 554 гражданам. Из них 436 сдали положительный тест.
Чтобы «натренировать» систему, было собрано 140 тыс. аудиозаписей людей, болеющих и не болеющих коронавирусом. «База данных кашля, собранная правительством Буэнос-Айреса, является крупнейшей в мире», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден.
В Москве сообщили о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в столице
Московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден, заявил главный врач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
«Как и ожидалось, «омикрон» оказался более заразным, чем предыдущие штаммы. Его стремительное распространение было ожидаемо. Система здравоохранения города встретила новый штамм во всеоружии, и уже сейчас можно говорить о том, что Москва преодолела пик заболеваемости «омикроном», – цитирует Вечорко ТАСС.
Он добавил, что в стационарном звене число госпитализаций снижается. В ГКБ №15 с 7 по 14 февраля поступили 1 тыс. 143 человека, это на 382 человека меньше, чем в первую неделю февраля. Также меньше людей, госпитализированных в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (294 и 239 человек соответственно за две недели февраля).
В 1,6 раза сократилось поступление пациенток в роддом ГКБ № 15. Количество оперативных вмешательств остается на прежнем уровне.
«Расслабляться не стоит, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие и амбулаторное звено продолжает работать в усиленном режиме. Иммунизация остается самым надежным способом защиты», – заключил Вечорко.
Напомним, Москва занимает первое место по числу инфицированных коронавирусом. Всего в столице выявили 2 млн 613 тыс. 492 случая заражения, 9 тыс. 616 в последние сутки.
За последние сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом в России составило 10 тыс. 451.
В Польше выявили два новых варианта «омикрона»
Два новых варианта штамма коронавируса «омикрон» выявили в Польше, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска в эфире Польского радио.
«У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма «омикрон», которые наблюдаются в нашей стране», – передает РИА «Новости» слова Краски.
Он отметил, что Минздрав пока не знает, как эти варианты «будут вести себя и какое течение болезни они дадут».
«Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни. Я думаю, что определенные привычки, определенные правила, к которым мы привыкли, то есть дистанция, дезинфекция, маска, – это должно остаться с нами, может быть, не навсегда, но, конечно, на более длительный срок», – заключил Краска.
При этом он отметил, что «омикрон» составляет уже 96% от всех случаев коронавируса, выявляемых в Польше.
С начала пандемии в Польше зафиксировано более 5,4 млн случаев коронавируса, более 108 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее депутат сейма Польши от объединения евроскептиков и националистов «Конфедерация» Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Адаму Недзельскому повешением.
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