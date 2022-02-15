Ученые из Дании обнаружили не чувствительный к ПЦР-тестам «стелс-Омикрон»

Новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», опасен даже для вакцинированных, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.

Датские ученые обнаружили новую опасную мутацию в белке омикрон-варианта SARS-CoV-2, которую назвали H78Y. Ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного, говорится в отчете исследователей.

По мнению специалистов, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «стелс-Омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных. Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить.

Сообщается, что в Дании около 24% заболевших приходится на именно на «стелс-Омикрон».

«Если говорить об ORF3a, то функциональное значение этого вирусного гена до конца не раскрыто», – прокомментировал датские исследования «Известиям» генетик Дмитрий Прусс.

Ранее в Польше выявили два новых варианта «омикрона».

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