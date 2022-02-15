ФФР решила обратиться в FIS из-за низких оценок фристайлистки Таталиной на ОИ

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил, что обратится в Международную федерацию лыжных гонок (FIS) из-за низких оценок Анастасии Таталиной на Олимпийских играх в Пекине.

Во вторник Таталина заняла четвертое место в соревнованиях по слоупстайлу на Олимпиаде, набрав 75,51 балла. Победила Матильда Гремо (Швейцария) – 86,56. Второй стала Эйлин Гу (Китай) – 86,23. Третье место заняла Келли Сильдару (Эстония) – 82,06, передает РИА «Новости».

«Третий заезд у Насти по сложности прыжков и исполнению был лучше, чем у ее конкуренток с более высокими оценками. В международном фристайле, кроме дисциплины ски-кросс, невозможно опротестовывать результаты, но мы подготовим аналитическую справку и направим обращение в FIS, которая формирует судейские бригады. Мы выразим свое несогласие с оценками Таталиной. Мы с тренерами уже анализировали выступления конкуренток. Сошлись во мнении, что нам поставили более низкие оценки», – заявил Курашов.

«Изначально Насте придерживали оценки до заездов представительниц США и Китая. По сложности и чистоте мы были сильнее. Неприятно оставаться в шаге об олимпийской медали. Но это говорит о том, что мы в последнее время навязали конкуренцию. Теперь будем еще сильнее, чтобы у них не было возможности засуживать российских фристайлистов», – добавил Курашов.

«Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать – его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно и так быть не должно», – передает «Чемпионат» слова Таталиной.

Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.