Кремль спросили о повышении ключевой ставки ЦБ

Кремль не комментирует решение Центрального Банка России о повышении ключевой ставки до 9,5%, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не можем и не будем комментировать решения ЦБ», – передает ТАСС его слова.

При этом из данных Московской биржи следует, что рубль спокойно реагирует на ожидавшееся решение ЦБ России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, пишет РИА «Новости».

Согласно данным, курс доллара расчетами «завтра» на 13.38 мск пятницы снижался на три копейки, до 74,97 рубля, евро – на 56 копеек, до 85,41 рубля. До решения ЦБ курсы находились примерно на этих же уровнях.

По мнению экспертов ЦБ, баланс рисков для инфляции в России еще больше сместился в сторону проинфляционных. Так, усилились краткосрочные проинфляционные риски, связанные с волатильностью на глобальных рынках, в том числе под влиянием геополитики, считает регулятор.

Тем временем российский рынок акций в первые минуты не отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку на 1 п.п. и продолжал терять порядка 3,6% по индексу Мосбиржи.

По информации Московской биржи, рублевый индекс Мосбиржи к 13.35 мск снижался на 3,56% – до 3525,79 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,37%, до 1479,16 пункта.

Уточняется, что чуть позже рублевый индекс Мосбиржи замедлил снижение и к 13.42 мск снижался на 3,29% – до 3535,37 пункта, долларовый индекс РТС – на 3,89%, до 1486,64 пункта.

Ранее стало известно, что центральный банк России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд на 1 п.п. – до 9,5% годовых.

За прошлый год Банк России повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п.

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