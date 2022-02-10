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Путин назвал число выпущенных в Казахстане вакцин «Спутник V»
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В Казахстане выпустили свыше 6 млн компонентов российской вакцины «Спутник V», заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.
У обеих стран активно развивается взаимодействие в фармацевтики и медицины, Россия в самый острый период пандемии пришла на помощь республике, заявил Путин, передает ТАСС.
Россия направила «внушительный десант медицинского персонала и гуманитарные грузы», указал он.
«На мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса надежно налажено производство российской вакцины «Спутник V». В общей сложности уже выпущено более 6 млн компонентов – первой и второй доз этого препарата», – уточнил президент России.
В октябре стало известно, что карагандинский фармацевтический комплекс займется выпуском вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Ее планируется использовать для ревакцинации.
Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился коронавирусом еще две недели назад, но скрывал это, объясняя карантин профилактикой, пишут СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Минздраву источник, узнав о своем диагнозе, Жириновский попросил врачей сохранять конфиденциальность. Он заявил, что всегда был одним из самых убежденных сторонников вакцинации и делал уколы уже восемь раз. Жириновский, как сообщается, опасался, что новость о болезни внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, а также сыграет на руку противникам ЛДПР. В связи с этим в центральном аппарате ЛДПР была распространена информация о том, что Жириновский перешел на карантин в целях профилактики. Все полагали, что он просто страхуется от COVID-19. Правду знали только личные охранники, помощники и руководитель его аппарата.
Однако при очередном медосмотре у него диагностировали развивающуюся пневмонию. Угрожающих симптомов зарегистрировано не было, но выздоровление проходило «не так быстро, как планировалось». Жириновский согласился на госпитализацию при условии, что сможет продолжить работу удаленно. Ему разрешили пользоваться тремя мобильными телефонами, книгами и рабочими документами, предоставили возможность разговаривать через защитную перегородку из стекла с помощником.
Издание пишет, что у Жириновского зарегистрировано значительное поражение легких, рядом постоянно находятся врачи, в палату привезли аппарат ИВЛ, который использовался только в режиме кислородной маски, дышит лидер ЛДПР самостоятельно. По словам источников, Жириновский свою болезнь вообще не замечает, раздает команды по телефонам, едва успевая заряжать аппараты и передавать их помощнику для отправки сообщений сотрудникам. Источник заявил, что его подчиненные и сейчас не знали бы о болезни, если бы не случайный «слив» информации в СМИ.
Напомним, стало известно, что Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Путина в Мюнхенской речи
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Президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего, со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Глава МИД Словакии вслед за Эрдоганом заболел COVID после возвращения из Киева
Вернувшийся во вторник вечером из поездки на Украину глава МИД Словакии Иван Корчок заболел коронавирусом.
«Сегодня одна за другой идут позитивные сообщения. Сначала (словацкая горнолыжница) Петра Влгова завоевала золото на Олимпиаде, потом депутаты парламента одобрили соглашение о военном сотрудничестве с США, а в-третьих, к сожалению, таким был результат ПЦР теста. Позитивным. Без последней «позитивной» новости я бы мог и обойтись», – сообщил он в Twitter, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса. По словам супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган, президент Турции чувствует себя хорошо и продолжает работать. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
В ЛДПР рассказали о самочувствии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя нормально, он работает с документами и дает поручения, сообщили в пресс-службе фракции либерал-демократов.
Сообщается, что «самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», передает ТАСС.
Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, опроверг сообщения о том, что политик подключен к аппарату ИВЛ, однако врачи «в лечебных целях иногда дают (ему) подышать кислородом через маску».
Напомним, Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве. Сообщалось, что он заразился коронавирусом еще две недели назад, но якобы скрывал это, объясняя карантин профилактикой. В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского.
Сам политик заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
Врач назвал «опасным» заражение Жириновского коронавирусом
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При поражении легких 50-70 %, как у лидера ЛДПР Владимира Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья, заявил газете ВЗГЛЯД аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По данным СМИ, у 75-летнего политика двухсторонняя пневмония, которая развилась на фоне коронавируса, у него поражено 50-75 % легких.
«Люди с данной симптоматикой – КТ-3 (поражение легких третьей степени по данным компьютерной томографии) – обычно нуждаются в потоке кислорода. Но не в искусственной вентиляции легких, а просто в потоке кислорода (подается через маску или носовые канюли), чтобы было легче дышать. В таком состоянии человек не особо-то может работать, ему хочется лежать», – говорит Болибок.
Также врач обращает внимание на коинику, куда госпитализировали Жириновского. В этой больнице есть все возможности лечения, доступность препаратов, высокая квалификация персонала, а также богатый опыт, говорит эксперт. Исходя из этого, собеседник не думает, что возникнут какие-то затруднения с лечением политика.
«Если у него еще есть какие-то сопутствующие заболевания, о которых широкому кругу неизвестно, а в 75 лет вероятность их наличия достаточно высока, то одно на другое может наслоиться, и тяжесть состояния будет несколько выше, нежели у здорового в этом плане пациента», – рассуждает специалист.
К тому же, если Жириновский прошел вакцинацию против коронавируса, то в его организме достаточно быстро должны наработаться защитные антитела, продолжает иммунолог.
«Опять же, это не очень похоже на «омикрон». Обычно он таких больших поражений легких не вызывает. Но, не исключено, что у него смешанный вид – «дельта» с «омикроном», ведь предыдущий штамм коронавируса полностью никуда не исчез. Поэтому ситуация нехорошая, я бы даже сказал, что опасная для здоровья и несколько непредсказуемая из-за того, что коварство коронавирусных пневмоний заключается не столько в поражении легких, сколько в осложнениях, которые возникают», – делится Болибок.
Он подчеркивает, что коронавирус работает как проявитель – проявляет и усугубляет все заболевания, которые есть у человека, поэтому данная инфекция так опасна для пожилых людей.
В декабре прошлого года Жириновский писал в своем телеграм-канале о том, что ранее проходил вакцинацию препаратом «Спутником V», а на момент написания вакцинировался «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Кроме того, он призвал граждан последовать его примеру и вакцинироваться.
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Посол во Франции: Отчет Института Пастера по «Спутнику V» положили под сукно
Отчет специалистов французского Института Пастера по вакцине от коронавируса «Спутник V» во Франции положили под сукно, заявил посол России с стране Алексей Мешков.
Мешков рассказал, что «первая иностранная делегация, которая приехала полтора года назад в Россию, после того как была создана вакцина «Спутник V», это делегация французского исследовательского Института Пастера, она вернулась «с прекрасным отчетом» по вакцине, но его «положили под сукно» (оставили без рассмотрения – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».
«Я не знаю, что здесь больше играет роль: какие-то экономические интересы или какая-то политика», – отметил он.
Напомним, в январе специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Замглавы МИД России Александр Панкин заявлял, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
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Нарышкин: У СВР были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане
Российская Служба внешней разведки (СВР) имела сведения о подготовке беспорядков, которые происходили в Казахстане в начале января, заявил директор ведомства Сергей Нарышкин.
«Конечно, были», – заявил Нарышкин в интервью «Московскому комсомольцу», отвечая на вопрос о том, были ли у разведки данные о подготовке беспорядков в Казахстане.
По его словам, в государства Средней Азии начали прибывать боевики из разгромленных в Сирии банд ИГ* («Исламское государство*», запрещенная в России террористическая группировка) и других бандформирований.
«Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ», – указал глава СВР.
Напомним, начавшиеся в январе Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики.
Среди арестованных участников беспорядков оказались 35 членов запрещенных экстремистских движений.
Для разрешения ситуации привлекались российские миротворцы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в мире вырос спрос на русских миротворцев.
В Минздраве назвали стабильным состояние Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон», он в стабильном состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID «омикрон». Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», – приводит РИА «Новости» комментарий Минздрава.
Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве.
Владимир Жириновский заявлял, что ЛДПР была одной из немногих, кто поддержал кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Вакцинируйтесь, друзья. Ранее я уже сделал вакцинацию «Спутником V», а на этот раз – «КовиВаком» от Центра им. Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо», – написал в телеграм-канале Жириновский в декабре прошлого года.
Советник Гельмута Коля вспомнил, как пригласил Путина на Мюнхенскую конференцию
Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил российского лидера Владимира Путина выступить в Мюнхене в 2007 году.
«Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово», – передает РИА «Новости» слова Тельчика.
По его словам, в мюнхенской речи президент Путин «поднял ряд важных вопросов, таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России».
«Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны – США, НАТО и Россия – должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения вопросов, поднятых президентом Путиным», – сказал Тельчик.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах. Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
Напомним, по словам Путина, со временем мировые лидеры согласились с тезисами мюнхенской речи 2007 года, хотя поначалу она вызвала негодование в мире.
Стали известны главные итоги внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк рассказал о главных итогах внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной событиям в Казахстане, отметив, что разговор лидеров стран-членов организации вышел «предельно открытым».
Данюк отметил, что «разговор лидеров стран-членов организации получился предельно открытым и предметным, были даны емкие и четкие оценки событий, произошедших в Казахстане, откровенно озвучены выводы и понимание тех уроков, которые следует вынести из казахстанской трагедии», говорится в сообщении Telegram-канала Общественной палаты России.
Констатировано, что «с угрозой такого уровня, как возникла в начале января в Казахстане, члены ОДКБ за последнее время не сталкивались – имела место попытка государственного переворота под прикрытием вспыхнувших на экономико-бытовой почве протестов».
При этом «факты долгой подготовки участников попытки переворота, а также иностранного участия очевидны – нападения на государственные учреждения, критическую инфраструктуру, военные части носили скоординированный, синхронный характер, со стороны нападавших работали снайперы со специальным вооружением».
В результате причинен колоссальный ущерб, однако «за счет быстрых, согласованных действий и поддержки со стороны стран-членов ОДКБ удалось дать жесткий отпор террористам, лишить их инициативы, высвободить благодаря развертыванию миротворческих сил ОДКБ резервы правоохранительных сил Казахстана для проведения оперативных действий там, где это было необходимо больше всего».
Лидеры согласились с тем, что «быстрая и профессиональная реакция со стороны ОДКБ стала важнейшим фактором нормализации обстановки, сохранения целостности Казахстана, что не только убедительно показало востребованность организации, но и позволило ей обрести новые качества и статус сильного международного института, в рамках которого решаются самые острые вопросы региональной безопасности».
Указывается, что те, кто ставят вопрос о легитимности задействования сил ОДКБ, «просто не владеют ни ситуацией, ни «матчастью»: атаку осуществляли хорошо подготовленные группы боевиков, информация о вовлеченности террористических образований носит совершенно четкий и объективный характер».
Данюк обратил отдельное внимание на заключительные слова лидеров стран-членов ОДКБ: так, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что «снижение напряженности по периметру территории организации не предвидится», а президент России Владимир Путин, «отмечая в целом высокий уровень координации, взаимопонимания и взаимной поддержки, предложил подумать над тем, как сделать процедуру принятия решений еще более удобной и оперативной».
«Таким образом, можно констатировать, что в формате ОДКБ регион в ближайшие годы будет иметь реально работающий и эффективный институт предотвращения террористических и иных военных угроз, сохранения столь важной для региона стабильности. Но самое главное, что в основе данного института, как показала сегодняшняя сессия, – доверие и ясное понимание общих интересов», – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что в ОДКБ увидели угрозу в наращивании сил НАТО у границ для всей организации.
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Премьер Словении заразился коронавирусом
Глава правительства Словении Янез Янша сообщил, что он и его сыновья заразились коронавирусом.
«Мы в течение двух лет успешно избегали коронавируса. Вчера тесты, которые мы сделали сами, показали, что двое сыновей заболели ковидом», – приводит его слова ТАСС.
При этом тест самого премьера поначалу дал отрицательный результат, но «сегодняшний тест оказался положительным». Он сообщил, что «наблюдаются все классические симптомы», пока «в мягкой форме». Янша надеется, что «так и останется».
Напомним, коронавирусом заболел глава МИД Словакии Иван Корчок. Во вторник вечером он вернулся из поездки на Украину. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины также сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.
Кроме того, коронавирусом заразилась глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс из-за COVID-19 не смогла посетить Киев и Москву. В конце января на фоне массовых протестов в Канаде премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил о получении положительного результата теста на коронавирус.
За сутки в России госпитализировали 19,4 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 19 446, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 19 446 человек, на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 197 076 случаев заболевания, в целом в России выявлено 13 527 845 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 106 092 человека, на 9,2% больше по сравнению с 9 февраля. За это же время подтверждена 701 смерть.
За весь период зафиксирован 338 091 летальный исход, выздоровели 10 909 397 человек.
В Москве за сутки выявлено 22 747 случаев COVID, в Санкт-Петербурге – 21 644, в Московской области – 7611.
Накануне в России за сутки госпитализировали 20 178 человек с коронавирусом.
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