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Климкин призвал закрыть границу Украины с Белоруссией
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Киев должен рассматривать границу с Белоруссией как «границу опасности», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Климкин считает, что «в перспективе» границу с Белоруссией нужно будет считать «границей с врагом». «И нам нужно говорить с нашими партнерами, чтобы мы эту границу закрыли», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Эспрессо».
Он подтвердил, что «контакты» Киева и Минска «происходят», Украина «многое покупает» у Белоруссии. «Лукашенко в каждом последующем интервью говорит что-то такое о нас, а мы все покупаем и покупаем», – сказал Климкин. Он усомнился, что это «безопасно и надежно» для Украины, учитывая, что «Лукашенко прямым текстом сказал, что отрежет, когда нужно, электричество».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией. Лукашенко также заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
В Кремле оценили реакцию Зеленского на обещанные Макроном увещевания о выполнении Минских соглашений
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном не говорят о готовности немедленно приступить к реализации Минских соглашений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений. Это верно, это плюс», – цитирует ТАСС Пескова.
Представитель Кремля добавил, что Москва не услышала каких-либо слов от Зеленского о готовности быстро заняться реализацией Минских соглашений.
При этом Песков напомнил, что еще во время визита французского лидера в Москву Макрон и Путин условились позднее созвониться и сверить часы. Представитель Кремля призвал дождаться дальнейших бесед политиков, после которых «картина будет яснее».
8 февраля Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным то, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.
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В России оценили претензии «Веймарского треугольника» к Москве
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«Переговоры Парижа, Берлина и Варшавы – это разговор ни о чем, потому что на деле их позиции в отношении России и Украины расходятся», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее лидеры Германии, Франции и Польши провели переговоры в Берлине, где выступили с критикой и угрозами в адрес России.
«Веймарский треугольник» – довольно старый формат. Он был создан с целью интеграции Польши в евроатлантические структуры, но в каком-то виде сохранился по сей день. Это некая дань уважения Варшаве – такой формат возвышает ее до первой лиги европейских государств, поэтому поляки его берегут», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«В данном случае «Веймарской тройке» необходимо было продемонстрировать некую солидарность в отношении России, украинского кризиса и европейской безопасности, а также послать этот сигнал другим европейским странам, Москве и Киеву. Однако на деле подходы Парижа, Берлина и Варшавы существенно расходятся», – отметил эксперт.
«Польша придерживается наиболее жестких антироссийских позиций, в то время как Германию в Европе и в США обвиняют в слишком мягком подходе к России, неготовности отказаться от «Северного потока – 2» и отказе поставлять оружие на Украину. Париж в свою очередь тоже нацелен на некий конструктив в отношениях с Москвой», – пояснил собеседник.
«На переговорах этой тройки все вновь вертелось вокруг гипотетической угрозы российского «вторжения» на Украину. Поэтому смело можно назвать это разговором ни о чем, – отметил политолог. – Россия не собирается начинать войну с Украиной, соответственно, новые санкции в отношении Москвы выглядят умозрительными. Нет такой ситуации, при которой они могли бы претвориться в реальность».
«Тем не менее, для Шольца это своеобразная подготовка для визита в Россию. А Макрону, вероятно, было что рассказать европейским коллегам о своем многочасовом разговоре с Владимиром Путиным и о поездке в Киев», – предположил Кортунов.
«При этом думаю, что перспектив у «Веймарского треугольника» нет. Это скорее некий политический символизм, нежели практическая политика. Интересы Парижа, Берлина и Варшавы слишком разные. С этим уже ничего не сделаешь. Одно дело – смотреть на Москву и Киев из Парижа и Берлина, и совсем другое – из Варшавы. Расхождение тут неизбежно. С определенной натяжкой их можно назвать лебедем, раком и щукой Европейского союза», – заключил политолог.
Во вторник вечером канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках «Веймарского треугольника» заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда перед встречей с лидером Франции и канцлером ФРГ призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Дания передумала поставлять на Украину просроченные «Стингеры»
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Снятые с вооружения в Дании ПЗРК «Стингер» не будут отправлены на Украину, ракеты находятся на складе в ожидании утилизации, заявил министр обороны королевства Мортен Бедсков.
«Они слишком старые. Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их [на Украину]», – цитирует ТАСС министра. Он также добавил, что ракеты будут утилизированы.
Между тем командующий вооруженными силами Флемминг Лентфер сообщил об отсутствии планов поставки Украине и других видов вооружения.
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«У нас есть то, что мы сами используем и что постепенно принимаем на вооружение датской армии. И здесь я не вижу чего-то, что мы должны отдать другим», – отметил он.
Министр обороны заявил о готовности Дании оказать Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.
В середине января правительство королевства решило израсходовать 22 млн евро на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы 11,3 млн евро выделяет Минобороны Дании.
Ранее самолеты с военной помощью из США и Британии прибыли на Украину.
До этого сообщалось, что страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. Уже прибыл груз противотанковых ракет, ожидаются поставки знаменитых «Стингеров».
Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.
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СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
Украина не смогла отказаться от русского языка при выдаче справок о несудимости
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Сервис государственных услуг «Дия» на Украине просит ввести информацию на русском языке для получения справки о несудимости в онлайн-режиме.
Разработчики приложения пояснили, что это связано с особенностями учета таких сведений, так как накопление сведений в персонально-справочном учете началось еще в советское время, когда процессуальные документы составлялись преимущественно на русском языке, передает ТАСС.
«И соответственно, учредительные данные лица (в частности фамилия, имя, отчество) вносились на русском», – говорится в сообщении.
Отмечается, что учет сведений о личности в персонально-справочном учете велся на русском и в соответствии с положениями некоторых международных договоров: в частности, Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 2009 года.
Также в сообщении говорится, что с 2015 года Украина уже вышла из этого соглашения, однако значительный объем данных в персонально-справочном учете уже накоплен на русском языке.
«Кроме того, подавляющая часть граждан Украины пользуется паспортами гражданина в форме паспортной книжечки образца 1994 года, в которых фамилия, имя, отчество указаны как на украинском, так и русском языках. Таким образом, указание в запросе на получение справки обязательных данных – фамилии, имени, отчества заявителя – на русском языке необходимо для более точной идентификации физического лица в персонально-справочном учете, что, в свою очередь, позволяет предотвращать распространение неточной или ложной информации», – разъяснили в «Дие».
Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в мае 2019 года подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что из-за новых языковых норм на Украине печатным изданиям придется отказываться от русскоязычных версий.
Шольц пообещал повторить во время визита в Москву и Киев слова Макрона
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время визита в Москву и Киев скажет то же, что в начале недели сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Что касается ситуации на Украине, то речь идет о том, что мы действуем сплоченно. Это факт. Это очень ясное послание, которое нужно здесь повторить. Мы тесно все согласовали в НАТО, в ЕС... И конечно, это будет играть роль, когда я на следующей неделе поеду на Украину и буду говорить с президентом в Киеве, поеду в Москву и поговорю там с президентом. То, что я там скажу, будет выглядеть так, как то, что сказал там президент Макрон в начале недели», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Шольца.
Он назвал тесную координацию западных стран в этом вопросе сильной стороной.
Макрон в ходе визита в Россию обсуждал с Владимиром Путиным решение украинского кризиса. Сам Шольц ранее заявил, что немецкая сторона готова на диалог с российской на всех уровнях и во всех форматах ради политического урегулирования.
Ранее состоялись переговоры лидеров Германии, Франции и Польши, где обсудили кризис вокруг Украины и политику в отношении России, пригрозив Москве «геостратегическими последствиями». Президент Польши Анджей Дуда призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Олаф Шольц заявил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России.
Украина поддержала позицию Токио по Курилам
Украина сочувствует Японии и поддерживает ее по вопросу южной части Курильских островов, заявил посол страны в Токио Сергей Корсунский.
Корсунский заявил, что в Киеве «очень сочувствуют» Японии в том, что касается вопроса «северных территорий» (так в Японии называют российские южные Курильские острова), передает ТАСС.
«Я не нахожусь в позиции, чтобы оценивать политику Японии по этому вопросу. Мы уважаем любой путь, который Япония считает правильным для его решения», – добавил он.
Посол добавил, что Украина и Япония находятся на расстоянии 10 тыс. километров друг от друга, однако «у обоих есть территориальные проблемы с одной и той же страной», и это «действительно уникальная ситуация».
Он также назвал «сигналом всему миру» принятую японским парламентом резолюцию, в которой депутаты выразили обеспокоенность ситуацией на границах Украины и выступили против изменения статус-кво силовым путем.
Корсунский выразил надежду на дальнейшую поддержку в сфере экономики и политики со стороны Японии.
Ранее посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Японию в нагнетании истерики вокруг Курил. Российское посольство выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию дипведомства.
Также представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД России для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, которая посвящена южным Курильским островам.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Америка вредит отношениям России и Японии.
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Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Захарова: Россия хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу в урегулировании на Украине
Москва хотела бы, чтобы Европа перешла от слов к делу и оказала бы практическое и эффективное содействие в решении украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев [урегулировать внутриукраинский кризис] – и в данном случае я говорю как о политиках, так и о народах европейских государств – оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий. Очень хочется, чтобы все это было и искренним, и эффективным», – указала дипломат в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Захарова отметила, что внутриукраинский конфликт стал позором для современной Европы.
Захарова добавила, что Москва не раз просила партнеров из Европы активизировать работу в соответствующем направлении, обращая внимание на то, что нормандский формат создан не столько для проведения «протокольных встреч».
«Так побудите киевский режим к выполнению своей части обязательств, и в этом будет ваша роль, которую вы ходите сыграть, но без этого движения возникает знак вопроса, насколько это все остается не на словах, насколько все по-настоящему привержены реализации этого базового документа (Минских соглашений – прим. ВЗГЛЯД)», – сказала дипломат.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидерами Франции и Германии в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Спор Бунтмана и Кашина на «Эхе» об ОИ, Украине и учительнице привел к скандалу
Первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман и журналист Олег Кашин поругались, обсуждая готовность слушателей «Эха» болеть за сборную Украины на Олимпиаде, а также скандал с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной.
Бунтман и Кашин в эфире «Эха Москвы» обсуждали телефонный опрос, проведенный радиостанцией. Как указал Кашин, большинство слушателей «Эха» заявили, что будет болеть за сборную Украины на Олимпиаде. Его такая ситуация возмутила. После этого Бунтман и Кашин перешли к обсуждению политики России и Украины, а затем – к увольнению Сапрыкиной.
В ходе обсуждения ситуации с Сапрыкиной Бунтман обратился к Кашину на «ты», тот в ответ призвал вернуться к обращению на «вы». Бунтман заявил: «Я все сделаю, чтобы вас здесь не было». Он сказал, что отказывается разговаривать «с этим ***» (сравнил Кашина с фекалиями). «Лучше меня здесь не будет», – сказал Бунтман, покидая студию. Далее эфир продолжился без него.
На скандал отреагировала ведущая программы «60 минут» на телеканале «России 1» Ольга Скабеева. Она заявила в Telegram: «Первый зам главного редактора «Эхо Москвы» Бунтман сказал в эфире, что добьется увольнения Кашина. Или уволится сам. Поругались из-за того, что слушатели эха болеют за украинцев. Бунтман говорит, это ок. Хорошо, что «Эхо» – либеральное и свободное СМИ и там не могут уволить за мнение. Ведь так?».
В конце прошлой недели педагог из петербургской гимназии № 168 Серафима Сапрыкина заявила в соцсетях, что ее вынудили уволиться за чтение десятиклассникам стихотворений Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор, по ее версии, назвала «пособниками фашистов». История вызвала большой общественный резонанс.
Кулеба: Зеленский и Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины
В ходе переговоров 8 февраля Владимир Зеленский и глава Франции Эммануль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Также дипломат рассказал, что Макрон не привез в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.
«Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался», – сказал он.
Ранее газета Daily Mail писала, что лидер Франции во время встречи с Путиным предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс.
Напомним, в ходе переговоров Зеленского и Макрона стороны договорились о поставках на Украину локомотивов и пожарной техники.
Французский президент в ходе встречи заявил, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД после слов Лукашенко
Белорусского посла в Армении вызвали в МИД страны после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о стране, сообщил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
«Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашен в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами», – цитирует Мирзояна ТАСС.
Армянский министр уточнил, что Ереван готов в случае соответствующих обращений поддержать Минск на международной арене.
Напомним, Лукашенко, говоря о возможных перспективах присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, сказал, что «Армении деваться некуда».
Макрон не обсудил с Путиным визит в Киев
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон еще не общались после визита французского лидера в Киев, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что лидеры пока не общались, хотя в Москве условились, что «после того, как Макрон пообщается и с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, и с (канцлером ФРГ Олафом) Шольцем, и с другими коллегами, они потом созвонятся и сверят часы», передает РИА «Новости».
Песков отметил, что на пресс-конференции Зеленского и Макрона были позитивные сигналы, однако Кремль так и не услышал от украинского лидера слов о том, что Киев готов быстро заняться выполнением минских соглашений.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что положительно оценивает визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев, однако говорить о деэскалации рано.
Макрон заявлял, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».
Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.
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