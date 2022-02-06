Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества

Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.

Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.