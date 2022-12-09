Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам

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9 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

Западная пресса сообщает о двух десятках застрявших у Босфора танкеров Zuma/ТАСС
Десятки танкеров с миллионами баррелей нефти скопились у Босфора. Анкара не пропускает корабли, ссылаясь на страховые требования. Под введенные ЕС эмбарго и потолок цен на российскую нефть эти суда не подпадают. Да и везут они в основном казахскую нефть. Что происходит в турецких проливах? Подробности...
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Западные СМИ: Обмен Виктора Бута – это капитуляция США

В США многие недовольны результатами обмена Грайнер на Бута ЦОС ФСБ РФ/ТАСС,
Михаил Терещенко/ТАСС
«Россия смогла причинить властям США столько боли, чтобы они в конце концов заключили сделку. Может ли та же тактика работать на Украине?» К таким выводам и вопросам пришла западная пресса, оценивая политические результаты обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. По мнению заокеанских СМИ, Джо Байдену пришлось пойти на болезненное и даже позорное решение, сделав «подарок» Владимиру Путину. Подробности...
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Мужество волонтеров приравняли к героизму на поле боя

Отличившиеся волонтеры были награждены орденами мывместе.рф
В последний день волонтерского форума «Мы вместе» добровольцам, спасавшим людей в зоне СВО, вручили ордена Мужества – награду, к которой чаще представляют за подвиги на передовой. Двое волонтеров награждены посмертно. Почему добровольческое движение приобрело в последнее время широкий размах и стало привлекательно для российской молодежи, несмотря на все трудности и риски?  Подробности...
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План Польши по возврату Львова получил новое подтверждение

Зеленский был готов дать полякам равные права с украинцами, но США затормозили этот проект Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Идея провести референдум на западе Украины по вопросу вхождения этих земель в Польшу оформлена в виде петиции к властям. Выяснились и другие подробности о якобы готовящемся плебисците и даже об обучении польских кадров для управления Галицией. Но у Варшавы есть две серьезные проблемы – это позиции Москвы и Вашингтона. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Деиндустриализация Европы будет протекать стремительно

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение о релокации производств из Старого Света в Новый не будет временным: получателей льгот в Штатах обложат такими обязательствами, которые еще долго (а вероятней – никогда) не позволят вернуться домой. Подробности...

Общество потребления, прощай!

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Так называемые звезды типа Пугачёвой и Галкина с тем же упоением, с которым они потребляли замки и ночные клубы на Рублёвке, начинают потреблять ощущение своей политической невинности в Тбилиси, Тель-Авиве или в Майами. Для нас же, оставшихся со своей страной, отказ от демонстративного потребления становится последним императивом. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как можно победить, но проиграть

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Принципиальных проблем в завоевании Египта Муссолини не видел. Итальянских войск там 250 тысяч против 30 тысяч британцев. Лондон отвлечен на происходящее в Европе. Что могло пойти не так? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Флаг ДНР в Конгрессе США

Виктор Бут вернулся в Россию

Турция против Греции: будет ли война?

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Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
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    Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора

    14 лет в американской тюрьме


    Россия заставила США вернуть Бута на своих условиях

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    Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен

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    Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам

    9 декабря 2022, 17:25

    Текст: Вера Басилая

    Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

    Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости».

    Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен.

    «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.

    В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

    Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
    В МИД Норвегии заявили о введении потолка цен на российскую нефть

    8 декабря 2022, 20:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, следует из сообщения МИД королевства.

    Из сообщения следует, что Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель в рамках санкций.  

    «Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на  сообщение.

    Глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт заявила, что страна поддерживает курс ЕС и других союзников в отношении санкций против России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть.

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    Минфин США указал на безосновательность блокировки проливов Турцией
    Минфин США: Большинство блокированных Турцией перед проливами Босфор и Дарданеллы танкеров не подпадают под эмбарго ЕС

    8 декабря 2022, 22:57

    Текст: Антон Никитин

    В Минфине США отметили, что, по имеющимся у ведомства данным, практически все танкеры, которые Турция отказывается пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы, перевозят нефть не из России, на них не распространяется ограничение на поставки российской нефти по морю в Евросоюз, сообщает Reuters.

    В Министерстве финансов США указали, что ограничение цен на российскую нефть, введенное странами Запада, не требует проверки каждого танкера, проходящего через турецкие воды, передает ТАСС.

    Представитель Министерства финансов США выразил уверенность, что Турция разделяет интересы США в поддержании достаточного снабжения нефтяного рынка и работает над решением вопроса с застрявшими в проливах Босфор и Дарданеллы танкерами.

    Ранее в четверг главное управление Минтранса Турции по морским делам отказалось пропускать через проливы Босфор и Дарданеллы нефтетанкеры без страховых документов.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что эта история с потолком цен на российскую нефть не связана, в Черном море стоят суда, загруженные до 5 декабря, они не подпадают под санкции, при этом с точки зрения международных конвенций Турция не имеет права запретить проход судну, даже если у него нет страховки. Юшков также указал, что большая часть застрявших танкеров – с казахстанской нефтью, на которую требование о потолке цен вообще не распространяется.

    Коментарии (4)
    Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов
    		   8 декабря 2022, 19:29
    Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов.

    В 19.07 мск стоимость Brent снижалась на 1,85%, до 75,74 доллара за баррель, передает ТАСС.

    К 19.12 мск цена Brent находится на уровне 76,03 доллара за баррель (-1,48%). А фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижается на 0,89% – до 71,37 доллара за баррель.

    В начале недели впервые с 4 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже 79 долларов за баррель.

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    Путин о спецоперации: Все идет своим чередом
    		    9 декабря 2022, 17:09
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Специальная военная операция на Украине проходит своим чередом, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита в Бишкеке.

    «СВО идет своим чередом. Все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет», – цитирует главу государства ТАСС.

     

    Президент отметил, что процесс урегулирования на Украине, по всей видимости, будет непростым, он потребует определенного времени.

    «Так или иначе всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются на земле», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что главными целями СВО на Украине остаются демилитаризация и денацификация этой территории.

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    Путин предложил изучить американскую тактику обезоруживающего удара

    9 декабря 2022, 17:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские наработки ведения боевых действий, включая обезоруживающий удар, может изучить и взять на вооружение и Россия, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

    США придерживаются теории превентивного удара, также они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Он представляет собой нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления, лишающий противника систем управления, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров, их идеи обеспечения свой безопасности?» – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Вашингтон в последнее время начал считать, что сможет нанести обезоруживающий и безответный ядерный удар по российской территории. 

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    Цены на нефть начали рост после снижения
    Мировые цены на нефть начали рост после четырех дней снижения

    9 декабря 2022, 08:30

    Мировые цены на нефть пошли в рост после снижения последних четырех дней.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.17 растет на 0,75%, достигая 76,72 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,78%, достигая 72,02 доллара. При этом утром нефть дорожала на 0,9%, передает РИА «Новости».

    Предыдущие четыре дня нефть дешевела. Цена февральских фьючерсов на марку Brent снизилась на 11,03%, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 11,67%.

    Как сообщил Bloomberg аналитик Mizuho Bank в Сингапуре Вишну Варатхан, цены тянули вниз «серьезные опасения рецессии, сопровождающие ужесточение денежной политики в мире».

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    Путин рассказал о роли ФСБ в обмене Бута на Грайнер

    9 декабря 2022, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры об обмене россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается обменов, то эти темы у нас вела в данном случае ФСБ. ФСБ договаривалась изначально, вела переговоры, вот достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали (обмен Бута на Грайнер). Контакты продолжаются, они по линии спецслужб никогда не прекращались», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства подтвердил, что российская и американская стороны в будущем могут прибегнуть и к другим обменам. Обмены, по его словам, являются результатом переговоров и поиска компромиссов.

    «Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», – заключил президент.

    Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что разговор Москвы и Вашингтона по обмену заключенными проходил напрямую, и он продолжится в таком ключе и в дальнейшем

    В пятницу самолет с освобожденным в США Виктором Бутом сел в российской столице. В четверг в Абу-Даби прошел обмен россиянина на гражданку США Бриттни Грайнер.

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    Песков подтвердил заявление Меркель о Минских соглашениях словами Путина
    Песков о заявлении Меркель: Путин говорил, что Украина тянет время

    9 декабря 2022, 12:49

    Текст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина могла «стать сильнее». Он напомнил, что президент Владимир Путин также говорил, что Киев тянет время.

    Представитель Кремля поделился, что верит в искренность и мудрость Путина, который изначально говорил о том, что Украина не хочет выполнять минские обязательства и тянет время, передает РИА «Новости».

    Песков добавил, что Путин призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. «Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас», – сказал пресс-секретарь в эфире Первого канала.

    Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала.

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    Боррель позавидовал популярности Путина в Африке и на Балканах
    Глава дипломатии Евросоюза Боррель возмутился поддержкой африканцев Путина
    		    9 декабря 2022, 17:19
    Фото: Imago/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля шокировали и возмутили плакаты в поддержку России и президента Владимира Путина в Африке и на Балканах.

    По словам главы Евросоюза, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит аудиторию в определенных частях света.

    «Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако (Мали) с плакатами, которые гласили: «Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас! Это шокирует!» – возмутился глава европейской дипломатии, передает Ura.ru.

    Он связывает положительную оценку действий Путина этими странами с тем, что они не вошли в Евросоюз, при этом дипломат считает, что поддерживающие Россию жители Африки не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин.

    Боррель также возмутился, что политику России поддерживают в некоторых странах Евросоюза.

    «Достаточно отправиться на Балканы, и вы увидите там: «Спасибо! С днем рождения, мистер Путин», – подчеркнул европейский чиновник.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже. Также Боррель указал: чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в Евросоюз.

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    Путин: Слова Меркель о Минских соглашениях подтверждают правильность начала СВО
    		    9 декабря 2022, 17:39
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации, заявил президент России Владимир Путин.

    «Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает», – передает ТАСС его слова на пресс-конференции в Бишкеке. 

    «Оказывается, что никто Минские соглашения не собирался исполнять, – указал Путин. – Руководство Украины словами бывшего президента [Петра Порошенко] тоже об этом сказало, что не собирался, подписывал, но не собирался исполнять». 

    Путин признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, поскольку власти Германии, по его словам, всегда вели себя с Москвой искренне, хотя и находились на стороне Украины. Однако, добавил Путин, всегда казалось, что Берлин искренне стремился к урегулированию на тех принципах, на которых была договоренность.

    Глава государства задался вопросом, можно ли в дальнейшем договариваться с Западом. «Но договариваться придется», – заключил он.

    Напомним, в МИД России заявили, что слова Меркель о Минских соглашениях являются заявкой на разбирательства в рамках трибунала. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин также говорил, что Киев тянет время.

    Коментарии (4)
    Путин: Россия не пострадает от введения потолка цен на нефть
    Путин заявил об отсутствии потерь у России после введения потолка цен на нефть

    9 декабря 2022, 17:15

    Текст: Кристина Цыцура

    Потерь у России после введения потолка цен на нефть не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

    Также глава страны подчеркнул, что предложенный потолок цен на российскую нефть соответствует нынешним ценам и Россию не ущемляет.

    «В этом смысле это решение нас никак не затрагивает. Нам, честно говоря, не это важно», - передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

    Глава государства отметил, что «примерно к этим цифрам все и сводится».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия начала готовить ответ на введенный Западом потолок цены на нефть, введенный с 5 декабря. 

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    Путин прибыл в столицу Киргизии
    Президент России Путин прибыл в столицу Киргизии для участия в саммите Евразийского экономического союза

    9 декабря 2022, 04:32

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Киргизию для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

    Как ожидается, в ходе саммита лидеры Евразийского экономического союза обсудят формирование общего рынка газа и создание межведомственного совета в сфере энергетики, дальнейшее углубление интеграции на пространстве ЕАЭС, развитие единого рынка услуг. Как планируется, на саммите также будет одобрен целый пакет документов, будут утверждены основные направления международной деятельности союза на 2023 год, передает ТАСС.

    Кроме того, у президента России на полях саммита могут состояться и двусторонние встречи. В частности, запланирована беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Напомним, в октябре министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев сообщал, что большинство стран ЕАЭС перешли на оплату газа в рублях.

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    Путин обозначил в России тренд на снижение инфляции

    9 декабря 2022, 13:22

    Текст: Елизавета Шишкова

    В России стал очевидным тренд на снижение инфляции, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке.

    Он отметил, что факт имеет значение для всех стран, поскольку макроэкономические показатели в российской экономике влияют на все экономики стран ВЕЭС, передает ТАСС.

    Кроме того, добавил Путин, в России в 2022 году ВВП снизится только на 2,9%, вопреки прогнозам. При этом ожидается позитивная динамика, в следующем году ВВП ожидается 0,9%, хотя изначально предсказывали спад экономики примерно на 20%.

    Ранее Путин заявил, что в следующем году необходимо добиться роста зарплат.

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    Путин заявил о сдвигах в развитии многополярного мира
    Российский лидер заявил о разрастании новых угроз и сдвигов в развитии многополярного мира

    9 декабря 2022, 12:23

    Текст: Александра Юдина

    В данный момент появляются все новые угрозы в мире и сдвиги в развитии многополярного мира, сообщил президент Владимир Путин участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ.

    Российский лидер выразил надежду, что успешная совместная работа с учетом взаимных интересов поможет решить самый широкий ряд проблем с защитой от внешних угроз, обеспечением глобальной и региональной стабильности, отмечается на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что в мире появляются новые острые вызовы и происходят мощные геополитические сдвиги. Так, в пример он привел Азию, Африку и Латинскую Америку, где наблюдается развитие «по-настоящему многополярного миропорядка»: формируются новые центры развития, которые активно отстаивают национальные интересы, защищают свой суверенитет и право на собственный путь развития.

    Кроме того, глава российского государства отметил, что Запад любыми способами стремится сохранить доминирование, прибегая к силе, санкциям и цветным революциям. По его мнению, в данный момент идет сознательное агрессивное умножение хаоса со стороны США.

    Ранее стало известно, что половина стран-представителей G20 поддерживают Россию и заявляют о недопустимости ее изоляции, признавая ее как «ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике».

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    Эрдоган выразил надежду на телефонные переговоры с Путиным

    9 декабря 2022, 13:07

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган надеется провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в воскресенье.

    Он добавил, что также планируется разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявлял, что Путин всегда был открыт к переговорам по Украине.

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