Путин: Россия не будет продавать нефть установившим потолок цен странам

Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен на нее, и подумает о сокращении добычи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Путин заявил, что реакция на введение потолка цен на российскую нефть неизменна: в те страны, которые примут такие решения, ее продавать не будут, передает РИА «Новости».

Также президент отметил, что Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве ответа на введение потолка цен.

«Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее стало известно, что в России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть.

В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.