Путин заявил о благотворном влиянии устойчивости рубля на экономику

Путин: Устойчивость российской валюты благотворно отражается на экономике партнеров России

Устойчивость рубля оказывает благоприятное влияние на экономику партнеров России, заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Бишкек на заседание ЕАЭС.

По словам главы государства, спад в экономике России существует, однако меньше, чем в других странах, передает ТАСС.

При этом он признал, что ситуация в стране могла бы быть и лучше, но России предсказывали спад в экономике на 20%, а он составляет 2,9%.

Ранее Путин заявил, что в России стал очевидным тренд на снижение инфляции.