Путин и Пашинян обсудили вопросы региональной безопасности на переговорах в Бишкеке

Пашинян: Главным вопросом в регионе остается Нагорно-Карабахское урегулирование

Вопросы безопасности в Нагорном Карабахе обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Встреча Путина и Пашиняна прошла в пятницу на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке. Открывая встречу, Пашинян сказал, что надеется обсудить с российским президентом «региональные вопросы».

«У нас обстановка остается напряженной. Главным вопросом в нашем регионе остается Нагорно-Карабахское урегулирование. К сожалению, мы видим еще и рост напряженности в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев», – передает ТАСС слова Пашиняна.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие – это предмет компромиссов с обеих сторон.