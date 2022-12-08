Сенатор Пушков: Шольц подтвердил неготовность Запада к конструктивному диалогу с Россией

В Совфеде объяснили смысл слов Шольца о переговорах по контролю над вооружением

Главное в словах Шольца о готовности к переговорам с Москвой по контролю над вооружением – это то, что позиция Запада после начала СВО не изменилась, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее канцлер ФРГ заявил, что вывод войск РФ с Украины должен предварять диалог о контроле над вооружениями.

«Напомню, до нашей спецоперации вся суть позиции Запада заключалась в том, что Россия должна смириться с военным освоением территории Украины и с тем, что в дальнейшем ее будут использовать против России. А в обмен Запад обещал лишь какие-то невнятные переговоры. Вместе с тем наше требование о гарантиях безопасности России было проигнорировано тем же канцлером ФРГ и руководителями других стран НАТО», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Оценивая нынешнее заявление Шольца, мы понимаем, что на данный момент речь о конструктивных переговорах не идет. Полагаю, немецкий лидер решил сопроводить курс на продолжение войны некоторой дипломатической риторикой. Мол, Запад не отвергает переговоры с Россией как таковые. На днях, кстати, президент Франции Эммануэль Макрон тоже рассуждал об абстрактных будущих гарантиях безопасности России», – отметил он.

«Однако непонятно, что мешало тем же Макрону и Шольцу выступить за гарантии безопасности России со стороны НАТО до того, как начались военные действия? Если бы нам тогда были предоставлены такие гарантии, то вся история пошла бы по другому пути», – убежден сенатор.

«Надо, конечно, отметить, что за последние 30-40 лет были заключены и действовали многие важные международные договоры, причем отдельные из них действуют до сих пор. Речь идет о Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений – СНВ-3, который в 2020 году был продлен еще на пять лет», – отметил Пушков.

«Другое дело, что всякий раз договоренности достигались тогда, когда была серьезная политическая воля со стороны Запада. Однако условия, выдвигаемые сейчас Шольцем, не свидетельствуют о заметных сдвигах в позициях западного альянса. А значит, его слова будут восприниматься лишь как риторика, очередной элемент информационного шума вокруг украинского кризиса», – заключил сенатор.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью медиагруппе Funke заявил, что считает нужным говорить о контроле над вооружениями в Европе с Россией, но сначала, по его мнению, важно прекратить боевые действия на Украине. Шольц также отметил, что Германия всегда была готова к обсуждению вопроса контроля над вооружениями в Европе. Несмотря на то, что начало спецоперации осложнило ситуацию, намерения Берлина, согласно заявлению канцлера, не изменились.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что правительство Германии через несколько месяцев примет новую стратегию национальной безопасности, которая будет учитывать «угрозы со стороны России».

Несколькими днями ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал включить в будущую архитектуру безопасности в Европе гарантии для России. Французский лидер добавил, что в момент, когда стороны вернутся за стол переговоров, необходимо будет думать о том, как можно защитить союзников и дать России гарантии безопасности.