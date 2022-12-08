ФНС включила Канаду и Каймановы острова в черный список

ФНС обновила список стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией: новый черный список заметно сокращен по сравнению с действующей редакций, однако в него включены Канада и Каймановы острова.

Кроме того, в список добавлены острова Мэн и Гернси, передает РИА «Новости». Приказ ФНС официально опубликован и вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно опубликованному приказу, всего в новый список вошли 89 государств и 16 территорий. В частности, из черного списка стран исключили Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Андорру, Барбадос, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор. А из списка территорий исключены Гибралтар, Специальный административный регион Китая Макао и Фарерские острова.

ФНС ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. В действующей редакции черного списка – 98 государств и 18 территорий.