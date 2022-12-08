Госдума одобрила кредитные каникулы для граждан на постоянной основе

Законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе для всех граждан одобрен Госдумой

Госдума приняла законопроект, который на постоянной основе закрепляет право граждан на каникулы по потребительским кредитам, документ должен помочь тем, кто попал в сложную ситуацию.

Согласно этому закону, заемщик может потребовать от кредитора льготный период по займу или кредиту на полгода, если размер не превышает определенного правительством РФ значения, передает РИА «Новости».

Во время льготного периода заемщик может не вносить платежи по кредиту, а ему не начисляются пени и не взыскивается долг через суд, кредитная история не будет ухудшена, но проценты на размер долга будут начисляться.

Кредитные каникулы будут предоставляться один раз на время действия договора и только в случае снижения дохода заемщика более чем на треть по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год.

Так для предоставления каникул для кредитов под залог транспортного средства максимальный размер задолженности, согласно закону, составит 1,6 млн рублей, для остальных – 450 тыс. рублей. Для договоров потребительского кредита с лимитом кредитования лимит выдачи или лимит задолженности (наименьшая из этих величин) составит 150 тыс. рублей

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.