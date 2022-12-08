Посольство: Санкции США не помешают Москве идти своим курсом

Посольство России в Вашингтоне: Санкции не смогут заставить Россию свернуть со своего курса

Американские санкции против России не спровоцируют Москву свернуть со своего курса, нововведенные ограничения бьют по зарубежным партнерам, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

По словам представителей дипведомства, введенные в отношении российского экспорта санкции показывают неэффективность американских нелегитимных мер, а также на то, что давить на Москву больше нечем. Такие «выпады» со стороны США не способны заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса, передает РИА «Новости».

Более того, новые ограничения против российских высокотехнологичных компаний в посольстве назвали «очередной попыткой утолить санкционный «зуд».

В дипведомстве подчеркнули, что от введенных ограничений страдают прежде всего зарубежные партнеры, приведя в качестве примера инициативы Белого дома по вытеснению российского экспорта с мировых продовольственных и энергетических площадок.

Ранее профессор-международник Марк Л. Буш заявил, что в случае введения со стороны США новых санкций в отношении России, страна столкнется с еще большими трудностями, чем сейчас.