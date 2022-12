Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы СМИ: США не ответили однозначно на запрос Украины о кассетных боеприпасах 8 декабря 2022, 05:36 Текст: Ольга Иванова

Вашингтон не стал обещать Украине кассетные боеприпасы, о которых просит Киев, но и не отказал в них категорически, сообщает CNN со ссылкой на источники. Телеканал указывает, что администрация США не отказалась от поставок кассетных боеприпасов Украине как крайней меры, если запасы оружия станут опасно низкими, передает РИА «Новости». Источники телеканала сообщили, что предложение не рассматривалось серьезно из-за законодательных ограничений на возможность передачи США кассетных боеприпасов. «Президент Джо Байден мог бы обойти это ограничение, но администрация указала украинцам, что в ближайшее время это маловероятно», – сообщили в СМИ. Ранее СМИ сообщили, что США тайно изменили реактивные системы залпового огня HIMARS, которые отправили на Украину, чтобы Киев не смог использовать их для запуска по России.

Фото: Zuma\TASS

Текст: Александра Юдина

Участники готовящегося госпереворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия, передает ТАСС. Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы. Также отмечается, что задержанная в Германии россиянка Виталия Б. подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России. При этом в посольстве России в Германии заявили, что пока не получали уведомлений от германской стороны о задержании россиянки, однако заверили, что в случае поступления обращения россиянке будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий». Ранее сообщалось, что в Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков. Обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях. Задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка. Лавров рассказал об увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетах Лавров поделился впечатлениями от увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетов 7 декабря 2022, 15:36

Фото: REUTERS/Mike Segar

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международного форума «Примаковские чтения» рассказал о своем неприятном опыте «знакомства» с гендерно-нейтральными туалетами. Такие уборные, по словам главы МИД, он впервые увидел в Швеции в прошлом году, когда Лавров посещал заседание СМИД ОБСЕ. «Мне показали комнату с буквами WC. Я спросил, это для дам или для джентльменов. Мне ответили: «у нас все общее», – передает ФАН слова министра. Лавров признался, что изначально не поверил услышанному. По мнению дипломата, обустраивать совместные уборные – «не по-людски». Ранее Лавров заявил, что в российском обществе, подавляющее большинство представителей которого придерживаются православных традиций, гомосексуализм не приживется.

Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства. Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ. Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине. По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте. Путин назвал значимые результаты спецоперации Путин: СВО – длительный процесс, но значимые результаты уже есть 7 декабря 2022, 18:25

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», – передает его слова ТАСС. «И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях, – добавил Путин. – Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное!» Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР), погибли 16 человек, пострадали еще трое, сообщили в экстренных службах. Как сообщил источник ТАСС, на трассе Шахтерск – Торез столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы. Ранее заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico. «Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью. Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер. При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет. Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса. Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление. Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов. Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS 7 декабря 2022, 13:15

Фото: t.me/mod_russia

В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Текст: Дарья Волкова

Власти Германии используют известный своим гражданам сценарий по аналогии с «азефовщиной», чтобы запугать общество и снизить риск возникновения акций протеста. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин. Ранее полиция Германии начала крупную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и госпереворот. «Происходящее сегодня в Германии похоже на превентивную акцию против оппозиции. Еще несколько месяцев назад представители немецких правоохранительных структур предупреждали о возможных массовых акциях протеста, во главе которых, по их мнению, должны были стоять правые радикалы», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. «По информации различных источников, среди задержанных и подозреваемых есть даже представители старой немецкой аристократии, чуть ли не отставные генералы бундесвера и действующие офицеры. Соответственно, все это вызывает больше вопросов, чем ответов», – отметил собеседник. «Сейчас основными подозреваемыми в организации данных акций немецкие правоохранители считают несистемных правых радикалов, а также ищут связи между ними и партией «Альтернатива для Германии». Кроме того, активно муссируется «российский след», сообщается о задержании гражданки России, фамилию которой не раскрывают», – добавил он. «Отмечу, что проникновение правых радикалов в бундесвер всячески пресекается правоохранительными органами и военной разведкой. Да, в этих структурах есть правые, но в основном в среде унтер-офицерского состава. Это носит скорее формат «кухонных разговоров» и обмена мемами* в соцсетях, не более», – полагает эксперт. «Самое большее, что сегодня позволяет себе оппозиция, в том числе отставные генералы бундесвера – это критика отдельных аспектов политики немецких властей, но не свержение действующего строя», – подчеркнул Камкин. «Все это похоже на такую «азефовщину», когда правоохранители были очень глубоко вовлечены в подпольные структуры и фактически их контролировали. Но сегодня такое сходство намеренно воссоздается, чтобы использовать его как инструмент воздействия на общество и запугивания, поскольку антиправительственные настроения среди немецких граждан сейчас растут и нельзя исключать, что рано или поздно люди выйдут на улицы. Особенно остро дела обстоят в Восточной Германии», – отметил собеседник. «Поэтому власти пытаются создать такой прецедент и под него ужесточить законодательство о массовых мероприятиях. Вместе с тем пока мы не владеем всей полнотой информации и непонятно, будут ли опубликованы материалы допросов подозреваемых», – рассуждает политолог. «Лично мне кажется наиболее убедительной версия о том, что это провокация, устроенная при участии немецких спецслужб для дискредитации партии «Альтернатива для Германии», несистемной оппозиции в целом и протестных движений, которые будут активизироваться этой зимой», – полагает он. «Кроме того, я бы не исключал, что одна из целей провокации – это зачистка толерантных к России политиков и политических движений с помощью группы каких-то маргиналов. Немецким политикам и мейнстримовым СМИ выгодно выставить определенным пугалом Россию, которая, по их мнению, вмешивается буквально во всё в Германии и вообще в мире», – отметил Камкин. «Говоря о параллелях, сразу на ум приходит поджог рейхстага нацистами в 1933 году. Хоть и сценарий не совсем аналогичен, но суть провокации очень похожа», – напомнил собеседник. Напомним, правоохранительные органы Германии проводят обыски и задержания граждан, заподозренных в подготовке госпереворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Под стражей уже находятся 25 человек, сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ. По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров – сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ. По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства. Участники организации связывались с представителями России, но не получили поддержки. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия. Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы. Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б. Следствие также отмечает, что члены группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon. Они якобы убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого тайного государства. Само движение рейхсбюргеров считает, что современная Германия – незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи. В Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков 7 декабря 2022, 10:55

Фото: imago images/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Полиция Германии ведет крупную операцию против правых экстремистов, запланировавших штурмовать немецкий парламент, сообщает журнал Spiegel. Согласно источникам издания, спецназ проводит работу одновременно в одиннадцати федеральных землях. В данный момент задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel. Уточняется, что обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях. Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б. По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства. При этом в генпрокуратуре отметили, что «нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков». В конце ноября попытку госпереворота предприняли в африканском государстве Сан-Томе и Принсипи. Начавшаяся около 0.40 по местному времени (3.40 мск) в пятницу, она была предотвращена к 6.00, всех подозреваемых задержали.

Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта. Меркель назвала Минские соглашения попыткой сделать Украину сильнее Меркель назвала Минские соглашения попыткой «дать Украине время» 7 декабря 2022, 15:59

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт». По словам Меркель, Украина использована данное ей время, чтобы стать еще сильнее. Она подчеркнула, что Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина, передает ТАСС. Экс-канцлер пояснила, что уже тогда всем было ясно, что конфликт заморожен, а проблема не решена. Меркель добавила, что сомневается в том, что на тот момент страны НАТО могли оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко. Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости». Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень. Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС. Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней. Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции образовался затор из российских танкеров.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Писатель и поэт Дмитрий Быков (признан иноагенттом) отменил запланированный в Риге на 20 декабря творческий вечер после решения латвийских властей отобрать лицензию у телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом). «Я должен был в Риге давать поэтический вечер. Но я не буду его там давать. И это не знак солидарности с «Дождем», хотя с «Дождем» я солидарен. Это чистая прагматика. Я не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии. Не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь», – приводит «Дождь» слова Быкова в Telegram. Решение властей Латвии осудил и бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в России). Он назвал его ударом по зрителям телеканала: «Решение латвийского регулятора несправедливо, оно политическое, а не юридическое. Это было очевидно с самого начала, потому что те обвинения (…) смехотворны». Венедиктов призвал журналистов «Дождя» обратиться в суд и «бороться за восстановление честного, профессионального имени». В защиту «Дождя» выступил и британский журналист Аркадий Островский. Он заявил, что «Дождь», а также ряд других СМИ, таких как «Медуза*» (признано иноагентом), является «вторым фронтом» и союзником Украины в конфликте Киева с Москвой. Напомним, Нацсовет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Позже вещание телеканала прекратили в Литве. Лицензия давала телеканалу право распространять контент в России, странах Евросоюза, США. «Дождь» был включен в пакет каналов, транслируемых латвийскими вещателями. До отзыва лицензии телеканал получил штраф на 10 тыс. евро и два предупреждения: за показ карты с Крымом в составе России и за слова ведущего Алексея Коростелева «наша армия» в адрес ВС России. В третий раз предупреждение было вынесено за эфир, где Коростелев говорил о помощи российским военным «с оснащением и элементарными удобствами на фронте». Позже канал прекратил сотрудничество с ведущим, однако вслед за ним в знак протеста с «Дожд

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Дмитрий Зубарев

Минобороны опубликовало видео работы специального поезда, созданного для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции. Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, вооружение поезда составляют автоматы, снайперские винтовки, крупнокалиберный пулемет, зенитная установка и 23-мм пушка. «В первую очередь в список задач спецпоезда входит техническая разведка, разминирование, восстановление разрушенных дорожных направлений. А мощный комплекс вооружения позволяет личному составу действовать даже в самых сложных условиях», – сообщили в ведомстве. Ранее Министерство обороны опубликовало видео работы состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.