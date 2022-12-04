Украинские военнопленные заявили об отсутствии навыков стрельбы

Попавшие в плен украинские военные заявили об отсутствии у них стрелковой подготовки после мобилизации

Украинские военные, которые оказались в плену, заявили, что они попали в вооруженные силы Украины по мобилизации и что мобилизованных почти не учат стрелять.

Александр Павленко заявил, что по пятибалльной шкале оценивает свою военную подготовку на один балл. Он сообщил, что всего два раза посещал полигон. Максим Писарев также заявил, что у него нет навыков ведения боевых действий. По его словам, в течение полугода службы он и сослуживцы в основном рыли окопы.

Писарев утверждает, что был «на должности повара» и «за полгода я только 11 патронов настрелял». «Я один раз ездил (на стрельбы), второй раз я не ездил, а они (сослуживцы) второй раз тоже в районе 10 патронов выстрелили. Всё это за полгода», – приводит его слова РИА «Новости».

Виталий Мартыненко также сообщил, что его подразделение выезжало по Сумской области рыть окопы и строить блиндажи, а из автомата он стрелял всего один раз – отстрелял тоже всего 11 патронов. Александр Калиновский сказал, что «стрелял один раз»: четыре пристрелочных патрона и «семь раз просто в поле по мишени».

Олег Попов сообщил, что учат по советским учебникам. Он сказал, что мобилизованным обещали масштабную стрелковую подготовку, уверяли, что боеприпасов достаточно. Однако в итоге «пять было стрельб, и одни ночные, стреляли по 10–15 патронов», сказал он. Сергей Роменский сказал, что сделал всего три выстрела.

Напомним, десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, заявил, что в бою ему не помогла британская военная подготовка. Проценко добавил, что в поле уроки оказались бесполезными.