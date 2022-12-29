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Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность премьера Израиля
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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который вступил в должность премьера Израиля, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что Россия высоко ценит личный многолетний вклад политика в упрочение дружественных отношений между странами, сообщается в телеграмме.
«Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие конструктивного российско-израильского сотрудничества во всех сферах на благо наших народов, в интересах обеспечения мира и безопасности в регионе Ближнего Востока», – говорится в публикации.
Путин пожелал Нетаньяху успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.
Ранее Кнессет (парламент Израиля) высказался за доверие созданному лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху правительству.
В Киеве и Одессе прогремела вторая волна взрывов
Несколько взрывов повторно прозвучали в Киеве и Одессе
Вторая волна взрывов слышна в Киеве и Одессе в четверг утром, сообщают СМИ.
Повторная серия взрывов прозвучала в Одессе, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Клименко тайм».
Также мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил, что в Киеве произошло несколько взрывов.
Ранее в четверг утром взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Лавров: Россия хочет закончить конфликт на Украине как можно раньше
Россия хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины и закончить развязанную Западом войну как можно раньше, у Москвы приоритет – защита граждан и сохранение жизней солдат, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Мы народ терпеливый, будем защищать наших соотечественников, граждан, земли, которые столетиями были русскими, исходя из этих приоритетов», – передает ТАСС слова министра.
Ранее Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции, к которым относится безопасность четырех новых регионов страны и недопущение создания новых угроз.
Вице-канцлер Германии пообещал Украине оружие для победы над Россией «на поле боя»
Вице-канцлер Германии Хабек заявил, что Германия предоставит Украине оружие для победы над Россией
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Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T для победы над Россией на поле боя, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
Вице-канцлер заявил: президент России Владимир Путин якобы «проигрывает эту войну на поле боя». По словам Роберта Хабека, украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США, которое использует «умело и стратегически, разумно и героически», пишет Deutsche Welle* (признано иногентом в России) со ссылкой на dpa .
Хабек заявил, что выступает за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну, он пообещал дальнейшую поддержку Киеву, но при согласовании с союзниками.
«Безусловно, будут новые системы, дальнейшая поддержка, но их следует согласовывать с союзниками. Хорошо, что США поставляют Patriot. Что касается Германии, то мы поддерживаем Украину, в том числе тяжелыми вооружениями, на протяжении месяцев и будем продолжать это делать», – отметил Хабек.
Он отметил, что Берлин продолжит производить боеприпасы для зенитных самоходных установок «Гепард», а также предоставит Киеву дальнейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.
В октябре вице-канцлер Хабек отметил, что он и сотрудники его министерства вместе с коллегами из других стран Евросоюза занимаются экстренной отправкой генераторов и трансформаторов на Украину для смягчения последствий российских ударов по украинской энергосистеме.
Ранее сообщалось, что Германия за год одобрила поставки оружия Киеву на 2,24 млрд евро.
Напомним, в ноябре в посольстве Германии на Украине сообщили, что Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее. Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.
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Лавров заявил о сотнях американских военных на Украине
Сотни американских военнослужащих сейчас находятся на Украине, а аппарат военного атташе США оказывает Киеву прямые консультативные услуги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
По словам министра, американские военные были на Украине еще до госпереворота. «Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в Службе безопасности Украины», – передает ТАСС слова главы МИД России.
Министр добавил, что сейчас в Киеве находится значительный аппарат военного атташе США, которые оказывают прямые консультативные услуги. Также на Украине есть группа специалистов, которая, как объяснил Пентагон в Конгрессе, контролирует использование вооружения США.
«Поэтому когда в Конгрессе попытались потребовать создания специального механизма, Пентагон сказал: «Нет, мы там уже за всем следим», – добавил Лавров.
Ранее министр иностранных дел России заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о том, что не хотят и не будут напрямую воевать с Россией.
Минобороны опубликовало открытку про «Калибры» после сообщений о взрывах на Украине
Ракеты «Калибр» никогда не закончатся, заявили в Минобороны в ответ на сообщения о взрывах на Украине.
Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов, в том числе в Киеве и Одессе.
«Калибры не закончатся никогда», – написано на размещенной в Telegram-канале Минобороны своеобразной открытке в ответ на сообщения о взрывах в регионах Украины.
Ранее в Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы.
Также в четверг утром были зафиксированы две серии взрывов в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины.
В четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
После сообщений о взрывах в Одессе пропали свет и вода. Также украинские СМИ сообщили, что не работает метро в Харькове.
Рогов рассказал о танковом усилении Запорожской области
Рогов: Танки играют огромную роль в освобождении Запорожской области
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За последнее время Запорожское направление серьезно усилилось в том числе за счет танковых соединений. Не исключено, что в ближайшую неделю там активизируются бои, сказал газете ВЗГЛЯД лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на Запорожское направление прибыли новые танки Т-80 БВ.
«На Запорожском направлении нечасто происходят танковые бои, но сам по себе танк – грозное оружие, которое обеспечивает поддержку мотострелков, пехоты и обеспечивает преимущество наших позиций. С учетом того, что все машины с динамической защитой, это спасает их от единичных ударов из противотанковых управляемых ракет (ПТУР) по типу Javelin», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В зависимости от модификации и класса машины, она используется как в прямых боестолкновениях, так и в усилении опорных пунктов. Танкисты играют огромную роль в освобождении нашей земли, особенно в районе Васильевки, Полог и Орехова», – продолжил собеседник.
«Кроме того, танки действуют не сами по себе. Они работают совместно с артиллерией, которая располагается на дальних огневых позициях, и пехотой, находящейся на ближних рубежах. Огромную роль играют и беспилотники», – подчеркивает эксперт.
«БПЛА в первую очередь выполняют функции разведки, что помогает оперативно фиксировать передвижения противника. Аппараты также корректируют огонь нашей артиллерии. Кроме того, они стали отдельными ударными единицами», – отмечает Рогов.
«Количество сбросов гранат, мин и самодельных взрывных устройств при помощи беспилотников на Запорожской линии боевого соприкосновения исчисляется сотнями, если не тысячами. Ситуация с оснащением нашего направления всевозможной техникой и вооружением улучшается с каждым днем», – акцентировал собеседник.
По словам эксперта, климатические особенности тоже играют серьезную роль в боевых действиях. «Зима в Запорожской области теплая. Нередко температура воздуха поднимается до десяти градусов тепла, светит солнце. В связи с этим последние пару недель здесь была жуткая распутица», – поясняет он.
«Сейчас светит солнце, но дождей уже нет, земля подсохла. И перед нами открывается возможность вести полномасштабные бои. Но и противник к этому готовился. Не исключаю, что в ближайшую неделю обстановка тут накалится, поскольку концентрация сил и боеготовой техники с обеих сторон необычайно велика», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что на Запорожское направление для участия в СВО прибыли российские танки Т-80 БВ, сообщает РИА «Новости». Один из членов экипажа заявил, что эти машины не оставляют шансов для танков противника.
«Т-80 в три-четыре раза превосходит машины противника. Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час», – перечислил военный. Особенность Т-80 заключается в газотурбинной силовой установке, а также во встроенной противоснарядной динамической защите.
Накануне Владимир Рогов сообщил, что ВСУ подорвали пешеходный мост в городе Пологи, находящемся вблизи линии фронта. Есть ли в результате инцидента погибшие и пострадавшие, не уточняется.
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Вассерман назвал трагедией снос памятника Екатерине II в Одессе
Анатолий Вассерман: Украина взяла одесситов в заложники
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Власти Украины хотят отколоть русский город от большой Родины. Для этого им приходится бороться с собственной историей и с памятью об основателях города, причем под покровом ночи. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее в Одессе был снесен памятник основателям города.
«К сожалению, в данный момент нельзя точно описать отношение одесситов к сносу памятников. Когда вы находитесь в заложниках у террористов, любое высказывание, противоречащее позиции боевиков, может привести вас к аресту или даже смерти. Люди боятся за свою жизнь – это нормально. Сейчас высказывать истинную позицию на Украине нельзя», – считает депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман.
«Могу сказать, что этот памятник уже уничтожался большевиками в 1920-е года прошлого века. Однако он был восстановлен в последующее время. Действия большевиков тоже были преступными, но я понимаю их движущие мотивы. Понять мотивацию можно и у современных властей Украины. Другое дело, что понять – не значит простить», – рассказывает собеседник.
«Значение подобного события очевидно – ведется уничтожение собственной истории. Украина – неотъемлемая часть России. Ее граждане – русские. Русские по родному языку, который используется в повседневном общении. Современные лидеры Украины пытаются извлечь выгоду из откола этой земли от большой Родины. Но просто так столь масштабные изменения не даются – приходится уничтожать колоссальное количество связей», – рассуждает собеседник.
«Они действуют против интересов большинства своих сограждан, которые осознают удар по собственным интересам. В ход идет польская прошивка «Украина – не Россия». Она приведет к террору, как, собственно, уже не раз бывало в украинской истории», – акцентирует Вассерман.
«В Одессе пытаются уничтожить память об ее создателях. Суворов руководил освобождением этих территорий от турецкого владычества, а Екатерина Великая отдала распоряжение о возобновлении деятельности порта, которая была прекращена Османами. На этом памятнике также изображены инженеры, создававшие город. Одессу застраивали с восьми точек, чтобы сразу получить большой населенный пункт», – рассказывает депутат.
«Требовалась ювелирная и очень точная работа, которой занимались русские люди. Украинские власти пытаются создать из русского города нечто нерусское. В ХХ веке шло искусственное превращение местных наречий в нечто непонятное русскому человеку. Блатная феня тоже сконструирована так, что большинству сограждан ее сложно понять, но никто же не называет уголовников отдельным народом с отдельным языком», – подчеркивает собеседник.
«Украинские власти надеются, что если отделение от России продержится как можно дольше, то и население из русского превратится в антирусское. Наш народ, в том числе и украинцы, совершенно не заинтересован в подобном развитии событий. Террористическую организацию, называющую себя правительством Украины, необходимо ликвидировать», – акцентирует собеседник.
«Сейчас я пытаюсь убедить коллег в Госдуме принять закон, по которому все памятники, связанные с отечественной историей, в случае уничтожения должны восстанавливаться за счет тех, кто был причастен к причиненному ущербу. Это должно распространяться на всех – даже на Зеленского и Байдена», – резюмирует Вассерман.
Напомним, что в ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову. В ходе работ площадь была полностью перекрыта, из-за чего подъехать к памятнику было невозможно.
Ранее горсовет Одессы поддержал решение о демонтаже памятника основательнице города. Координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, историк Марко Баратто предложил перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь.
Памятник российской императрице неоднократно подвергался многочисленным актам вандализма: его обливали краской, а основание расписывали ругательствами. Однажды на голову постамента надели мешок, а в руку вложили петлю – символ «палача».
Памятник Екатерине II, по указу которой в 1794 году был основан город, и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году, однако в 1920-м был снесен. Заново памятник установили только в 2007 году, против установки монумента выступил ряд украинских организаций.
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Минобороны показало танковый бой мобилизованных в зоне СВО
Минобороны опубликовало видео танкового боя мобилизованных в зоне СВО
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Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей танков Т-80 Западного военного округа (ЗВО), которые выполняли задачи по уничтожению украинской бронетехники в зоне проведения спецоперации.
В сообщении МО РФ говорится, что военнослужащие танковой роты ЗВО, в состав подразделений которых входят мобилизованные российские граждане, провели на танках Т-80 маневренный бой с противником. Во время боя использовались естественные укрытия и складки местности, передает ТАСС.
Огонь по целям корректировался с помощью БПЛА, камера дрона фиксировала попадание, сообщили в военном ведомстве.
Как рассказал командир танкового взвода Вадим, его взвод полностью укомплектован мобилизованными военнослужащими. «Процесс обучения мы проходили вместе, поэтому взаимоотношения у нас уже почти семейные, нежели чем армейские», – отметил он.
Командир рассказал, что работа ведется по координатам, стреляют по целям вне прямой видимости, что позволяет оставаться вне поля зрения противника.
Ранее Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы артиллеристов, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в составе батареи пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа.
Украинский министр рассказал о мольбах «на коленях» к Маску
AP: Украинский министр Федоров рассказал, как «на коленях» просил Маска запустить в стране Starlink
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.
Федоров в интервью Associated Press рассказал, что «стоял на коленях, умоляя их начать работу на Украине». Кроме того, министр обещал, что Украина «установит мировой рекорд».
Он добавил, что передача Украине терминалов Starlink помогла «спасти тысячи жизней», передает ТАСС.
По данным AP, SpaceX передала Украине к настоящему моменту порядка 24 тыс. терминалов Starlink.
Ранее военнопленный из 113-й бригады территориальной обороны Сергей Лазаренко рассказал, что украинские военнослужащие используют Starlink американской компании SpaceX не только в военных целях, но также для личных звонков, общения в соцсетях и чтобы «зайти в ТikTok и полистать всякую фигню».
Взрывы прогремели в Днепропетровске
Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске (украинское название – Днепр), сообщают украинские СМИ.
В частности, об этом пишет украинское издание «Страна», а также Telegram-канал украинского издания «Суспильне» («Общественное»).
Согласно данным карты воздушных тревог, в Днепропетровской области звучат сирены, передает РИА «Новости».
Позднее СМИ сообщили о взрывах в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
Накануне взрывы прогремели в городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины.
В офисе Зеленского заявили о новом налоге на финансирование армии
Вопрос о введении нового налога на финансирование армии рассматривают на Украине, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.
По его словам, сейчас все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. В связи с чем власти страны решили рассмотреть вопрос введения определенного налога на вооруженные силы. Сейчас разрабатывается формула, сказал Шурма в эфире телемарафона «Рада», передает РИА «Новости».
С 2014 года все физические лица на Украине платят военный сбор в размере 1,5% от начисленной заработной платы. В июле от его уплаты освободили военных.
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Глава государства Александр Лукашенко проинформирован о происшествии.
О происшествии немедленно был проинформирован глава государства Александр Лукашенко, передает «БелТА». По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.
Отмечается, что, по предварительной информации, рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.
Сведений о пострадавших нет.
В ноябре польская пресса писала о двух упавших ракетах у деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате два человека погибли. Через некоторое время киевские власти признали, что обломки действительно принадлежат ВСУ.
Полька пожаловалась на развод и проблемы с деньгами из-за украинской беженки
Fakt: Полька осталась без мужа и крыши над головой из-за беженки с Украины
Украинская беженка разрушила брак в польской семье, в которой ее приютили, и выгнала бывшую хозяйку из квартиры, об этом рассказала пострадавшая женщина в интервью польским СМИ.
Женщина по имени Анна рассказала в интервью местному изданию Fakt, что конфликт на Украине стал катализатором ее личной трагедии. По информации издания, женщина лишилась крыши над головой и оказалась в очень сложном финансовом положении.
По словам Анны, ее отношения с мужем разладились сразу после приезда украинки. Жительница Польши пыталась помочь ей обустроиться в новой стране, однако дома обстановка накалилась, передает РИА «Новости».
Полька рассказала, что муж все чаще стал критиковать ее, говоря, что она «никуда не годится, плохо одевается, не красится и ничего не делает по дому. «И при этом все больше времени уделял ей», – призналась она.
Анна вспомнила, как муж накричал на нее за то, что однажды она поправила произношение украинки. «Они везде были вместе, они стали неразлучны и избегали моего общества», – рассказала женщина.
После череды скандалов и свидетельства измены мужа отчаявшаяся женщина ушла из дома и подала на развод. Тем временем ее супруг по-прежнему живет с украинкой, которая летом устроилась на работу в супермаркет. «Она публично называет его своим мужем, хотя мы еще не разведены», – рассказала она.
Женщина сказала, что хочет вернуть то, что вложила в этот брак. По ее словам, она закрыла кредиты мужа, погасила его долги, инвестировала в ремонт его квартиры. «И после всего этого он выгнал меня, как собаку», – рассказала она.
С начала российской спецоперации на Украине в Польшу прибыли более 7 млн украинцев. При этом свыше 5 млн человек уже уехали обратно.
В начале декабря в городе Перемышль на юго-востоке Польши беженка с Украины напала с ножом на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему Европа стала местом сексуального рабства для украинок.
Минобороны Белоруссии: Украинская ракета была сбита ПВО республики
Минобороны Белоруссии: Украинская ракета С-300 была сбита ПВО республики
Белорусские силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
В Telegram-канале ведомства говорится, что «в районе 10.00 силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель».
Обломки ракеты были обнаружены в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Отмечается, что предварительно обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. Отмечается, что, по предварительной информации, рассматриваются две основные версии произошедшего. Среди них залет ракеты на территорию Белоруссии, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Также, по одной из версий, ракета сбита в результате работы систем ПВО Белоруссии.
Синоптики пообещали рекорд 1 января в Москве и Петербурге
Гидрометцентр: В Москве и в Петербурге 1 января будет плюс пять градусов тепла
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В первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Глава Гидрометцентра заявил, что ранее температурный рекорд был зарегистрирован 1 января 1973 года, он составлял плюс 4,2 градуса. По его словам, в 2023 году прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по до плюс 6 градусов, передает ТАСС.
По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге рекордное значение было зафиксировано в 2017 году – плюс 4,5 градуса, большая вероятность, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд.
По данным Гидрометцентра, в Северной столице прогнозируется около 4 градусов и выше в воскресенье, высокую температуру в Москве и Петербурге обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Москве будет теплая погода с большим количеством снега.