Во Франции задержали украинского олигарха Жеваго

Названы основные угрозы для российской ИТ-сферы со стороны Украины и НАТО

Игорь Ашманов: России противостоят не украинские хакеры, а ЦРУ и Киберкомандование США

Против России сейчас действуют десятки тысяч американских хакеров, которые руками Украины пытаются нанести нам максимальный ущерб. Для противостояния необходимо переходить на отечественное ПО, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Игорь Ашманов. Ранее МИД России предупредил о непредсказуемых последствиях раздачи цифрового оружия Украине.

«На Украине за последние 20 лет развился всевозможный криминал, в том числе и в киберсфере. В основном там находятся различные хакеры и взломщики. И если сейчас изучать дакрнет, а также их чаты в социальных сетях, то можно увидеть, что все они переквалифицировались с мелкого мошенничества на терроризм», – рассказал гендиректор «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

«Основная задача – причинить максимальный вред России. Они пытаются взломать сайты Госуслуг и других государственных органов. Наши аналитики, которые следят за чатами хакеров, фиксируют переговоры о том, что конкретно в тот или иной день будут пытаться обрушить», – говорит эксперт.

«Еще в марте эти хакеры хотели взломать российские службы доставки еды. Украина с подачи американцев исходит из совершенно смешной логики: если россиянам не будут доставлять продукты, они взбунтуются и свергнут власть», – иронично замечает собеседник.

«При этом очевидно, что сами по себе украинские хакеры мало на что способны, поэтому на помощь им приходят американцы. В частности, Вашингтон предоставляет данные об уязвимостях приложений, сайтов и цифровых платформ, которые изначально произведены в США», – подчеркнул ИТ-специалист.

«В Штатах существуют огромные кибервойска. Только Киберкомандование США насчитывает шесть тыс. офицеров. В ЦРУ есть целые отделы, которые занимаются исключительно взломом всех возможных цифровых платформ», – предполагает Ашманов.

«Например, если надо взломать телевизоры Samsung, то этим занимается большая группа специалистов. Весь этот инструментарий могут передавать украинским хакерам. На стороне Киева находится государство, которое производит до 90% всего программного обеспечения и цифровых платформ, которые у нас используются», – отмечает эксперт.

«Публикация «Злыми русскими хакерами» личных данных украинских киберсолдат в какой-то степени нам даже на руку. Остановить или затормозить кибератаки это не сможет. Однако деанонимизированные украинцы будут опасаться, что их объявят в международный розыск и поймают», – рассуждает собеседник.

«Надо понимать, что против нас работает не 70 человек, данные которых опубликованы на «Немезиде», и не несколько сотен, которые появились ранее.

Только в IT Army of Ukraine насчитывается 200 тыс. человек

обращает внимание ИТ-специалист. «И, на мой взгляд, основная угроза не столько в хакерах, сколько в так называемых «арбитражниках трафика». Это люди, которые последние 20 лет занимались кражей личных данных, покупали трафик с разных источников и «наливали» его туда, куда попросит заказчик. Теперь они переключились на войну с нами», – считает Ашманов.

«Именно они создают весь массив интернет-мемов*, видео и фейков. «Арбитражники трафика» стоят за запугиванием, например, белорусов в части того, что им придется включаться в СВО и идти на фронт. У этих людей очень детальное разделение труда и это десятки тыс. человек», – предостерегает эксперт.

«Затем созданную дезинформацию и пропаганду другие люди распространяют как на территорию России, так и на Запад. Эта ложь выдается за реальные новости, а европейцы и американцы верят», – объяснил механизм собеседник.

«От кибератак и информационных нападок можно защититься. Для этого нам надо в ускоренном режиме, гигантскими прыжками развивать импортозамещение в ИТ-сфере и переводить на отечественное ПО критически-важные предприятия. Менее важные компании необходимо хотя бы перевести на открытое программное обеспечение», – предлагает ИТ-специалист.

«Также необходимо по всей стране включать красный уровень опасности, чтобы перейти к замене абсолютно всех процедур безопасности. В частности, нам угрожает не только внешняя атака, но и внутренний саботаж», – продолжает Ашманов.

«Есть очень много примеров, как украинцы под американским кураторством пытаются завербовать наших специалистов в компаниях по типу Ростелекома. Им сулят релокацию и огромные деньги за доступ к магистральным маршрутизаторам и сотовым станциям», – продолжает эксперт.

«То есть теперь придется внимательнее изучать деятельность собственных сотрудников и создавать систему нескольких ключей для критической инфраструткуры, чтобы один человек физически не мог обрушить все», – указывает он.

«Что касается информационной войны, то ей невозможно противостоять точечно. Мы уже заблокировали ряд соцсетей. И надо продолжать в этом ключе. Ограничение доступа к отдельным страницам сейчас невозможно, поскольку соединение пользователя шифрованное. Необходимо активнее заменять все собственными сервисами», – заключил Ашманов.

Ранее российский МИД предупредил, что свободная передача НАТО цифрового оружия через Украину ведет к непредсказуемым последствиям. По словам замглавы ведомства Олега Сыромолотова, важно четко осознавать, что представляемые Киевом угрозы в информационном пространстве носят универсальный характер. Так, сегодня на прицеле у НАТО Россия, а завтра на ее месте окажется другая «неугодная Вашингтону» страна, пишет РИА «Новости».

Сыромолотов также отметил, что Киев фактически утратил цифровой суверенитет, поскольку «кибервойска» Украины – натовский инструмент. Он утверждает, что руками проукраинских группировок «совершаются атаки на российские органы госвласти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры».

Он заявил, что Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России. Однако российская ИТ-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам.

Между тем, второй день подряд хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») публикует на портале «Немезида» данные украинских солдат и офицеров кибервойск. Как утверждают хакеры, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам министерства обороны Украины, представителям нацгвардии и СБУ, студентам учебных заведений. Их в RaHDit назвали «штучным товаром».

«Это те, кто дергает за ниточки IТ-армию и прочую шушеру, указывая куда ломиться и когда жать на кнопки. Но и они всего лишь декорация. Завтра мы покажем лица истинных дирижеров украинской киберклоунады», – заявили хакеры. На сайте представлены данные курсантов и преподавателей военных вузов Украины, а также офицеров IТ-отделов, их данные в соцсетях.

Напомним, во вторник RaHDit на сайте «Немезида» опубликовали первую часть данных об украинских хакерах в двух списках: IT Army of Ukraine из 759 человек и SMM'щиков движения Save UA из 406 человек.

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