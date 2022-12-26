Эксперты оценили проведение последних муниципальных выборов в 2022 году в России

В воскресенье в России состоялись последние в 2022 году муниципальные выборы. Уровень конкуренции был высок: участвовали кандидаты от парламентских и непарламентских партий, а также самовыдвиженцы. На участках присутствовали наблюдатели от кандидатов, партий и общественных палат – жалоб и существенных замечаний от них не поступало. Итоги голосования прокомментировали эксперты НОМ, проводившие мониторинг дня выборов.

В Омской области на довыборах депутатов Совета Унарского сельского поселения победили два кандидата от партии «Единая Россия» (Т. Водичев и Л. Михаль) и представитель КПРФ Е. Бабурова. В выборах приняли участие 115 человек, или 54,5% зарегистрированных избирателей, говорится на сайте НОМ.

Главой Мезмайского сельского поселения избран кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Иванцов. За него проголосовало 84,92% избирателей. Явка на выборах составила 52,93%.

На выборах главы в Родниковском сельском поселении при явке 62,96% главой поселения был избран представитель «Единой России» Юрий Фесенко, набравший 76,22% голосов избирателей. «Успешно работающий в должности заместителя главы этого сельского поселения кандидат не оставил шансов временно неработающим представителям ЛДПР и «Партии роста» и более молодому конкуренту-самовыдвиженцу. И в этом случае избиратель руководствовался здоровым прагматизмом, отдав предпочтение опыту и компетенциям», – прокомментировала итоги кандидат социологических наук, зампредседателя СПЧ при главе администрации Краснодарского края Ольга Малахова.

По итогам двухдневного голосования на досрочных выборах Главы Пушкиногорского района большинство голосов избирателей набрала Оксана Филиппова, выдвинутая партией «Единая Россия». Своих конкурентов она опередила с большим отрывом, получив 88,76%.

По словам главного редактора Псковского агентства информации, эксперта НОМ Александра Машкарина, с одной стороны, такой результат демонстрирует высокий уровень доверия избирателей к «Единой России» и правильный выбор единороссами своего кандидата. С другой – слабую конкуренцию со стороны остальных кандидатов. «В выборах участвовали кандидаты от «Новых людей», «Партии роста» и ЛДПР, которые совокупно набрали чуть более 9%. На выборы не выдвигались, в частности, кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» да и в целом эти партии в ходе кампании никак не обозначили своей позиции в отношении участников выборов», – сообщил эксперт НОМ.

Машкарин также отметил, что «Яблоко», которое на протяжении многих лет заявляло о важности местных выборов, третий год подряд выборы глав муниципалитетов в Псковской области игнорируют. «Как следствие: потеря «яблочниками» своих позиций в районах и невозможность пройти муниципальный фильтр на предстоящих в 2024 году губернаторских выборах», – считает эксперт.

Говоря о прозрачности голосования, напомнил Машкарин, в оба дня на 15 избирательных участках работали 30 наблюдателей: от Общественной палаты Псковской области и кандидатов на пост главы района.

В Хабаровском крае на довыборах депутата Законодательной Думы региона по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №14 с результатом 59,53% победила директор школы №83 Ирина Агафонова – кандидат от партии «Единая Россия». Явка составила 8,45% избирателей.

По мнению доктора политических наук, эксперта НОМ Евгения Спасского, победа Агафоновой – вполне логична и предсказуема. «Стоит отметить, что это был самый опытный кандидат, среди остальных соискателей краевых парламентских мандатов. Будучи депутатом нескольких созывов Хабаровской городской думы, директором ведущей школы на Красной Речке, она была известна, узнаваема и, что может быть, самое важное, пользуется уважением у жителей округа», – рассказал эксперт НОМ.

Сам ход голосования, по словам Спасского, как со стороны избирателей, так и со стороны наблюдателей, нареканий не вызвал – «при этом уровень конкуренции был достаточно высок: участвовали кандидаты от парламентских и непарламентских партий и самовыдвиженцы».