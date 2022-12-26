Российские военные вернули домой останки солдата Великой Отечественной

Останки защитника Отечества Григория Вогнистого, пропавшего без вести 80 лет назад, нашли российские военнослужащие во время обустройства систем обороны в Каховке Херсонской области.

В стенах Госдумы депутат, руководитель Поискового движения России Елена Цунаева сегодня вручила медальон солдата Великой Отечественной войны его внучке, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На огневой точке времен Великой Отечественной были обнаружены останки двух советских бойцов, боекомплект и оружие. Судьбу одного из них удалось установить поисковикам и журналистам.

«К счастью, семья хранила память о своем герое, ждала его все эти десятилетия. Так случилось, что обнаружили останки современные бойцы с нацизмом. К счастью, там оказался медальон – скорее всего, Григорий Никитич погиб при освобождении Херсонщины, эксперты из Поискового движения России и лаборатории «Солдатский медальон» смогли расшифровать находку, несмотря на разрушения, нашлась внучка героя. Так сошлись звезды, что солдат вернулся домой!» – сказала Цунаева.

«Каждый солдат, уходя на фронт мечтает вернуться домой. Живым или мертвым, но вернуться домой. И самый сильных страх солдата, и боль его родных – это когда он уходит в небытие. Для меня сегодня значимый день: мне вручили не просто медальон! Это душа, это сердце моего дедушки, это его боль и его надежда! И эта чудо-история не случилась бы, если бы в ней не приняли участие люди с золотым сердцем. Спасибо и низкий поклон всем», – поделилась эмоциями внучка солдата Любовь Кострич.

Цунаева также вручила первому заместителю главы Каховского района Роману Жаркомбаеву, который вместе с российскими военными вел раскопки и нашел останки бойцов Великой Отечественной, благодарственные письма.

«Это не передать словами! Когда начали копать экскаватором, увидели первые останки… начали все косточки отдельно складывать, с такой бережностью ребята отнеслись… У них был такой эмоциональный подъем: «никого себя не пустим, будем, как и наши деды защищать Родину в этом окопе!» Огромное спасибо солдатам», – сказал первый заместитель главы Каховского района Херсонской области Роман Жаркомбаев.