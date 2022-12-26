Число жертв снежных бурь в США и Канаде выросло до 50 человек

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26 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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Чего ждут политики и эксперты в 2023 году

65% россиян считают, что 2023 год будет для них удачным Александр Авилов/Агентство «Москва»
Фразеологизм «Этот год был непростым», многими воспринимающийся как мем, стал отчасти реальностью. Беспримерное давление Запада, военные угрозы со стороны НАТО, санкции и другие вызовы испытали на прочность всю страну. При этом 65% россиян считают, что следующий год станет для них удачным. Насколько эти ожидания совпадают с мнениями политиков и экспертов?  Подробности...
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Как старый советский флот усилит ВМФ России

БПК «Маршал Шапошников» Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Основу современного ВМФ России по-прежнему составляют корабли, построенные еще во времена СССР. Многие из них должны быть списаны уже в ближайшие годы – однако прямо сейчас обсуждается программа обновления этих платформ. Какой именно должна быть эта модернизация и почему она критически важна для российского Военно-морского флота? Подробности...
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За строжайшую экономию в Финляндии обвиняют Россию

Жителей Финляндии учат реже мыться Hauke-Christian Dittrich/dpa/
Global Look Press
Правительство Финляндии учит своих сограждан выживать в условиях дефицита электроэнергии – например, реже мыться. Еще недавно казавшееся образцом западного процветания государство погружается в энергетический и социальный кризис. Цены растут, а бизнес разоряется. Что происходит и почему в происходящем Хельсинки обвиняют Россию? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Патриотизм подвержен инфляции

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Среди множества политических теорий, ставших со временем идеологиями, патриотизм занимает особое место. Это делает его крайне привлекательным в качестве государственной идеологии, но необходимо помнить о его слабостях. Особенно в сложные времена, требующие массового патриотического настроя. Подробности...

Страх можно победить лишь действием

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Граница между навязанным, транслируемым страхом, больными фантазиями и здоровым инстинктом самосохранения – в осознанном действии. Не сидеть и бояться, а идти и бороться. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Отпустите Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
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«Мирный план Зеленского». Что это?

Обсуждение: 8 комментариев

США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
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Где вы будете встречать Новый год?
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  • На работе

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За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
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    НОВОСТЬ ЧАСА: При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
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    поражает воображение


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    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

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    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?

    Число жертв снежных бурь в США и Канаде выросло до 50 человек

    СМИ: Общее число жертв снежных бурь в США и Канаде выросло до 50 человек

    26 декабря 2022, 09:35

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате охватившей США на выходных снежной бури достигло 46 человек, сообщил телеканал Sky News.

    Кроме того, как передает телеканал CBC, еще четыре человека погибли в Канаде в результате ДТП в провинции Британская Колумбия, где автобус перевернулся на дороге из-за гололеда, всего аварии пострадали 50 человек, передает ТАСС.

    На этой неделе на значительную часть США и Канады пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Как сообщает CNN, одним из самых пострадавших штатов оказался Нью-Йорк, в некоторых районах которого за сутки выпало более метра снега. В результате, в городе Буффало из-за стихии погибли 18 человек.

    В 13 восточных штатах оператор энергосетей PJM Interconnection попросили жителей ограничить потребление электричества и понизить температуру в домах. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекордно низким значениям.

    Предупреждения о неблагоприятных погодных условиях затронули порядка 55 млн американцев, проживающих в центральной и восточной части страны. Из-за непогоды в выходные в США было отменено более 5 тыс. рейсов.

    Ранее представитель пресс-службы Белого дома Абдулла Хассан заявил, что губернатор Техаса Грег Эббот виноват в создавшейся угрозе жизням незаконных мигрантов, доставленных в Вашингтон в летней одежде во время холодов.

    Напомним, в воскресенье телеканал CNN сообщил, что продолжительный зимний шторм с ветром, морозом и снегом в США привел к гибели 26 человек, оставив сотни граждан без света.

    Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов
    Эксперт Васильев: Киев жжет покрышки, пытаясь изобразить попадания по объектам энергетики
    		    25 декабря 2022, 12:20
    Фото: Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл схему обмана Киева в информации по повреждению объектов энергетической инфраструктуры Украины.

    «Пару дней назад поднимал тему, что полезно изучить опыт украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры. И подписчики дали ценнейшую информацию», – отмечает автор.

    По его словам, способ «довольно простой и эффективный». «Относительно рядом с трансформаторами и цехами готовят гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки и имитируют успешное попадание», – пишет Васильев в своем блоге.  

    «Причем уровень секретности по этим мероприятиям высочайшего уровня. Расчет на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты и будут считать объект уничтоженным», – добавил он.  

    Ранее военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.

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    Коментарии (41)
    В ВСУ показали последствия выполнения приказов Залужного
    		    25 декабря 2022, 17:49
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Ольга Иванова

    В Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.

    «Вот это, пан Залужный, те хлопцы, которые выполняют ваши приказы и не покидают свои позиции. Поедут домой на Рождество», – говорит один из украинских военнослужащих.

    Дата съемки неизвестна, но судя по риторике украинского автора – видео снято после того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров.

    Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.

    Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.

    Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. 

    Коментарии (48)
    Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
    В Марьинке против ВСУ применили огонь зажигательными боеприпасами
    		    25 декабря 2022, 17:23
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка.

    В Telegram-канале «Военкоры русской весны» говорится, что против украинских военных применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев, передает Lenta.Ru.

    В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках.

    Коментарии (71)
    Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
    Телеведущий Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
    		    25 декабря 2022, 12:45
    Фото: @SolovievLive
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Телеведущий Владимир Соловьев показал первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева, машина получилась не только прорывной, но и очень фотогеничной.

    Подробности боевого слаживания батальона, укомплектованного танками «Армата», Соловьев обещал показать в прямом эфире «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1».

    Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

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    Коментарии (65)
    В Иране пригрозили отправить Украину в «доиндустриальную эпоху»
    В Иране жестко отреагировали на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны
    		    25 декабря 2022, 16:55
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Ирана Реза Аббаси в Twitter (запрещен в России).

    Он подчеркнул, что слова о возвращении Киева в доиндустриальную эпоху не являются угрозой, это предупреждение, сообщает РИА «Новости».

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Исламской республике «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».

    Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «в одной из европейских стран». Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести «две недели назад». Представители Ирана ждали украинских коллег, но «на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась», сказал Абдоллахиан.

    Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.

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    В Израиле опасаются планов России помешать Украине получить «Железный купол»
    Генерал Яков Нагель: Израиль опасается передавать Украине «Железный купол» из-за России
    		   25 декабря 2022, 15:36
    Фото: Ilia Yefimovich/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Россия может перехватить и изучить самую передовую ПВО «Железный купол», заявил в статье для National Interest (NI) израильский генерал Яков Нагель.

    Нагель написал, что Израиль боится, что в случае установки ПВО на Украине, Россия завладеет системой на поле боя. Поэтому, по его словам, Тель-Авив не будет передавать ПВО Киеву вслед за США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на National Interest

    Он также отметил, что Израилю тоже необходима эта система ПВО, а ее производство требует времени. Нагель отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.

    Напомним, газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.

    Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.

    Отметим, что разговоры о возможной передаче оружия происходят публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине. 

    Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.

    Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.

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    В ВСУ рассказали о массовом дезертирстве военнослужащих
    Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство бойцов
    		    25 декабря 2022, 16:43
    Фото: Laurel Chor/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Украинские военнослужащие стали чаще самовольно оставлять военные части, необходимо ужесточить наказание за дезертирство на Украине, заявил подполковник ВСУ, которого цитирует издание «Страна».

    Он рассказал, что в его части около десятка солдат, которые уже уходили в «самоволку», получили мягкое наказание, но большинство из них снова сбежали, передает РИА «Новости».

    «Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», – сказал подполковник.

    По словам другого военного, нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Он назвал требование главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание «вполне ожидаемым».

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.

    Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.

    Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.

    Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. 

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    Коментарии (22)
    Названы риски введения ограничений против уехавших россиян
    Политолог Минченко: Всех россиян, находящихся за рубежом, нельзя объявлять врагами
    		    25 декабря 2022, 12:50
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Идея Вячеслава Володина понятна, но с содержательной точки зрения к его инициативе есть ряд вопросов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Госдуме сообщили о рассмотрении законопроектов по лишению уехавших граждан РФ преференций и введению повышенной ставки налогообложения.

    «На самом деле, уже сейчас, если человек не является налоговым резидентом Российской Федерации и подпадает под определенные критерии, то у него будет повышенная ставка налогообложения. Не совсем понятно, что именно хотят изменить для граждан, уехавших за рубеж», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

    «Что касается инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина – то тут много вопросов и нюансов. Как будут разделять всех, выехавших за границу? Ведь причин может быть множество: от, к примеру, болезни родственника, за которым человек поехал ухаживать, до более выгодной и интересной работы, учебы или стажировки», – рассуждает собеседник.

    «Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать. Сейчас очевиден только один формальный признак, по которому можно обозначить человека, как предателя – он в определенных числах выехал из страны и до сих пор не вернулся. Но разве это справедливо?» – задается вопросом он.

    «Я думаю, в случае если такой закон будет принят, оппозиционные партии могут обратиться в Конституционный суд, поскольку согласно Основному закону страны гражданам России гарантируется свобода перемещения», – полагает политолог.

    «С другой стороны, я бы похвалил Вячеслава Володина за правильный ход с политической точки зрения. По терминологии исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой, сегодня есть четыре России: воюющая, глубинная, столичная и уехавшая. И спикер Госдумы, очевидно, пытается заявить себя в качестве одного из лидеров «России воюющей», – отметил Минченко.

    «С электоральной точки зрения и своего позиционирования внутри страны, я думаю, Володин действует вполне расчетливо и адекватно своим политическим целям. Отмечу, что на сегодняшний день Вячеслав Викторович один из самых профессиональных политиков России», – добавил он.

    Рассуждая о реакции общества на данную инициативу, Минченко отметил, что однозначной точки зрения в этом вопросе не будет. «Какая-то часть общества безусловно поддержит такую инициативу, другая же раскритикует за ненужное закручивание гаек», – рассказал политтехнолог.

    «Бизнес, я убежден, не скажет спасибо властям, поскольку сейчас из России уехали очень многие толковые специалисты. И из своего личного общения с крупными предпринимателями, я знаю, какие усилия они прилагают, чтобы сохранить этих сотрудников хотя бы на удаленке», – подчеркнул собеседник.

    «Как мне кажется, стоит не забывать еще и о том, что люди хоть и уехали из страны, но у них остались российские паспорта и активное избирательное право. Нужно ли нам сейчас настраивать этих людей против власти, чтобы на ближайших федеральных выборах они пришли в консульства и проголосовали против?», – акцентирует он.

    «Лично мне не совсем понятно, зачем всех граждан, которые находятся за пределами России, объявлять врагами. Почему мы забываем о «мягкой силе»? Мы не используем наших граждан в качестве коммуникаторов с другими средами и делаем так, чтобы те, кто может сказать что-то хорошее о России, были настроены против своей страны», – заключил Минченко.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну, в том числе после начала специальной военной операции.

    По его словам, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно, что неправильно. Володин добавил, что правильным было бы отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения, в Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.

    Напомним, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива.

    В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявлял о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в России могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.

    Депутат Госдумы Олег Морозов, оценивая эту инициативу, отмечал, что россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства.

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    Беспилотник в ДНР обратил в бегство украинских солдат
    РИА «Новости» показало бегство украинского отряда под Авдеевкой из-за беспилотника с гранатами

    25 декабря 2022, 13:59

    Текст: Валентина Григоренко

    Беспилотник первой Славянской бригады Народной милиции ДНР, оснащенный осколочными гранатами, обратил в бегство отряд ВСУ под селом Водяное в окрестностях города Авдеевка, сообщили СМИ.

    При помощи коптера оператор совершает сбросы осколочных гранат на позиции противника, нервы украинских бойцов не выдерживают и они обращаются в бегство. Однако коптер следует за ними на высоте, с которой не слышно шума его винтов. После очередного точного сброса граната попадает под ноги одному из украинских солдат, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки российские военные уничтожили свыше 80 украинских солдат и наемников.

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    При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
    		    26 декабря 2022, 08:19
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.

    Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».

    Известно, что авиационная техника не повреждена.

    На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.

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    В Днепре начали раздавать повестки на рынках
    В Сети появилось видео, как украинцам раздают повестки на рынках Днепра

    25 декабря 2022, 12:20

    Текст: Валентина Григоренко

    На Украине продолжается новая волна мобилизации, в соцсетях публикуются видео с раздачей повесток на рынках города Днепр.

    По некоторым данным, численность ВСУ планируется увеличить на 10-15% к февралю 2023 года, а также закрыть текущие потери на фронте.

    «Северный. Ходят вручают по рынку и возле рынка повестки», – сказал житель Днепра на видео.

    Ранее министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области.

    Накануне в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.

    14 декабря замглавы Минобороны страны Анна Маляр не исключила новую волну мобилизации на Украине, поскольку ВСУ несут большие потери. По ее словам, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить.

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    Минобороны Турции описало беспорядки в Париже словами о вскормленной французами змее

    25 декабря 2022, 20:08

    Текст: Ольга Иванова

    Министр обороны Турции Хулуси Акар, говоря о беспорядках в Париже, заявил, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих.

    По его словам, «теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации (Рабочей партии Курдистана)», сообщает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын обвинил Францию в поддержке запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. По словам Калына, сейчас представители РПК «жгут улицы Парижа».

    Напомним, стрельба произошла недалеко от культурного центра курдов, огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах.

    Стрелявший заявил, что его действия объясняются «расизмом».

    После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ. 

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    Международный совет отказал Финляндии в финансовых претензиях к «Росатому»
    Финляндия получила отказ от Международного совета из-за претензий к «Росатому»

    26 декабря 2022, 01:30

    Текст: Кристина Цыцура

    Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий «Росатому» в ситуации с АЭС «Ханхикиви-1», контракт на строительство которой Хельсинки расторг в 2022 году, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

    По его словам, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий российской компании, а также было принято решение, что контракт расторгнут нелегитимно, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Лихачева газете «Известия».

    Он добавил, что, разорвав контракт с Россией на строительство АЭС «Ханхикиви-1», Финляндии придется строить объект на свои средства.

    «Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», – добавил он.

    Ранее Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС «Ханхикиви».

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    Путин назвал объединение русского народа целью России
    Путин: Целью России является объединение русского народа
    		    25 декабря 2022, 14:17
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Цель России – в объединении русского народа, а геополитические оппоненты всегда брали курс на растаскивание исторической России, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Путин в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагменты которого опубликовал в своем Telegram Павел Зарубин, сказал, что в основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России.

    «Разделяй и властвуй» – вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом – в объединении русского народа», – заявил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной, другого выбора, кроме защиты своих интересов и граждан, у нее нет. По его словам, Россия не могла повести себя в отношении Украины так же цинично, как Запад, поскольку у РФ другая философия.

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    Российские мастера боевых искусств отправятся на защиту Донбасса
    Бойцы отряда Российского Союза боевых искусств отправятся в зону СВО
    		    25 декабря 2022, 18:50
    Фото: dfo.gov.ru

    Добровольческий отряд Российского Союза боевых искусств (РБСИ) «Союз» проходит военную подготовку и боевое слаживание бойцов на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Военная подготовка отряда завершится 5 января, после чего бойцы отправятся в зону СВО.

    Добровольческий отряд РБСИ «Союз» объединил бойцов из Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Татарстана, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края и Приморья. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В отряд добровольцев вошли мастера боевых искусств и спортивных единоборств, известные как в России, так и за ее пределами. Командиром отряда стал Рамиль Габбасов (исполнительный директор Российского союза боевых искусств, 5 дан каратэ киокусинкай), заместителем командира отряда – Мантиков Рустам (чемпион ВДВ по армейскому рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу, кавалер Ордена Мужества).

    Обучение на данный момент проходят 96 человек – членов отряда. На днях к ним должны присоединиться еще 4 добровольца. Таким образом, добровольческий отряд будет насчитывать 100 бойцов.

    С бойцами-добровольцами встретились сопредседатели РСБИ: первый заместитель руководителя администрации президента России, обладатель 6 дана айкидо айкикай Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента России в ДФО, обладатель 7 дана по киокусинкай Юрий Трутнев. На встрече присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «И русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры – люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают единую Родину – Россию. Люди разного вероисповедания на разных языках молятся за одно и то же: за большую общую победу. Это крайне важно. Это гарантии того, что мы победим. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто вносит в это свой вклад», – подчеркнул Кириенко.

    Напомним, Российский Союз боевых искусств объединяет 71 всероссийскую спортивную федерацию и организацию, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств, наиболее активно развивающиеся в Российской Федерации. В 79 регионах России РСБИ имеет свои филиалы. В центрах РБСИ занимаются около 5 млн человек, работает 150 тыс. инструкторов.

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