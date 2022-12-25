В центре Москвы спасли краснокнижных сов

Двух краснокнижных сов спасли в центре Москвы

Ушастую и болотную сов изъяли у уличных фотографов в центре столицы, сообщили в комплекса городского хозяйства Москвы.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная – под 0-й категорией как вероятно исчезнувший вид.

По сообщению ведомства, ушастую и болотную сов спасли на улице Маросейка, рядом с домом 9/2, при этом документы на птиц у фотографов отсутствовали.

Сейчас совы находятся в Центре реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, им оказывают необходимую помощь.

«При встрече с фотографами, использующими как реквизит диких животных, звоните на горячую линию города +7 (495) 777-77-77», – сообщили в ведомстве.

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