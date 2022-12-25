Новак назвал условия ремонта «Северных потоков»

Новак: Возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется, но нужны деньги и время

Техническая возможность ремонта «Северных потоков» в настоящий момент сохраняется, но на это нужны деньги и время. Тем не менее назвать стоимость и продолжительность ремонта пока нельзя, так как идет расследование, а операторы не допускаются к информации,сообщил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, специалисты говорят, что технические возможности есть, но это требует денег, времени. Новак добавил, что пока операторы газопроводов – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – не допускаются к информации, которую компетентные органы европейских стран получают в ходе расследования и сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура, и сколько это будет стоить, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент решений о ремонте поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не принималось.

Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.