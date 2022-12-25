На востоке Москвы столкнулись фура и автомобиль

Российская армия на донецком направлении уничтожила сводную группу иностранных наемников

Российские войска во время наступления на Донецком направлении уничтожили сводную тактическую группу иностранных наемников, а также нанесло поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, сообщили в Минобороны.

На этом направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа, говорится в Telegram-канале ведомства.

На Купянском направлении российская артиллерия уничтожили до 50 военных, четыре боевые бронемашины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении ударами российской авиации и налетом артиллерии уничтожено более 40 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также более 40 военных и техника были уничтожены на Южно-Донецком направлении.

Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.

Истребители ВКС России в районе населенного пункта Камышевка в ДНР сбили украинский самолет Су-27 воздушных сил Украины, также в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой народной республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8. За сутки было перехвачены 15 украинских БПЛА.

Накануне сообщалось, что на Донецком направлении было уничтожено свыше 80 украинских солдат и наемников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники.

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