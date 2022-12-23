Зарплата на челябинских заводах за год выросла в среднем на 20%

Рост средней заработной платы сотрудников заводов в Челябинской области в 2022 году составил около 20%, пишут СМИ со ссылкой на результат опроса представителей бизнеса.

Так, гендиректор фабрики «Юничел» Владимир Денисенко сообщил, что средняя зарплата на предприятии за 11 месяцев 2022 года составила 34,6 тыс. рублей – на 4 тыс. 975 рублей больше по сравнению с таким же периодом 2021 года. В результате зарплата на фабрике в среднем выросла на 16,7%. Увеличение произошло за счет индексации и привлечения средств премиального фонда, пояснил он Ura.Ru.

Об увеличении выплат сотрудникам также рассказали на челябинском меткомбинате компании «Мечел». В пресс-службе комбината заявили, что за 11 месяцев 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года повышение зарплаты составило 15%.

На автозаводе «Урал» уровень оплаты труда работников поднимали поэтапно. Совокупно зарплата у разных категорий заводчан в течение года увеличивалась четыре раза. В итоге в настоящее время средний заработок составляет 54 тыс. 380 рублей. Прирост достиг 26%.

Представители других крупных предприятий также подтвердили повышение зарплаты. Средний показатель увеличения приблизился к 20%.

Вице-губернатор Егор Ковальчук, курирующий в правительстве региона вопросы промышленности, отметил, что рост связан с увеличением оборонзаказа, расширением собственного производства в условиях импортозамещения. Также сказывается высокая конкуренция на рынке труда среди работодателей, констатировал он.

По прогнозу ЦБ, дефицит рабочей силы в России может возрасти. При этом безработица в России снизилась до исторического минимума.