Нефть подорожала на 1,5%

Мировые цены на нефть в конце позитивной недели подорожали на 1,5%

Мировые цены на нефть в пятницу начали рост почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на марку Brent ро состоянию на 8.35 растет на 1,49%, достигая 82,19 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,05%, до 78,3 доллара, передает РИА «Новости».

Всю эту неделю нефть преимущественно дорожала. За четыре последних дня цена февральских фьючерсов на марку Brent выросла на 4%, а на WTI – на 5,4%. Позитивное влияние оказал ряд факторов, в том числе ослабление коронавирусных ограничений в Китае.

Кроме того рынки отреагировали на статистику запасов из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 млн баррелей, при том, что прогнозировалось снижение на 1,7 миллиона. Запасы нефти в стратрезерве США при этом упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 млн баррелей.