Путину вручили книгу сочинений молодежи из городов Донбасса

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22 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
Разделы

Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
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В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
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Латышские ура-патриоты отказываются умирать за родину

Сейчас в Латвии профессиональная армия REUTERS/Ints Kalnins
Латвия готовится срочно вернуть советский атавизм, от которого отказалась всего несколько лет назад, – обязательный призыв в армию. Объясняется это, разумеется, «войной в Европе». Однако внезапно выяснилось, что даже те, кто называет себя «латвийскими патриотами», и даже многие латвийские генералы против призыва в армию. Граждане Латвии не хотят умирать за свою страну. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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При каких условиях американцы могут устранить Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Где искать равноправие в треугольнике Россия – Китай – США

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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«Американец» теперь плохое слово

Тайны визита Медведева в Китай

Зеленский в США. Кому это нужно?

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
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  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
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    «унизительный сценарий»


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    СВО ведет к масштабному усилению российской армии

    спецоперация на Украине


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    танкеры с СПГ


    Катар поможет России в усмирении Европы

    год золотого медведя


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    Путину вручили книгу сочинений молодежи из городов Донбасса

    22 декабря 2022, 17:59

    Президент Владимир Путин перед заседанием Госсовета пообщался с победителями и финалистами проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», главе государства вручили книгу с сочинениями молодежи из Донбасса. Общение происходило на стенде платформы в Доме молодежи в Манеже.

    Координатор специальных проектов платформы «Россия – страна возможностей» в Донецкой Народной Республике и куратор проекта «Спасибо, братцы!» по работе с демобилизованными студентами из ДНР и ЛНР Никита Киосев вручил президенту книгу с сочинениями победителей конкурса «Пишем будущее» платформы «Россия – страна возможностей», где собраны сочинения от молодежи из разных городов Донбасса, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он также поблагодарил Путина за решение вернуть донецких студентов к учебе и передал президенту личное письмо от победительницы конкурса «Пишем будущее» Анастасии Мирошкиной из Енакиево.

    «Мы стремимся раскрыть Россию для молодых людей на Донбассе, чтобы каждый 20-летний парень, как я в 2014 году, мог воспользоваться возможностями и построить свою судьбу здесь, в России. Для этого мы запустили проект «Пишем будущее», где ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей писали сочинения с образами и смыслами счастливого будущего», – отметил Киосев.

    Конкурс «Пишем будущее» был запущен специально для молодежи новых регионов России. Это конкурс эссе, где ребята делились мыслями о том, что считают важным, каким видят свое личное будущее, будущее своей малой Родины, общества, института семьи и брака, делятся собственным творчеством, а также профессиональным опытом и стратегическим видением дальнейшего социально-экономического, культурного и инновационного развития. Всего заявки на участие подали более 10 тыс. человек. 5 267 конкурсантов вошли в число победителей, а в поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» отправились уже более 4 тыс. конкурсантов.

    О важности развития экологического мышления у россиян и конкурсе платформы, который помогает этого достичь, Президенту рассказала участница проекта «Экософия», соавтор и организатор проведения фестивалей по раздельному сбору отходов «Второе дыхание» в городах Подмосковья Ульяна Белова.

    «В проекте «Экософия» нас уже более 40 тысяч, и идея объединения экоактивистов разных проектов в едином, сильном движении, получила горячий отклик – на форуме «Экосистема», который в сентябре прошел на Камчатке, было положено начало созданию такого всероссийского молодежного экологического движения», – поделилась она.

    Помимо общения с участниками проектов президент традиционно принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний» проекта «Мечтай со мной» платформы «Россия – страна возможностей», где каждый может исполнить желания детей и пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

    Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

    21 декабря 2022, 21:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщают информационные агентства.

    «Чем помочь в реализации тех серьезных и интересных важных задач, которые стоят перед вами в рамках сегодняшней работы? Вы работаете в очень интересное время для развития Союзного государства, его институтов, для решения задач в интересах как граждан России, так и Белоруссии», – обратился Путин к Мезенцеву, передает РИА «Новости».

    Также российский лидер назвал очень важным совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

    На этой неделе в Минске состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

    Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что белорусский лидер прекрасно понимает значимость Минска в условиях противостояния России и Запада, поэтому продолжает торг по ключевым вопросам.

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    Путин обсудил с Совбезом проект обновленной концепции внешней политики

    21 декабря 2022, 19:38

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом проект обновленной концепции внешней политики страны.

    «Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик – министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», – приводит его слова ТАСС

     

    Ранее Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия после распада СССР хотела стать частью «цивилизованного мира», но там ее не ждали, несмотря на ее усилия. 

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    Путин рассказал, что верит в Деда Мороза
    Путин ответил девочке на вопрос про существование Деда Мороза

    22 декабря 2022, 15:44

    Текст: Вера Басилая

    Все нормальные приличные люди должны верить в Деда Мороза, ответил президент России Владимир Путин на вопрос девочки, верит ли он в новогоднего волшебника.

    Разговор происходил в выставочной зоне молодежных проектов Дома молодежи и «Елки желаний» в московском Манеже. Его разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

     

    На вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза, Путин сказал: «Конечно».

    «Здорово», – ответила девочка.

    «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», – добавил президент.

    Ранее ученые раскрыли тайну волшебства Деда Мороза.

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    Путин разрешил сделки с попавшими под российские санкции лицами
    Путин разрешил правительству выдавать разрешения на сделки с попавшими под российские санкции

    22 декабря 2022, 16:41

    Текст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, которые попали под российские санкции

    Путин внес изменения в указ от 3 мая 2022 года, в соответствии с которым федеральным и региональным властям, а также другим госорганам, организациям и физическим лицам запрещается совершать сделки с лицами, в отношении которых введены российские санкции, передает ТАСС.

    Теперь правительство может выдавать временные разрешения на совершение отдельных сделок или операций с подсанкционными лицами.

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    Песков: Медведев лично расскажет Путину о визите в Китай
    Представитель Кремля Песков заявил, что зампред Совбеза Медведев доложит российскому лидеру о визите в Китай

    22 декабря 2022, 13:23

    Текст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев расскажет российскому лидеру Владимиру Путину о ходе визита в Китай, они всегда на связи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Медведев регулярно поддерживает контакт с президентом, поэтому если Медведев пока не успел доложить Путину о поездке в Китай, то сделает это в любое время, передает РИА «Новости».

    Ранее Дмитрий Медведев отметил полезность российско-китайских переговоров во время его поездки в Пекин. По его словам, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая вопросы экономики, промышленной кооперации и международной проблематики, оказались «весьма полезными».

    Председатель Китая Си Цзиньпин встретился 21 декабря с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым в Пекине. 

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    Путин заявил о шквале информационных атак на российскую молодежь

    22 декабря 2022, 17:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Молодое поколение оказалось под информационным шквалом, оно стало уязвимым в такой геополитической ситуации, заявил президент Владимир Путин на Госсовете.

    «Содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – цитирует Путина ТАСС.

     

    Он пояснил, что сейчас основную роль играют флагманские проекты в сфере просвещения, которые уже два года проводит общество «Знание». Президент отметил, что информации в интернете много, но достоверной – недостаточно, потому, когда она проверяется признанными профессионалами, то пользуется доверием и имеет огромное значение.

    В августе российский лидер хвалил молодежь за стремление реализовать свой потенциал и приносить пользу людям, а также за активную жизненную и гражданскую позицию.

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    Путин назвал волонтеров в зоне СВО примером для молодых людей
    Путин назвал волонтеров в зоне СВО храбрыми и смелыми людьми

    22 декабря 2022, 16:52

    Текст: Вера Басилая

    Добровольцы, помогающие людям в зоне специальной военной операции, показывают пример многим молодым россиянам, это храбрые и смелые люди, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на Госсовете.

    «Особенно отмечу добровольцев, которые поддерживают наших военнослужащих и их семьи. Кто по зову сердца, рискуя порой своим здоровьем и жизнью, помогает мирным людям в зоне СВО. Такие неравнодушные и храбрые, смелые ребята – пример для очень многих молодых людей в нашей стране», – сказал Путин, передает ТАСС

    «[Нужно] создавать условия, при которых студенты колледжей и вузов могли бы проходить учебу и практику <…> в волонтерских центрах, благотворительных фондах, социально ориентированных НКО», – добавил глава государства, отметив, что следует поддерживать благородный порыв молодых людей.

    Он также подчеркнул, что волонтерство уже стало нормой жизни для многих жителей страны.

    Ранее в соцопросе ВЦИОМ россияне назвали героями года волонтеров.

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    Путин начал пресс-конференцию в Кремле после Госсовета

    22 декабря 2022, 18:44

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

    Президент впервые за 10 лет в 2022 году не проводил традиционную итоговую большую пресс-конференцию, хотя принимал участие в пресс-подходах в течение года, передает ТАСС.

    На заседании Госсовета президент называл молодежную политику стратегически важной темой. Также глава государства отмечал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.

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    Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России
    Путин выступил с предложением ввести академический курс по основам государственности России

    22 декабря 2022, 17:36

    Текст: Елизавета Шишкова

    Молодым людям необходимо дать опору в виде достоверных знаний, в связи с этим нужно ввести отдельный академический курс по основам государственности России, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Госсовете.

    «Наша задача – дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, и с этой целью в том числе разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», – передает его слова ТАСС.

    Путин напомнил, что в этом году в России запустили программу «Регион для молодых».

    «В ближайшие три года на конкурсной основе субъекты Федерации получат 15 млрд рублей – эти дополнительные средства должны послужить качественному обновлению самой сути смыслов молодежной политики и максимально расширить круг молодых людей, вовлеченных в созидательную, полезную для общества деятельность», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что содержательное наполнение молодежных проектов имеет сегодня особое значение. «В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», – заключил он.

    Также Путин заявил на заседании, что молодежная политика является стратегически важной темой.

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    Путин назвал молодежную политику стратегически важной темой
    Путин: Молодежная политика является для России стратегически важной темой

    22 декабря 2022, 17:07

    Текст: Елизавета Шишкова

    Молодежная политика является стратегически важной темой, заявил глава российского государства Владимир Путин на заседании Госсовета.

    Он отметил, что нынешняя молодежь через 10-20 лет будет вкладывать свои силы в реализацию целей развития России, которые определяются сегодня, передает ТАСС.

    «Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее», – пояснил Путин.

    В связи с этим, подчеркнул Путин, задача государства – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, тогда энергия и стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны.

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    Путин поддержал создание в Крыму просветительского курорта

    22 декабря 2022, 18:17

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании молодежного просветительского курорта на Крымском полуострове, которое высказал глава Центра развития культурных инициатив и университета креативных индустрий Сергей Першин.

    Першин отметил, что глава государства поручал создать сеть всесезонных курортов, и под это подходит Крым, передает ТАСС.

    Глава центра пояснил, что предлагает сделать первый в России и в мире молодежный просветительский курорт.

    «Там места хватает. Надо, конечно, с властями Крыма местными договориться так, чтобы это вписывалось в их программы развития», – согласился Путин.

    Першин пояснил, что находится в «полной коммуникации» с местными властями». «Тогда попросим пообсуждать», – сказал президент.

    «Там, кстати говоря, если посмотреть с моря на берег, левая бухта имеет какое-то название, а правая нет. Подумайте над этим», – заключил президент.

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    Путин заявил о важности поддержки работающих с молодежью специалистов
    Путин призвал поддержать работающих с молодежью специалистов

    22 декабря 2022, 18:38

    Текст: Вера Басилая

    Специалисты, работающие в сфере молодежной политики, должны чувствовать поддержку со стороны федеральных и региональных властей, им нужно создать соответствующие их задачам условия труда, заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

    «Хотел бы остановиться на поддержке и продвижении кадров, специалистов, которые работают с молодежью на местах. Выполняя такую важную работу, они должны чувствовать внимание и поддержку со стороны федеральных и региональных властей. Обращаю внимание на это. Условия их труда, ресурсная база должны соответствовать тем важнейшим задачам, которые они решают», – цитирует ТАСС Путина.

    По словам президента, в России насчитывается порядка 40 млн молодых людей. Путин отметил, что необходимо сформировать для них условия для максимального раскрытия их потенциала.

    Напомним, Путина попросили поднять зарплаты специалистам по работе с молодежью в регионах.

    Ранее Путин назвал молодежную политику стратегически важной темой.

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    Путин: Россия прошла 2022 год уверенно
    Путин: Идеальных ситуаций не бывает, но Россия прошла год уверено

    22 декабря 2022, 19:05

    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия в целом прошла 2022 год уверенно, хотя идеальных ситуаций и не бывает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальная ситуация только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно», – приводит его слова ТАСС.

    «У нас нет никаких озабоченностей, связанных с тем, что ситуация, которая сложилась на сегодняшней день, помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год», – добавил Путин.

    Президент начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

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    Путин назвал спецоперацию вынужденной и необходимой мерой
    Путин: СВО стала вынужденной и необходимой мерой

    22 декабря 2022, 19:12

    Текст: Вера Басилая

    Спецоперация – вынужденная и необходимая мера, надо быть благодарным нашим воинам, которые действуют достойно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу подчеркнуть: всё, что происходит, и всё, что связано со специальной военной операцией – мера абсолютно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим воинам за то, что они делают для России, защищая ее интересы, суверенитет – и прежде всего наших людей», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент также отметил, что Вооруженные силы РФ, задействованные в специальной военной операции, добиваются нужных России целей, действуют достойно.

    Ранее президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию после окончания заседания Госсовета, она проходит в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

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    Путин не согласился с утверждением о поверхностности молодежи

    22 декабря 2022, 19:18

    Текст: Алексей Дегтярев

    Новое поколение показывает высокий уровень понимания происходящего в мире, и утверждение о поверхностности молодежи не соответствует действительности, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле.

    «Посмотрите классическую нашу литературу: всегда «отцы и дети», всегда вопрос о том, что молодежь в любой период развития страны, да и во всем мире то же самое происходит, молодежь всегда обвиняют в том, что она поверхностна, недостойна чего-то, что раньше все было лучше. Я наоборот считаю, что молодежь всегда лучше», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что молодое поколение может сделать все, хотя есть разные люди.

    «В целом наша молодежь демонстрирует стремление идти вперед, высокий уровень образования, подготовки, понимания происходящих процессов в мире, в обществе, понимания того, куда надо идти, что является настоящей ценностью, на что нужно опираться», – сказал президент.

    В четверг Путин на заседании Госсовета подчеркивал, что работающие в молодежной политике специалисты должны чувствовать поддержку федеральных и региональных властей.

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