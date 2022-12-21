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Путин: Против России активно используется военный потенциал почти всех основных стран НАТО
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Военный потенциал почти всех основных стран НАТО активно используется против России, заявил российский президент Владимир Путин, открывая заседание расширенной коллегии Минобороны России.
«Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что Москве известна вся информация о силах НАТО и применяемых ими средствах в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».
«Вся информация о натовских силах, средствах, которые активно применяются в ходе специальной военной операции и противодействии нам, хорошо известны. Все это у вас имеется, все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники».
Напомним, Путин перед выступлением на расширенной коллегии Минобороны попросил почтить молчанием память тех, кто погиб в ходе спецоперации на Украине.
Путин на неформальной встрече с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Путин на неформальной встрече в Кремле с награжденными вспомнил шутку про Советский Союз
Президент России Владимир Путин за бокалом шампанского на неформальной встрече с награжденными в Кремле вспомнил шутку про Советский Союз.
После торжественной церемонии вручения госнаград, которая прошла во вторник, президент на неформальной встрече с гостями хотел чокнуться бокалом с композитором Игорем Матвиенко, которому присвоили звание «Народный артист Российской Федерации», передает ТАСС.
Композитор протянул Путину свернутые в трубочку бумаги. «Не хватило», – объяснил он. «Обнесли», – пошутил президент и попросил принести еще шампанского. В это время врио главы ДНР Денис Пушилин передал свой бокал Матвиенко.
Путин в связи со сложившейся ситуацией вспомнил шутку про Советский Союз.
«Все есть, только не всем хватает. В Советском Союзе так говорили: «В Советском Союзе все есть, только не всем хватает», – пошутил Путин.
Ранее Путин вручил государственные награды в Кремле.
Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО
Президент России Владимир Путин посетил зону проведения специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на месте Путин встречался с командующими ВС России. В зоне СВО Путин побывал 16 декабря, сообщает «Российская газета».
О визите Путина в зону СВО писал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он сообщил, что Путин лично пообщался с командующими российскими войсками.
До этого Песков говорил о том, что Владимир Путин со временем посетит Донбасс.
Ранее Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Стало известно о бегстве мобилизованных ВСУ киевлян у Соледара
Марочко: Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара
Мобилизованные военнослужащие Киева покидают позиции у Соледара, за который идут бои в Донбассе, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
По его словам, в районе Соледара украинские мобилизованные военнослужащие, не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, начали сбегать с позиций и сдаваться, передает РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство. Он сообщил, что речь идет об усилении ответственности за самовольный уход из воинской части или с поля боя, дезертирство, отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.
Российская армия заняла новые господствующие высоты на Донецком направлении
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В ходе наступательных действий на Донецком направлении российские войска заняли новые рубежи и господствующие высоты. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 80 военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении поражена живая сила и техника подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у пункта Новомихайловка и 108-й бригады теробороны рядом с Пречистовкой Донецкой нродной республики (ДНР). Потери противника составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ракетными войсками и артиллерией ВС России за минувшие сутки поражены 63 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 87 районах.
Возле Белозерки Херсонской области вскрыты позиции и уничтожены самоходная огневая установка украинского PNHR «Бук-М1» и РЛС целеуказания П-18.
Возле Андреевки ДНР уничтожена РЛС украинского ЗРК С-300, сообщил Конашенков.
Недалеко от Зеленовки Херсонской области и Трудового ДНР взорваны три американские артиллерийские системы М-777. В районах Артемовска ДНР и Темировки Запорожской области уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС у Красногоровки ДНР сбит Су-25 ВСУ. Кроме того, в районе Артемовска ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты два украинских беспилотника возле населенных пунктов Князе-Григоровка Херсонской области и Николаевка ДНР. Перехвачены два реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе Новокраснянки Луганской народной республики, подытожили в оборонном ведомстве.
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Названы способы защиты Донецка от артобстрелов ВСУ
Военный эксперт Козюлин: России необходимо усилить воздушную разведку для контрбатарейной борьбы в ДНР
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Необходимо не только наращивать системы ПВО и контрбатарейной борьбы, но и постоянно следить за позициями противника с помощью воздушной разведки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента Владимира Путина о выделении дополнительных систем ПВО и контрбатарейной борьбы для предотвращения обстрелов Донецка.
«Основная проблема в том, что Донецк находится в зоне досягаемости артиллерии противника. И самый надежный способ решения проблемы обстрелов – отодвинуть линию фронта на безопасное расстояние. На это, естественно, понадобится время», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.
«Вместе с тем меры по защите населения надо принимать прямо сейчас. ПВО и контрбатарейная борьба могут в этом помочь. Однако стоит понимать, что противовоздушная оборона, например, малоэффективна против «Градов», – замечает военный эксперт. – Дело в том, что в момент залпа противник запускает сразу серию боеприпасов. Это дешевое и, как правило, старое вооружение, которое хаотично бьет по относительно небольшим целям и площадям. Использование ПВО в данном случае неэффективно», – объясняет собеседник.
«Чтобы коэффициент эффективности стал выше, необходимо усиливать средства воздушной разведки и превентивного поражения артиллерии противника, когда она выдвигается на позиции для обстрелов», – предлагает он.
«В частности, было бы правильно держать противника под постоянным наблюдением с воздуха. Например, за счет использования малых БПЛА. Конечно, учитывая протяженность фронта, оснащение обойдется нам недешево, но в случае с Донецком это необходимо сделать», – добавляет эксперт.
«ВСУ также хорошо усвоили правила ведения контрбатарейной борьбы. Именно поэтому они быстро выезжают на позиции, делают залп и, не дожидаясь прилета, покидают локацию. Идет постоянная игра в кошки-мышки. Беспрерывный мониторинг помог бы упростить нам эту задачу», – заключил Козюлин.
Ранее президент Владимир Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. В частности, руководитель республики попросил главу государства об усилении систем ПВО и контрбатарейной борьбы в регионе.
Пушилин также привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 460 домостроений. Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.
В последнее время ВСУ действительно усилили атаки города. Так, в минувшее воскресенье украинские войска обстреляли городскую больницу имени Калинина. Под удар попали три корпуса медицинского учреждения. Один из пациентов погиб, есть тяжелораненые.
На прошлой неделе Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. В ДНР произошедшее назвали терактом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за этим ударом.
Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
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Песков анонсировал важное выступление Путина на коллегии Минобороны
Выступление российского лидера Владимира Путина на заседании Минобороны в среду будет объемным и важным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Будет важное выступление президента, достаточно объемное. На коллегии будет доклад министра обороны (Сергея Шойгу) и, как правило, потом ремарки заключительные президента», – сказал пресс-секретарь Путина, передает ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля подтверждал, что глава государства посетил зону проведения специальной военной операции. Президент в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.
Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО
Президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции (СВО), распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Группу возглавил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Также в состав группы вошли парламентарии, общественные деятели и журналисты, в том числе создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, военные корреспонденты Семен Пегов и Евгений Поддубный, сообщает ТАСС.
Ранее Путин рекомендовал властям Подмосковья, Крыма и Севастополя бесплатно давать земельные участки отличившимся в спецоперации военным и семьям погибших.
Российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
Рядом с Андреевкой Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, которое осуществляло снабжение топливом техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате огневого поражения на Купянском направлении возле населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и Берестовое Харьковской области ликвидированы до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами армейской авиации на Краснолиманском направлении по местам скоплений живой силы и техники противника у населенных пунктов Торское и Терны Донецкой народной республики (ДНР) уничтожены более 30 военнослужащих, танк и пять пикапов. Шестеро украинских военнослужащих сдались в плен, отчитались в Минобороны.
Путин поздравил да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с избранным президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой поздравил его с победой на выборах.
Российский лидер пожелал бразильскому политику в преддверии запланированного на 1 января 2023 года вступления в должность успехов в государственной деятельности, сообщается на сайте Кремля.
Стороны выразили уверенность в том, что стратегическое партнерство двух стран продолжит развиваться во всех направлениях, включая сотрудничество на мировой арене, в том числе в рамках БРИКС.
Также политики условились поддерживать личные контакты.
Напомним, Лула да Силва победил на выборах президента страны в 2022 году, обойдя действующего лидера страны Жаира Болсонару. Ранее да Силва уже был на посту президента с 2003 по 2011 год.
Путин: Россия будет продолжать наращивать военный потенциал
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Россия будет продолжать наращивать военный потенциал, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.
«Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать», – передает РИА «Новости» слова Путина на итоговой коллегии Минобороны России.
По его словам, боевые действия показали и вопросы, над которыми надо работать.
«Боевые действия, безусловно, обозначили вопросы, над которыми, как в таких случаях говорят, мы должны особо поработать, в том числе и те, которые мы не раз обсуждали: имею в виду связь, автоматизированную систему управления войсками и оружием, тактику контрбатарейной борьбы, цели указаний и так далее. Это тот боевой опыт, который мы должны и будем использовать при дальнейшем строительстве и развитии Вооруженных сил», – сказал Путин.
Президент добавил, что сегодняшняя задача – реализовать весь комплекс мер для качественного обновления и совершенствования Вооруженных сил.
Путин в Кремле обсудил с врио главы ЛНР ситуацию в регионе
Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником
Президент России Владимир Путин во вторник провел отдельную встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником, на которой обсудил непростую обстановку в регионе, а также вопросы экономики, социальной сферы, здравоохранения.
«Не секрет, что ситуация в Луганской народной республике остается весьма сложной, прежде всего ключевым является вопрос обеспечения безопасности людей», – цитирует ТАСС Путина.
Президент предложил сначала обсудить хозяйственные вопросы в сфере экономики, здравоохранения, а также социальные проблемы. Также Путин попросил врио главы ЛНР рассказать о работе по этим направлениям.
«А потом поговорим, конечно, и по всем другим вопросам», – добавил он.
Ранее президент наградил Пасечника орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.
Путин: Удары ВСУ приходятся прямо по жилым кварталам Донецка
Президент РФ Путин: Удары со стороны Вооруженных сил Украины приходятся прямо по жилым кварталам Донецка
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.
Глава государства поинтересовался у Пушилина, верно ли, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка. В ответ врио главы Донецкой Народной Республики подтвердил, что со стороны ВСУ ведутся целенаправленные веерные обстрелы «по площадям» – по Донецку, по Макеевке, по Горловке, передает ТАСС.
Врио губернатора привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке под обстрелами погиб 21 мирный житель, а 94 человека получили ранения. Пушилин подчеркнул, что это абсолютно мирные жители.
В минувшее воскресенье в результате обстрела Донецка украинскими войсками получили повреждения три корпуса больницы имени Калинина. В тот же день ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка из «Града», в результате повреждения получила территория гостиницы «Виктория. Ранее Россия в Совете Безопасности ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.
Анонсировано участие Путина в старте Ковыктинского месторождения
Песков: Путин в среду примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения
Президент Владимир Путин 21 декабря примет участие во вводе в эксплуатацию Ковыктинского месторождения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства будет участвовать в церемонии по видеосвязи. Это событие, подчеркнул Песков, крайне значимое событие для отрасли и всей российской экономики, передает РИА «Новости».
На связи с Путиным будет также глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Иркутской области.
Ранее Путин заявил, что реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири – 2», дальневосточный маршрут, позволит к 2025 году нарастить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров.
Кавалер орден Мужества рассказала о работе по поддержке ветеранов СВО
«После ранения, полученного в Мариуполе, я работаю в Службе сопровождения ветеранов СВО, созданной в рамках Народного фронта – с помощью Фонда президентских грантов. Эта служба предназначена для тех, кто тяжело пострадал во время боев», – рассказала газете ВЗГЛЯД журналист Ирина Куксенкова. Ранее во вторник она получила в Кремле орден Мужества из рук президента.
«Стоит пояснить, что сейчас мало пулевых ранений, большинство пострадавших получает осколочные ранения от огня артиллерии, а такие раны нередко приводят к ампутации конечностей. К счастью, современные протезы позволяют раненым бойцам потом вставать, ходить, то есть жить полной жизнью. Протез практически полноценно заменяет ногу. Однако у многих раненных остаются психологические проблемы», – рассказала военный корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
«Чтобы минимизировать моральные травмы, участники нашего проекта договорились с тульским губернатором Алексеем Дюминым, – и теперь раненые могут пройти реабилитацию в спортивной базе в тульском городе Алексин, где также тренируются российские паралимпийцы», – уточнила Куксенкова.
«Недавно несколько десятков таких бойцов прошли такой курс в Алексине. Я тоже в этом участвовала. Регулярно занимались там всяческими физическими упражнениями, зимними видами спорта. У нас была рыбалка, катание на лошадях, мы бесплатно посещали театр. И в итоге этого курса реабилитации у бойцов появился огонек в глазах, укрепилось желание жить», – вспоминает она.
Что касается самой церемонии, состоявшейся во вторник в Кремле, отмечает Куксенкова, то в зале оказались как военные – десантники, танкисты, так и представители других профессий: журналисты, например – военкор Семен Пегов, врачи, композитор, капитан танкера-газовоза руководитель ядерного центра в Сарове, а также главы новых российских территорий.
«От слов президента, прозвучавших на церемонии, у меня осталось такое впечатление, – у главы государства отношение ко всем участникам СВО как к настоящим героям. Причем неважно, были они на церемонии в Екатерининском зале или остались в окопах. Для Путина они все – герои», – добавила собеседница.
Во вторник в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения высших государственных наград. Орден Мужества из рук президента получила Ирина Куксенкова (Сокирко) – руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО», военный корреспондент Первого канала.
Куксенкова прославилась еще в августе 2008 года, когда вела репортажи из Цхинвала, где она оказалась в момент нападения грузинских войск. Также освещала конфликты в Чечне, Сирии и Донбассе с 2014 года. В зоне украинской спецоперации работала с самого ее начала. Во время подготовки репортажа из Мариуполя во время уличных боев получила тяжелые ранения обеих ног. Перенесла несколько сложных операций и до сих пор проходит курс реабилитации.
Куксенкова также была среди военкоров, поддержавших проект «Народный фронт. Всё для победы!», предназначенный для сбора средств и вещей для бойцов на передовой. Проект Куксенкова поддержала в мае, с момента его создания – причем сразу после операции, перенесенной в госпитале.
Пушилин попросил Путина усилить систему ПВО в ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики Пушилин попросил президента РФ Путина усилить систему ПВО в ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина способствовать усилению системы ПВО в республике, чтобы обезопасить города и отодвинуть противника.
Врио главы ДНР рассказал президенту России об ударах ВСУ по мирным городам Донецкой Народной Республики и попросил в связи с этим увеличить поставки в Донбасс современных систем ПВО, чтобы обезопасить мирных жителей и отодвинуть противника, передает ТАСС.
Врио губернатора привел данные, согласно которым в период со 2 по 18 декабря в Донецке в результате обстрелов было повреждено 460 домостроений.
Накануне Путин в ходе рабочей встречи с врио главы ДНР обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка. Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.