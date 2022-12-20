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Командир казачьей бригады рассказал о боях в окрестностях Марьинки
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Российские военные продвигаются вперед в окрестностях города Марьинки в ДНР, рассказал командир казачьей добровольческой бригады «Кубань» Сергей с позывным «Патриот» в эфире Первого канала.
«Потихоньку идем вперед. Очень сложно. Буквально вгрызаясь, наши ребята штурмуют под Маринкой очень сильный укрепрайон», – приводятся его слова на сайте Всероссийского казачьего общества.
Он уточнил, что казаки работают по этому направлению совместно с чеченцами.
«Есть погибшие. Низкий поклон семьям, потерявшим наших казаков, бойцов всей России. (…) В Марьинке и под Марьинкой остались люди. Это люди войны. Дети, которые привыкли и к обстрелам, и ко всем тяготам войны. Мы им помогаем. К Новому году передали подарки от подразделения, что получаем с гуманитарной мощью», – добавил военный.
Почти 3 тыс. казаков Кубани приняли и принимают участие в специальной военной операции в составе трех добровольческих отрядов: «имени атамана Захария Чепеги» (БАРС-1), «Кубань» (БАРС-11), «Кубань» (БАРС-16).
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что центр Марьинки зачистили от украинских войск, укрепления ВСУ в этом населенном пункте почти перешли под контроль российских сил.
ВСУ начали «выжигать землю» в Артемовске
Офицер НМ ЛНР Марочко рассказал, что ВСУ начали повсеместное уничтожение жилых домов в Артемовске
ВСУ разрушают жилые дома и важные объекты инфраструктуры находящегося под их контролем города Артемовска, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По данным его разведки, подразделения украинской армии стали прибегать к тактике «выжженной земли». Боевики ВСУ обстреливают жилые дома, транспортные развязки и важные объекты городской инфраструктуры. При этом отмечается, что удары наносятся из всех возможных орудий. В данный момент в городе нет российских военных, а в подвалах сидят местные мирные жители, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что под Артемовск из западных стран прибыли «черные трансплантологи», они рассчитывают заработать «на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами».
Шеслер: Новая тактика ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки
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Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство.
«Украинские националисты, составляющие костяк ВСУ, хорошо мотивированы. Однако с 2004 года в стране культивируется установка на свободолюбие и вольность. Это проявлялось еще до событий 24 февраля: украинцы при общении с властью всегда пытались отстоять свою точку зрения нахрапом. Этот стиль общения перешел и на армейские структуры, подрывая дисциплину», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.
«Имеют место и большие потери ВСУ. ВС России эффективно перемалывают живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины», – объясняет эксперт.
«При этом в бой зачастую бросаются плохо подготовленные солдаты. Вкупе с информацией о потерях, это значительно снижает их мотивацию. Возникает стремление спастись от обстрелов. С этим и связано закручивание гаек», – акцентирует собеседник.
«Стоит сказать и о западных наемниках. Они не играют большой роли в конфликте. У Украины мобилизационный ресурс достаточно большой – около 1,5 млн человек. Наемники же присутствуют в количестве 20–30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием», – подчеркивает эксперт.
«Конечно, их мотивация сомнительна. Они привыкли к конфликтам в Африке и на Ближнем Востоке, куда солдаты едут за стрельбой и заработком. Здесь все иначе. Гораздо опаснее. Информация о потерях до них, безусловно, доходит. Это сказывается на мотивации новоприбывших военнослужащих, но не настолько, чтобы надеяться на снижение числа наемников в ближайшее время», – резюмирует Шеслер.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
В видеообращении Залужный заявил о том, что ему приходится поднимать «достаточно сложную тему». По его словам, участки фронта, которые остаются «обнаженными», приходится закрывать другими военными, из-за чего растут потери как людей, так и территорий.
Как заявил Залужный, армия держится на дисциплине, и проект нового закона «четко отражает позицию» командиров группировок и воинских частей. При этом он подчеркнул, что «угрозы усиления безнаказанности командиров» нет, поскольку те «также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».
Примечательно, что обращение Залужного было опубликовано после того, как на сайте президента Украины появилась петиция с призывом ветировать законопроект Верховной рады. К вечеру 16 декабря петиция набрала необходимое количество голосов, то есть Владимир Зеленский обязан ее рассмотреть. Таким образом главком ВСУ превентивно выступил против возможного ветирования закона со стороны политического руководства страны.
Кроме того, в недавнем интервью для журнала The Economist Залужный хвастался якобы особыми подходами работы в украинской армии: «Иногда 21-летние лейтенанты командуют мужчинами, которым по 50–60 лет. А держать порядок кулаками и бицепсами в вооруженных силах Украины не принято».
«Всегда можно быть нормальным. Остаться человеком, становиться лидером. Быть умнее, быть сильнее, быть талантливее и тогда пытаться управлять людьми. Это религия, которую я исповедую», – заявил он до того, как предложил ужесточить ответственность за дезертирство.
Напомним, Рада проголосовала за проект закона, который ужесточает наказания для военнослужащих за невыполнение приказа, с чем украинским командирам уже не раз приходилось сталкиваться, с трех-семи лет лишения свободы до пяти-восьми лет. Отказ от выполнения законных требований командира повлечет штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов (17 гривен, около 0,5 доллара), а не до 145, как было раньше, или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней.
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В США заявили о возможности НАТО «победить» Россию за три дня
НАТО в открытом противостоянии якобы может одержать победу над Россией за три дня, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.
На вопрос подписчика в Twitter (заблокирован в России) о том, почему альянс до сих пор не победил Россию, конгрессмен ответил, что операция НАТО против России займет три дня, передает Regnum.
Кинзингер, как отмечает Newsweek, активно поддерживает режим Киева с самого начала российской спецоперации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО навязывает Киеву войну, осложняя ситуацию.
Небензя призвал ООН не начинать «расследование» по БПЛА на Украине
Постпред России при ООН Небензя призвал организацию не идти в «расследование» по применению Россией иранских БПЛА
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Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и не проводить «расследование» якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников, считает постпред России при организации Василий Небензя.
По его словам, один из шести главных органов организации не может идти на нарушение Устава. При этом Небензя отметил, что любые результаты псевдорасследований «ячейки 2231» с юридической точки зрения не могут иметь юридическую силу, а ссылки на якобы установившуюся практику проведения инспекций нерелевантны, передает РИА «Новости».
Ранее руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата.
Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.
Школьник сломал нос учителю химии в Москве из-за замечания
«Известия»: Девятиклассник за замечание избил учителя химии в Москве
В Москве в школе на улице 1-я Вольская ученик избил учителя химии после сделанного замечания, сообщили СМИ.
Как пишут «Известия», напавшим является несовершеннолетний девятиклассник. После инцидента педагог обратился в полицию.
У пострадавшего диагностировали закрытый перелом передней и медиальной стенок правой верхнечелюстной пазухи, рану губы, закрытый косой перелом третьей пястной кости правой кисти, а также различные ушибы.
Ранее СМИ сообщали, что в подмосковных Химках учительница физкультуры призвала школьников избить первоклассника со словами «Кто хочет человеческого мяса?»
Эксперт объяснил бессилие Украины прикрыть от ударов свои энергообъекты
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Укрыть от ракетного удара кабели, которые находятся в воздухе, в любом случае невозможно. Обезопасить бетонными плитами и мешками с песком можно только некоторые части подстанции, но и от прямого попадания это не спасет. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что Украина принимает меры по защите объектов инфраструктуры от российских ракет.
«С помощью бетонных сооружений и мешков с песком действительно можно частично защитить трансформаторы и коммутаторные подстанции, блоки, которые находятся в специализированных металлических ящиках. Однако это все равно неэффективно, так как существует много частей объекта, все обезопасить невозможно», – поясняет Сергей Хатылев, член президиума Совета ветеранов войск ПВО, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
«Обычная электроподстанция представляет собой металлическую конструкцию, к которой подходят «тепловедущие части»: изоляторы, провода, трансформаторы и стабилизаторы. Здесь важно объяснить принцип действия ракет: при попадании в цель боевая часть заряда разлетается на маленькие осколки, которые и наносят значительную часть повреждений», – уточняет собеседник.
Таким образом, подстанции в любом случае будет нанесен урон – именно за счет большого числа осколков, которые «задевают все вокруг», отметил Хатылев. «Наиболее уязвимы части объекта, которые находятся в воздухе. Однако изоляторы и провода находятся на большой высоте. Закрыть их невозможно. Если украинцы считают, что могут бетонными плитами прикрыться от воздушных ударов, то мы имеем дело с очередным примером бравады. Это заведомо невозможные действия», – полагает эксперт.
«Как известно, в снаряде также содержится взрывчатка, которая вызывает возгорание в месте попадания. То есть на подстанциях в момент взрыва происходят не только короткие замыкания, но и начинается выгорание кабелей и растрескивание изоляторов», – добавил эксперт.
Судя по фото из Киева, было создано частичное прикрытие объекта, спасающее от осколков, предполагает эксперт.
«Что применяется сегодня для ударов по энергетической инфраструктуре? Ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Действие их одинаковое – фугасное. Прямое попадание такой ракеты сводит на ноль усилия по выстраиванию подобных преград. Всерьез уберечь подстанцию мог бы только саркофаг с особо прочной арматурой. Но это уже будет специальное сооружение, создание которого требует много времени, денег и сил», – подчеркивает собеседник. Такое строительство займет многие месяцы, поэтому киевские власти просто не успеют защитить свою энергетику, резюмирует он.
Ранее в Сети появились свидетельства способности российских боеприпасов пробивать защиту украинских энергообъектов. Из роликов, которые публикуют работники украинского аналога МЧС, следует, что боеприпас пробил защитное заграждение и поразил цель в районе Нивки в Киеве.
В то же время по другую сторону линии фронта, на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали устанавливать защитный купол. Как сообщает РБК, задача купола – обезопасить объект от осколков снарядов и дронов ВСУ.
Пушилин объяснил последствия вытеснения ВСУ в частный сектор Марьинки
Пушилин заявил о скором вытеснении украинских войск в частный сектор Марьинки и последующем продвижении российских сил
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После зачистки ряда высоток в Марьинке российские силы смогут вытеснять украинских военных в частный сектор, который практически разрушен, поэтому противнику там не за что будет зацепиться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сказал, что «до освобождения Марьинки осталось совсем немного», после этого откроется несколько направлений для продвижения – «как направление Кураховки, так и Красногоровки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда».
В результате российские войска смогут действовать для создания «своеобразных клещей в том числе и на Авдеевском направлении», с которого обстреливают Донецк и Ясиноватую, сказал он. Пушилин подчеркнул, что оборону Марьинки Украина создавала восемь лет – оборудованы многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними, подвалы превратили в базы и убежища.
Напомним, российские войска зачистили от украинских сил центр Марьинки. Высотки, которые служили очень серьезным укреплением вооруженных сил Украины, практически находятся под контролем военных России.
МИД осудил реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Замглавы МИД Вершинин назвал неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
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Реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка является неадекватной на подтвержденный факт расстрела российских военнопленных в Донбассе со стороны ВСУ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
По его словам, подобная реакция говорит о циничной и беспринципной позиции комиссара. Москва продолжит добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ справедливо жесткого осуждения действий украинских карателей, передает РИА «Новости».
В ООН 2 декабря начали расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке.
Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов после взрыва в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе подскочили выше 1250 долларов за тысячу кубометров после взрыва на газопроводе в Чувашии
Биржевые цены на газ в Европе после взрыва на участке газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии ускорили рост, превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы крупнейшего в Европе хаба в Нидерландах по индексу TTF открыли торги у отметки 1150,2 доллара за тысячу кубометров (–3,3%). Стоимость по состоянию на 15.13 мск составляла 1191,8 доллара (+0,2%).
После информации о пожаре на газопроводе цена резко подскочила до 1257,9 доллара (+5,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1189,7 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
Ранее на газопроводе в Чувашии начался пожар, пламя от него наблюдалось в нескольких соседних населенных пунктах. По некоторым данным, могла произойти разгерметизация трубопровода.
В Совфеде оценили раздражение США из-за визита Путина в Минск
Сенатор Долгов: Сотрудничество Москвы и Минска тормозит планы США по ослаблению России
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России стоило бы волноваться, если бы американцы положительно оценили визит нашего президента в Минск и развитие партнерства с Белоруссией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее представители Госдепа и Белого дома раскритиковали Белоруссию за союзные отношения с Россией.
«Американцы опасаются союзных отношений Москвы и Минска, поскольку это усложняет реализацию их задачи по максимальному ослаблению России. Штаты, несомненно, с удовольствием превратили бы Белоруссию во вторую Украину. По сути, своими заявлениями Нед Прайс и Карин Жан-Пьер демонстрируют раздражение тем, что планы США терпят неудачу», – рассказал сенатор Константин Долгов.
«Визит нашего президента в Минск прошел достаточно успешно. Достигнутые договоренности позволят нам и дальше укреплять сотрудничество в рамках Союзного государства, в том числе в части безопасности и экономики. А то, что это не нравится Вашингтону, – верный признак правильности наших действий», – акцентировал сенатор.
«Я думаю, нам стоило бы взволноваться, если бы Штаты положительно оценили визит Владимира Путина в Минск и состояние наших отношений с Белоруссией. В нынешней же ситуации мы понимаем, что все делаем правильно», – резюмировал Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер заявила, что, предоставив поддержку России и позволив использовать свою территорию для размещения российских сил, Белоруссия сделала возможным проведение специальной военной операции на Украине.
В свою очередь представитель Госдепа Нед Прайс назвал «верхом иронии» заявление Владимира Путина о незаинтересованности России в поглощении каких-либо стран. В российском посольстве в Вашингтоне назвали это откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства. В дипведомстве подчеркнули, что эти события вызвали раздражение в США, которые продолжают стремиться изолировать Россию и Белоруссию на международной арене.
В посольстве также отметили, что в Штатах все еще не признают, что не все государства готовы жить по навязанным Вашингтоном правилам. Именно по этой причине США стремятся вбить клинья во взаимоотношения России с соседями, заключили дипломаты.
Напомним, в понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Минск, в ходе которого он встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать».
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Жители Грузии поддержали отказ от противостояния с Россией
Большинство жителей Грузии поддержали решение властей не вводить санкции против России
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Большинство жителей Грузии поддержали решение правящей «Грузинской мечты» не вступать в боевые действия между Россией и Украиной и не вводить национальные санкции против Москвы, свидетельствуют данные опроса международного центра GORBI по заказу телекомпании «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так, 81% опрошенных поддержал решение не включаться в военные действия – Украина регулярно упрекает Грузию за то, что та не открыла «второй фронт». За вступление Грузии в военные действия высказались 16% опрошенных, остальные затруднились ответить.
Что касается санкций, то Грузия участвует в международных, но не ввела национальные, и это решение поддержало 65% опрошенных, не поддержало 25%, при этом 10% затруднились ответить.
В опросе приняли участие 2024 респондента. Погрешность составляет 2,5%.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько широко грузинское общество поддерживает желающих втянуть Тбилиси в конфликт Москвы и Киева.
Марата Гельмана объявили в розыск по статье УК
Известный галерист Марат Гельман (признан иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье, соответствующая запись есть в базе розыска МВД.
В базе указывается, что Гельмана разыскивают по статье Уголовного кодекса Российской Федерации без указания самой статьи, передает ТАСС.
Там также отмечается, что у него есть гражданство Израиля.
Гельман известен как коллекционер и галерист, кроме того, он руководил пермским музеем современного искусства PERMM. С 2002-го по начало 2004 года он работал в должности заместителя гендиректора Первого канала.
Был членом Общественной палаты с 2010-го по 2012 годы, является одним из основателей «Фонда эффективной политики». С 2014 года живет в Черногории.
В декабре прошлого года был внесен в список иностранных агентов.
Украина обстреляла Донецк словацкими ракетами повышенной ударной силы
Шуткина из СЦКК сообщила об использовании Украиной словацких ракет повышенной ударной силы для обстрела Донецка
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Обстрел больницы имени Калинина в Донецке, вероятно, велся ракетами повышенной ударной силы EXP-122, которые Киев получил от Словакии, сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
Шуткина заявила, что об этом свидетельствует характер повреждений 10-го корпуса больницы, передает ТАСС.
Корреспондент РИА «Новости» сообщил с места событий, что помимо повреждений самой больницы, в земле видны глубокие следы от снаряда: от подземного взрыва поблизости выбило канализационные люки, вероятно, повреждены подземные коммуникации. Также разрушены частные гаражи. Уточняется, что разрушения носят нетипичный для РСЗО «Град» характер.
В СЦКК сообщили, что украинские снаряды попали не только в корпус больницы, но и на территорию здания Международного Комитета Красного Креста. Кроме того, под обстрелом оказались спортивный зал, магазин оптики, многоквартирные жилые дома.
Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, что прилет в больницу – уже третий по счету за две недели. Одна из стен поликлиники обрушена, разбит внутренний двор, в расположенном рядом здании медицинского университета произошел пожар.
Напомним, сообщалось, что украинские снаряды также попали в детский сад. Жертвой предыдущих обстрелов больницы имени Калинина стал один из пациентов. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70 («Вампир»).
Украина обстреляла Брянскую область
Богомаз сообщил об украинском обстреле Суземского района Брянской области
Вооруженные силы Украины устроили обстрел Суземского района, пострадавших нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Из-за обстрела в Суземке частично нарушено электроснабжение, сообщил Богомаз в Telegram. Оперативные службы приступили к работе. По словам губернатора, аварийно-ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, как только доступ к объектам станет безопасным.
Напомним, на прошлой неделе вооруженные силы Украины обстреляли город Клинцы в Брянской области. Над городом сработала система ПВО, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, были сбиты. В ноябре автомобиль местных жителей подорвался на мине в Брянской области, два человека пострадали.
Написавшую фразу про воблу девушку в Тюмени приговорили к штрафу
Жительницу Тюмени обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России, она заявляла, что написанная ей фраза «Нет в***е» звучит как «Нет вобле».
Алиса К. признана виновной в административном правонарушении, ей предстоит выплатит штраф в 30 тыс. рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение объединенной пресс-службы судов Тюменской области.
На девушку, написавшую на Площади единства и согласия мелом фразу «Нет в***е», в сентябре составили протокол. В суде она заявила, что фраза расшифровывается как «Нет вобле», якобы она не любит эту рыбу.
Также она заявила, что только после задержания узнала, что на площади в это время проходила несанкционированная акция против частичной мобилизации.
Первоначально Центральный райсуд Тюмени прекратил производство за отсутствием состава, но в ноябре Тюменский облсуд по жалобе правоохранителей отменил решение и отправил дело на пересмотр.
В УМВД указали, что дело нужно пересмотреть, так как не учтены все представленные доказательства, которые свидетельствуют, что девушка своими действиями дискредитировала ВС России.
В ходе этого судебного разбирательства ей уже не получилось убедить суд, что надпись имеет отношение к рыбе.