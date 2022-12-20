Полиция ЦАР арестовала сотрудников DHL в ходе расследования взрыва в Русском доме

Полиция в ходе расследования обстоятельств взрыва посылки в Русском доме в ЦАР арестовала ряд сотрудников DHL, проверяет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве главе Русского дома Дмитрию Сытому пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления, заявил высокопоставленный источник в полиции ЦАР.

По словам источника, полиция арестовала и опросила заместителя генерального директора DHL, двух сотрудников DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта, но при этом не смогла допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна, передает РИА «Новости». По данным полиции ЦАР, она вылетела в Дуалу (крупнейший город Камеруна) в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась.

По его словам, в ходе допроса арестованных выяснилось, что «у них нет с собой устройства, чтобы определить, содержит ли посылка взрывное устройство, у них нет способа это обнаружить».

«Мы намерены официально обратиться в тоголезскую полицию через Интерпол. Поэтому я собираюсь обратиться через Интерпол в Банги с просьбой сотрудничать с нами, чтобы попытаться установить личность человека, который отправил посылку из Ломе», – отметил высокопоставленный источник.

«Теперь в рамках расследования мы также проверим, действительно ли посылка была отправлена из Ломе (Того) и нет ли здесь внутреннего соучастия на уровне DHL и других предполагаемых лиц, которые могли просто поставить этот адрес на посылку», – заключил он.

Ранее в посольстве России в Банги сообщили, состояние главы Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате покушения, остается тяжелым, медики борются за его жизнь.

Напомним, в понедельник самолет с пострадавшим при покушении главой Русского дома в ЦАР вылетел в Россию.