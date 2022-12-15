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Глава МЧС встретился с мальчиком, чье желание побывать в роли пожарного исполнил Путин
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Глава МЧС Александр Куренков в пожарной части в Улан-Удэ встретился с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин.
Осора Аюшеева вместе с родителями и братом спустя год вновь позвали в пожарную часть. Мальчик пришел в боевой одежде пожарного, которую ему специально сшили год назад. Осор получил подарки от главы МЧС – пожарную машину, планшет и конструктор. Министр надел на мальчика и оранжевый берет спасателя, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который хотел побывать в роли пожарного. Осор посетил с экскурсией одну из пожарных частей столицы Бурятии, побывал в музее истории пожарной охраны и потушил настоящий пожар.
Песков высказался о возможности присоединения Чернигова и Одессы
Песков заявил, что присоединение Одессы и Чернигова будет зависеть от выбора людей
Вопрос о присоединении Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора жителей, но в первую очередь целью СВО является защита людей Донбасса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что первоочередной задачей является защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, а вопрос о присоединении Одессы и Чернигова должны решать люди, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.
Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
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В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.
Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.
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В украинском Минобороны заговорили о новой волне мобилизации из-за больших потерь
Новая волна мобилизации на Украине не исключена, поскольку ВСУ несут большие потери, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить, заявила замглавы Минобороны страны Анна Маляр.
Прогнозировать необходимость в новой мобилизации сложно, это зависит от потребности, ВСУ несут большие потери, нужно восстановление, и даже те, кто сейчас жив и не ранен, нуждаются в замене, заявила Маляр, передает ТАСС.
Также внимание замминистра обратили на то, что с работников многих предприятий и компаний снимают бронь.
Маляр призвала не паниковать и указала, что это «нормальный процесс мобилизации».
Согласно текущему указу, мобилизация должна завершиться 19 февраля. Ее объявили 25 февраля, она велась в Киеве и всех областях, ее действие продляли несколько раз, как и военное положение.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных.
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
СМИ: Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас
19FortyFive: Россия разрушила планы Запада и привела его в ужас
России удалось победить западные страны в экономической войне, приведя этим в ужас противника, пишет обозреватель Роберт Фарли для издания 19FortyFive.
Он указал на то, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники, передает РИА «Новости».
«Россия продолжила поставлять энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен отчасти компенсировал спад экспорта», – говорится в публикации.
По словам автора статьи, западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации.
«Рубль не рухнул. На самом деле он остается сильным по отношению к большинству валют. При этом инфляция в России заметно ниже, чем в некоторых странах Запада», – указал Фарли.
В России оценили риски получения Украиной американской ЗРК Patriot
Военный эксперт Сивков: России нужно сорвать накопление Украиной ЗРК разного типа
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Если ВСУ накопят порядка 150 ЗРК разного типа, они смогут закрыть небо над своей территорией. Поэтому нам нужно активнее уничтожать системы ПВО противника. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно о готовности Вашингтона передать ВСУ комплексы Patriot в ближайшее время.
«Передача даже единичного экземпляра зенитного ракетного комплекса Patriot будет представлять серьезную угрозу для наших вооруженных сил. Этот тип ЗРК обладает большой дальностью и является одним из самых эффективных в мире», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Patriot – это многоканальный зенитно-ракетный комплекс, который очень хорошо себя показал во всех войнах и конфликтах с 90-х годов и по настоящее время. Он обладает огромным поражающим потенциалом и дальностью, способен поражать баллистические цели», – отметил собеседник.
«Против наших ракет малого радиуса действия, например, комплекса «Искандер», Patriot неэффективен, но он может уверенно вести борьбу с крылатыми ракетами. Вместе с тем опыт Саудовской Аравии показал низкую эффективность этого типа ЗРК против беспилотников, однако для пилотируемой авиации он представляет опасность», – рассуждает эксперт.
«Не стоит забывать, что на сегодняшний день Украине уже поставлено восемь переносных ЗРК NASAMS и примерно такое же количество ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T, а также комплексы Crotale и другие», – рассказал Сивков.
«Получив к этим комплексам еще и Patriot, у Украины появляется возможность создать эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она включит в себя три уровня ЗРК: Patriot большой дальности, NASAMS и IRIS-Т средней, а также Crotale и ряд других комплексов малой дальности западного производства», – полагает собеседник.
«Накопив порядка 100-150 ЗРК разного типа, ВСУ смогут полностью закрыть небо над своей территорией. Сейчас, по моим оценкам, у них есть около 20 различных комплексов. Вместе с тем я не вижу никаких препятствий для наращивания Западом поставок. Всё это требует от нас более активной работы по превентивному подавлению комплексов ПВО, имеющихся в распоряжении противника», – заключил Сивков.
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине систем Patriot, о планах отправки может быть объявлено на текущей неделе.
Как отмечает CNN, батарея Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовых к запуску ракеты. При этом количество комплексов, которые могут быть переданы Украине, пока не называется.
Издание The Washington Post уточняет, что в настоящий момент планы по отправке Patriot на Украину окончательно не одобрены высшим руководством страны: президентом Байденом или министром обороны Остином. Однако, по сообщению анонимных источников из правительства, подписание необходимых документов может произойти в ближайшее время.
Сообщается, что решение США отправить на Украину передовые образцы вооружения связано с активизацией атак России по военной и энергетической инфраструктуре.
Издание The New York Times отмечает, что батареи Patriot использовались в многочисленных конфликтах с начала 1990-х годов. В последний раз ЗРК использовался в январе этого года на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг заявил, что случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot вооруженные силы Украины не смогут сразу же их использовать, потребуется нескольких месяцев для обучения. Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя.
Напомним, в 2019 году системы ПВО западных стран, в том числе комплексы Patriot, защищавшие энергетические объекты Саудовской Аравии, оказались бессильны против ракет и беспилотников, которые применялись йеменскими хуситами. Позднее Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и защитить страну не смогли ни «Железный купол», ни американские системы Patriot.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему натовская ПВО бессильна против российских ракет.
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ВСУ обстреляли город Клинцы в Брянской области
ВСУ обстреляли вновь город Клинцы в Брянской области
Город Клинцы обстрелян войсками Украины, все ракеты, выпущенные с украинской стороны, сбиты, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В своем Telegram-канале он сообщил, что по информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие ночью 13 декабря произвели обстрел города Клинцы.
Напомним, в результате украинского обстрела села Нижний Ольшанец в Белгородской области пострадали два человека. Повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Ранее при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали.
Запад захотел дать Украине «решающее преимущество» на поле боя
Evening Standard сообщила о желании стран Запада дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией
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Страны Запада рассматривают возможность усиления военной помощи Украине, чтобы Киев получил «решающее преимущество» на поле боя в конфликте с Россией, сообщают чиновники.
При этом Запад хочет дать Киеву «решающее преимущество без перехода в наступление против России». В частности, обсуждается передача Украине техники для «упреждения» российских действий. Один из чиновников не исключил, что Украина может позднее получить современные истребители, передает РИА «Новости» со ссылкой на Evening Standard.
«Это все изучается и является частью переговоров с украинцами. Я не слышал, чтобы упоминались истребители, но если все продолжит развиваться так, как сейчас, то я думаю, что и на эту тему будет разговор», – приводит его слова ТАСС.
Также Запад на фоне пробуксовки украинского контрнаступления обсуждает возможность реагирования на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом подчеркивается, что помощь останется ограниченной – на Западе не хотят эскалации конфликта. По словам одного из чиновников, страны Запада не поддержат удары по территории России, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине.
Напомним, сообщалось, что США могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Белый дом пока не подтвердил планы передачи Украине этих ЗРК. По данным СМИ, президент США Джо Байден может согласиться на такой шаг, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке.
В Конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из СБ ООН
Коэн и Уилсон внесли в Конгресс США проект резолюции с призывом исключить Россию из СБ ООН
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Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение Конгресса США проект резолюции, которая содержит призыв к главе американского государства Джо Байдену добиваться исключения России из СБ ООН, сообщают СМИ.
Коэн и Уилсон, которые входят в комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявили, что российская спецоперация на Украине якобы противоречит «целям и принципам ООН» и нарушает Устав ООН. В связи с этим Белый дом, по их мнению, должен добиваться «ограничения привилегий» России в ООН. Конгрессмены «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Издание указывает, что проект резолюции носит, скорее, символический характер. Как пишет Foreign Policy, такие документы демонстрируют настроения, которые царят в Конгрессе США. Подчеркивается, что даже в случае принятия резолюции Конгрессом Белому дому не обязательно ее исполнять.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права голосовать в Совете Безопасности ООН и ветировать решения СБ всемирной организации. Москва указывала, что исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново.
В РСТ прокомментировали введение в Турции налога на проживание россиян
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«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне», – сообщили газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ), комментируя намерение турецких властей ввести двухпроцентный налог на проживание в стране.
С 1 января следующего года в Турции будет взыматься налог в 2% за проживание в отелях, мотелях, пансионатах, туристических деревнях, гостевых домах и других объектах размещения. Отмечается, что налог может быть включен в туры туристическими агентствами.
«Это никак не скажется на желающих отдыхать в Турции, потому что 2% – это несущественные изменения на общем фоне. Определяющим в международных путешествиях является авиабилет, но никак не гостиница», – говорит эксперт из РСТ.
Он рассказывает, что Турция показывает очень большую динамику роста популярности. В 2022 году был побит рекорд прошлого года – более 5 млн туристов из России уже отдохнуло в этой стране. В прошлом году в Турцию выезжали 4 млн 700 тыс. россиян. Показатели растут несмотря на то, что авиасообщение ограничено, в том числе технической возможностью авиакомпаний.
«В следующем году мы ожидаем дальнейший рост популярности Турции в условиях ограничения путешествий в другие страны. Если будет достаточно авиаперевозок, то объем будет не меньше семи миллионов. 2% автоматически рассчитываются в рамках турпакета, так как это гостиничное размещение, а у самостоятельных путешественников, естественно, тарифы будут скорректированы на 2% в большую сторону», – поясняет собеседник.
При этом специалист из РСТ подчеркивает, что организованные туристы двухпроцентного налога не заметят. Подорожание можно увидеть, скорее, при покупке авиабилета. В прошлом году авиаперевозка в Турцию, согласно среднему чеку, обходилась туристам из России в 20 тыс. рублей, в этом – в районе 60 тыс. рублей за билет. Также он обратил внимание, что касается данный налог абсолютно всех туристов, въезжающих в страну. Студенты, работающие и проживающие в Турции иностранцы платить его не должны.
Подобный налог также есть и в других странах, в том числе в России – курортный сбор, который составляет в ряде регионов 100 рублей в сутки. «На первый взгляд, эта сумма кажется небольшой, однако если смотреть по бюджетным объектам размещения, то это гораздо больше, явно не 2%», – заключили в РСТ.
В конце октября прошлого года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе объясняла, что новый налог в Турции необходимо будет уплачивать лишь самостоятельным туристам непосредственно в гостиницах.
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Саакашвили закончил голодовку через полдня после ее начала
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, осужденный и отбывающий наказание на родине, объявил о прекращении голодовки, которую он начал меньше суток назад, сообщил его адвокат Вахтанг Барамашвили.
Саакашвили якобы получил просьбу от депутатов Европарламента прекратить голодовку, поскольку он «сам себе причиняет вред», сказал Барамашвили, пишет «Sputnik Грузия».
Отмечается, что вся голодовка длилась всего лишь полдня.
Ранее депутат правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа высмеял дискуссию в Европарламенте, в ходе которой некоторые депутаты встали на защиту Саакашвили.
В среду в городском суде Тбилиси слушается ходатайство адвокатов о вывозе Саакашвили на лечение за границу.
Россия и Иран договорились о строительстве и запуске совместных спутников
Российская и иранская стороны подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере, заявил глава Космического агентства Ирана Хасан Салаийе.
Москва и Тегеран окончательно определили рамки сотрудничества в космосе, стороны достигли взаимопонимания в разных областях, заявил Салаийе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
Документ предполагает, что стороны начнут совместно проектировать и строить спутники зондирования и телекоммуникаций, развивать нужную для этого инфраструктуру и проводить совместные учебные курсы в космической сфере.
IRNA посчитала подписание такого документа большим шагом Ирана и РФ в совместном сотрудничестве в космической сфере, что в свою очередь должно повысить уровень отношений между двумя странами.
Конфедерация футбола Бразилии получила иск за негуманное отношение к коту
Бразильской конфедерации футбола предъявили судебный иск из-за ситуации с котом во время чемпионата мира в Катаре, сообщает El Grafico.
Так, группа бразильских неправительственных организации вместе с Национальным форумом защиты животных Бразилии решила подать иск против футбольной организации на один миллион реалов (около 190 тыс. долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Истцы потребовали извинений и организации обучения работников конфедерации по уходу за животными.
Ранее в ходе пресс-конференции бразильского нападающего Винисиуса Жуниора перед матчем на стол запрыгнул кот. Пресс-атташе сбросил кота со стола. Это вызвало возмущение зоозащитников.
По итогам чемпионата мира в Катаре сборная Бразилии проиграла в четвертьфинале команде Хорватии и выбыла с турнира.